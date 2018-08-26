Великий гол «Милана». Все (все!) игроки коснулись мяча

В матче второго тура Серии А против «Наполи» «Милану» удался такой гол. Его автором стал Давиде Калабрия, получивший мяч от Сусо и пробивший в дальний от Давида Оспины угол. Примечательно, что до финального удара Калабрии в комбинации поучаствовали абсолютно все футболисты «Милана», которые суммарно коснулись мяча 27 раз.

Еще из интересного. За весь прошлый сезон Калабрия также забил один гол.

Правда, «Милану» такая сыгранность не помогла. Во втором тайме клуб пропустил три мяча и проиграл встречу.