Глупейший автогол, который вы когда-либо видели. С центра поля!

«Хаддерсфилд» плоховат эти летом – 1:9 от «Челси» и «Сити» в первых двух турах АПЛ, 0:0 с новичком – «Кардиффом». Из Кубка лиги команда уже вылетела от «Сток Сити», который в Чемпионшипе за пять туров победил лишь однажды.

Помимо невзрачных результатов случился еще и пропущенный гол, который насмешил весь мир. При счете 0:1 в игре со «Стоком» Жуниньо Бакуна не глядя откинул мяч своему вратарю, который находился не в воротах. Результат – нелепейший автогол.

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Бакуна – 21-летний голландец, выступающий на позиции центрального полузащитника. Летом он был куплен за 2,5 миллиона евро из «Гронингена» и не узнал, каково это – получить 1:5 от «Витесса» Слуцкого. Впрочем, карьера в «Хаддерсфилде» пока у парня не задается – дебютировал лишь сейчас и прямо с автогола.

Притом в прошлом году соперники подарили «Хаддерсфилду» три автогола, сам клуб накосячил лишь однажды. Впрочем, это было куда менее нелепо чем то, что сотворили Бакуна и вратарь.

Следующий матч «Хаддерсфилд» проведет против «Эвертона», стартовавшего с пятью очками. Игра гостевая. В общем, велика вероятность, что «терьеры» вообще не порадуют своих фанатов вплоть до перерыва на матчи сборных.