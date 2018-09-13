Нефть, дороги, Собянин и концерт Басты. Сибирь – изнутри

Город гранита и асфальта

Еще 30 лет назад Тюмень считалась главной деревней России. Густые леса, болота и всего несколько дорог – сибирская территория была совсем непригодной для нормальной жизни людей. Железный аргумент двинуть сюда со всей страны – неизученные месторождения нефти и газа. С открытием соответствующих производств город ждал демографический и производственный взрыв.

Тюмень – пульт управления нефтегазовой промышленностью Сибири, хотя самой нефти и газа в городе нет. Вся их добыча идет на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. О месторождениях полезных ископаемых здесь напоминает только памятный знак первой разведочной скважины, открытой в 1949 году.

Если в регионе закончатся нефть и газ, Тюмень все равно будет шиковать без них. Сейчас город – 18-й по численности населения в России (около 770 тысяч человек) и главная точка Сибири по культуре, науке, транспорту и производству. Шесть вузов, организации по научным исследованиям и разработкам (более 20 штук), 38 тысяч производственных предприятий от станкостроения и электроэнергетики до рыбного промысла – полный комплект.

«В Тюмени много предпринимателей, много банков, много коммерческих предприятий. Не зря же область считается одним из привлекательных по всей стране субъектом федерации по привлечению инвестиций. Новые производства открываются. Хотя не все им рады. Вот металлургический завод нам, наверное, все же не нужен», – объясняет житель Василий.

Всего этого могло и не быть, если бы в начале нулевых пост губернатора Тюменской области не занял сегодняшний мэр Москвы Сергей Собянин. С его приходом в Тюмень полились деньги (за пять лет бюджет региона вырос в 12 раз – с 10 до 120 миллиардов рублей), а сам город ждал мощный апгрейд. За это жители до сих пор респектуют Собянину.

Говорят, что финансовые возможности Тюмени настолько масштабны, что деньги здесь можно потрогать прямо в воздухе. Гуляя по центру города, несложно встретить здания, в названии которых есть слово «нефть». Даже с широченной набережной возвышается дворец культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко – одного из главных организаторов газовой и нефтяной промышленности. Смущают лишь полуразваливающиеся домишки, которые каким-то образом потерялись на фоне бизнес-центров и офисных зданий. Местный житель Василий подчеркивает: «До процветания Тюмени далеко. Обычный город».

Такие контрасты проявляются и на бытовом уровне. «В Заречном, например, можно было миновать красивейший район «Европейский» и забрести в цыганский поселок, где по вечерам лучше вообще не появляться без прокачанных навыков общения с местным населением и без спортивного разряда по легкой атлетике. Хотя в этом тоже есть своя сибирская городская романтика», – рассказывает житель города Андрей.

Тюмень – город гранита и асфальта. Здесь в них закатано почти все: даже главная достопримечательность – набережная реки Туры. «Раньше в Тюмени ничего не было – две дороги и все. Сейчас многое изменилось. У нас зимой даже снега на улице почти нет – все тает под асфальтом», – объясняет один из прохожих.

Асфальто-гранитная паутина не всегда эффективна и нравится людям – особенно жителей раздражает транспортная система. Город разделен на три части железной дорогой и рекой Турой. В центральной части народ учится и работает, на окраинах – живет. По утрам и выходным дороги забиты автомобилями.

«Сейчас каждое рыло считает, что оно должно чисто по красоте оформить кредит на автомобиль. Я даже знаю таких людей, которым лень пройти 15 минут пешком до работы. Они на машине добираются. Вот из-за таких дебилов и появляются проблемы на дорогах (и с парковками особенно). Хотя город небольшой так-то», – негодует житель Андрей.

Василий приводит еще один пример: «Дороги нужны для автомобилей. Мы же не в Дубае, где пешеходов почти нет. Вот проходил у нас матч «Енисея» с «Крыльями Советов», который завершился около 21:30. Подхожу к остановке общественного транспорта и вижу, что люди (явно только с матча) не могут понять, как им добраться домой.

Спрашиваю: «Вам куда?». Отвечают: «В Зареку!» (это на противоположном берегу реки). И... Отправил их пешком – общественный транспорт туда заканчивает ездить в 21 с копейками.

А ведь есть не только футбол. Театр, кино, спортивные секции. Вот и думайте, какие у нас условия для жизни. Я с футбола прошагал до дома 1,5 километра . Ко мне тоже в начале десятого уже никто не ездит», – негодует Василий.

Транспортные проблемы разбавляют бытовые. Тюмень завалена гипермаркетами, торговыми центрами и мелкими магазинами. Здесь функционируют драматический театр и театр кукол, есть филармония и государственный цирк. Но жителям этого мало для достойного проведения досуга.

«Концертных площадок столичного уровня у нас просто нет, хороших исполнителей – не дождешься. Приходится ездить в Екатеринбург, как вариант. В этих сферах да, уступаем сильно», – рассказывает Александр.

В перечень развлечений можно занести спортивные мероприятия. Весной город принимал последний этап Кубка мира по биатлону. Через три года сюда планировали завести чемпионат мира, но допинговый скандал оборвал все планы.

