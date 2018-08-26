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Великий гол «Милана». Все (все!) игроки коснулись мяча

В матче второго тура Серии А против «Наполи» «Милану» удался такой гол. Его автором стал Давиде Калабрия, получивший мяч от Сусо и пробивший в дальний от Давида Оспины угол. Примечательно, что до финального удара Калабрии в комбинации поучаствовали абсолютно все футболисты «Милана», которые суммарно коснулись мяча 27 раз.

Еще из интересного. За весь прошлый сезон Калабрия также забил один гол.

Правда, «Милану» такая сыгранность не помогла. Во втором тайме клуб пропустил три мяча и проиграл встречу.

Италия. Серия А Италия Милан Наполи Калабрия Давиде
Комментарии (8)
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Львиное сердце
1535335495
+++
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Bandit7
1535343133
неплохо
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Михаил Шевченко
1535344784
а что было потом,почему он играть то бросили,перерадовались?
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ilichkadr
1535350264
29 раз футболисты коснулись мяча. причем вратарь Милана коснулся мяча дважды.
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Ollegator
1535368472
Я Очень люблю Милан, но всё равно не понял в чём великость)) Во всей атаке только пас на левый край вперёд хорош.. Остальное обычный перепас. А то, что все коснулись мяча.. в чём плюс?
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KOLBIS
1535380973
Красивечно...
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Masteralex
1535439150
самый обычнейший гол, 80% времени мяч катался в защите под прессингом, потом контра и забили в 4-5 касаний, 60% голов так забивается
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inzek
1535528485
Сенсация! Жена приготовила великолепный борщ! Все (все!) коснулись кастрюли когда его насыпали! Такого в истории нашей семьи еще не было!
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