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  • Глупейший автогол, который вы когда-либо видели. С центра поля!

Глупейший автогол, который вы когда-либо видели. С центра поля!

«Хаддерсфилд» плоховат эти летом – 1:9 от «Челси» и «Сити» в первых двух турах АПЛ, 0:0 с новичком – «Кардиффом». Из Кубка лиги команда уже вылетела от «Сток Сити», который в Чемпионшипе за пять туров победил лишь однажды.

Помимо невзрачных результатов случился еще и пропущенный гол, который насмешил весь мир. При счете 0:1 в игре со «Стоком» Жуниньо Бакуна не глядя откинул мяч своему вратарю, который находился не в воротах. Результат – нелепейший автогол.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бакуна – 21-летний голландец, выступающий на позиции центрального полузащитника. Летом он был куплен за 2,5 миллиона евро из «Гронингена» и не узнал, каково это – получить 1:5 от «Витесса» Слуцкого. Впрочем, карьера в «Хаддерсфилде» пока у парня не задается – дебютировал лишь сейчас и прямо с автогола.

Притом в прошлом году соперники подарили «Хаддерсфилду» три автогола, сам клуб накосячил лишь однажды. Впрочем, это было куда менее нелепо чем то, что сотворили Бакуна и вратарь.

Следующий матч «Хаддерсфилд» проведет против «Эвертона», стартовавшего с пятью очками. Игра гостевая. В общем, велика вероятность, что «терьеры» вообще не порадуют своих фанатов вплоть до перерыва на матчи сборных.

Англия. Кубок лиги Англия
Комментарии (7)
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PUZIAKA
1535557853
А вратарь что в центре поля делал? Картошку сажал?
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Mario84
1535563791
А смешно же! А смех жизнь продлевает.
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SERGEI12345
1535567141
++++
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х** вам всем
1535592619
да у нас таких кривоногих и тупоголовых как до китая р***м
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olic29ivica
1535617083
он не отдавал пас вратарю, он пытался сразу выбить мяч вперед.. срезка
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