Местная футбольная команда «Тюмень» похвастаться таким уровнем организации не может, потому что последние десятилетия просто безлико существует.

Баста, биатлон, телевизоры на улицах на ЧМ-2018

Колонна для объявлений перед стадионом «Геолог» полностью заклеена афишами. Самые большие из них – на концерт Басты и шоу «Уральские пельмени». Где-то в углу с боковой стороны скромно висит афиша матча Кубка России против «Сибири». Кажется, футбол здесь нужен только кучке отчаянных болельщиков.

Тюменский стадион снаружи выглядит современно и намекает, что здесь должна быть серьезная команда. Новизны 13-тысячной арене к облицовке добавляют гостиница, кафе, офисные кабинеты и спортивные центры, расположенные прямо под трибунами. Изнутри «Геолог» немного отдает советским прошлым. Широкие беговые дорожки сильно отдаляют зрителей от происходящего на поле.

Даже в таких условиях город с населением в 800 тысяч человек должен заполнять арену хотя бы на две три. Вместо этого – скудные две тысячи. Причин этому несколько:

1. Футбол в Тюмени умер в конце 90-х, когда клуб покинул высший дивизион. С тех пор команда болтается между ФНЛ и ПФЛ, и никто воскрешать ее не собиратеся.

«Тюмень» сваливалась до любителей, а в этом сезоне должна выступать в ПФЛ. Но у кого-то проблем оказалось еще больше.

2. Футбол для властей находится не на втором и третьем местах. Приоритет в Тюменской области отдается биатлону, хоккею и мини-футболу. О футболе власти готовы разговаривать только на уровне детей и юношей.

«Биатлонную гонку чемпионов вроде перестали на футбольном стадионе проводить. Хороший шаг для развития, – смеется Александр. − На ЧМ-2018 власти даже не организовали фан-зону. Полный абсурд. В центре города на Цветном бульваре можно было бы отличную зону сделать и навариться на этом. Но никто же этого не понимает. Люди сами делали точки просмотра, рестораны и кафе выносили плазменные панели на улицу, подрубали трансляции, все собирались и смотрели, болели за сборную России. А чиновники просто включили режим «человека в футляре». Типа чего бы не вышло».

3. Клуб не нужен сам себе. У «Тюмени» нет пресс-службы, нет рекламы, нет работы с болельщиками.

«Афиша – больное место. Как и вся реклама клуба. Кто как не пресс-служба должна ей заниматься? Но у нас все иначе. Заброшен хороший сайт – визитная карточка клуба», – рассказывает о проблемах болельщик Василий.

«У промоутеров «Басты» есть бабки на афиши, а у клуба – нет. И это в нефтегазовом регионе», – продолжает болельщик Александр.

4. Менталитет людей. Даже когда клуб выступал в Высшей лиге и все было хорошо, стадион «Геолог» лишь три раза забивался полностью. Народ просто предпочитает футболу личные дела и другой отдых.

Болельщик Василий объясняет: «Пара тысяч людей на стадионе – это праздник! А сколько должно ходить болельщиков на стадион, вместимость которого 13 тысяч? Разве в мире часты явления, когда на футбольных матчах собираются сотни тысяч зрителей?

Тюмень – избалованный город. Избалованный – в смысле требовательный. Сходить на ЦСКА и «Зенит» – это да, для многих круто. А вот «Крылья Советов» или «Динамо» – уже неинтересно.

Футбол в Тюмени никогда не загнется. При любых условиях тысяча преданных поклонников будет ходить на стадион и в стужу, и на соперников уровня чемпионата области».

«А он особо и не разгибался, чтобы загибаться», – шутит Александр.

Вместо властей и руководства клуба популяризацией футбола в регионе занимаются клубы из других городов. В этом сезоне на «Геологе» временно поселился «Енисей», который привез в Тюмень РПЛ, «Зенит» и ЦСКА. Еще раньше так делал «Урал».

Взбалтывают движуху локальные успехи «Тюмени» в Кубке России: в сезоне-2013/14 клуб ПФЛ в 1/16 финала выкинул из турнира «Зенит» (2:0). Но никакой системности у этого нет.

Из трясины местный футбол вытаскивают простые энтузиасты среди фанатов. История болельщика Василия вызывает уважение:

«Я сам предложил «Тюмени» небольшой бартер. Мы в управляющей компании развешиваем анонсы домашних матчей команды по подъездам и нашим офисам, за что получаем некоторое количество бесплатных билетов. Их я распространяю среди наших коллег, клиентов и подписчиков группы во ВКонтакте.

Все билеты находят своих владельцев! Планировал, что наглядная агитация от клуба будет информативной и яркой. Но пока ограничиваются черно-белыми афишами формата А4. Поверьте, очень приятно видеть на трибуне людей, которым ты когда-то дарил билеты, а теперь они пришли на стадион сами».

Когда-нибудь Тюмень и сибирский регион получат достойный футбол и сопоставимую себе по масштабам команду. Но нужно хотя бы захотеть.

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