Дважды получить жуткую травму и упасть на дно. Все это новая звезда АПЛ

«Борнмут» бодро начал сезон: две победы над «Кардиффом» и «Вест Хэмом». В этих играх зажигал форвард Каллум Уилсон, который забил уже два гола и сделал одну голевую передачу. Сейчас Уилсона считают одним из наиболее перспективных и опасных английских нападающих. Хотя ему уже 26.

Этого парня пора узнать поближе.

С низов – в АПЛ

Уилсон долго крутился в структуре «Ковентри», который в далеком 2010-м выступал в Чемпионшипе. Там он вообще не получал нормальной игровой практики, но таланта спас тренер Маркус Лоу. Парня забрали в аренду сначала в «Кеттеринг», а затем – в «Тэмуорт». Оба клуба – из пятого английского дивизиона.

Тренер уже тогда передвинул Каллума с позиции правого полузащитника на место нападающего. И это сработало. Лоу потом скажет: «Я всегда говорю ребятам центра поля, что на таком уровне нужно стараться получать мяч сзади и выжидать момент для заброса. В последние минуты матча всегда старайтесь держать мяч дальше от своих ворот. Умение понимать психологию соперника и своих партнеров − это то, что должно включать себя футбольное образование. И Каллум получил его. Он быстро понял, что нужно быть физически сильным, а не просто полагаться на свою скорость».

За это «Ковентри» знатно опустился – аж до третьего дивизиона. Там Каллум рубил голы, как арбузы из Fruit Ninja – 21 гол в 37 играх. Парень стал третьим в списке бомбардиров лиги даже несмотря на то, что пару месяцев отсутствовал из-за вывиха плеча.

В 2014-м Уилсон перешел в «Борнмут» за солидные для Чемпионшипа 3 миллиона фунтов. В первый же сезон он помог команде выйти в АПЛ и стал единственным игроком клуба, который забил голы во всех турнирах, где участвовал.

Специалисты отмечали в парне атлетизм, о котором говорил еще Лоу: футболист выносливый, быстрый, а за счет этого ему удается искать мяч. Его стиль – хлесткий и сильный удар низом, преимущественно после двух-трех ложных замахов. Он попросту дезориентирует защитников, ибо умеет принимать и обрабатывать мяч на ходу, с любой позиции.

Далее – три сезона в Премьер-лиге, но весьма кислая статистика (5-8 голов за сезон). На это есть одна веская причина – травмы.

Марафон травм

Каллуму жутко не везло еще в «Тэмуорте», где он сломал ногу. Зато его возвращение в «Ковентри» (где сомневались, нужен ли футболист им в принципе) совпало с финансовыми трудностями команды. Уилсону дали спокойно восстановиться и предоставили игровую практику – потому что больше играть было особо некому.

Но самая жуть началась уже в АПЛ за «Борнмут». В сентябре 2015-го в матче против «Стока» Каллум получил разрыв крестообразных связок на правом колене. В своем дебютном сезоне в Премьер-лиге Уилсон вылетел на полгода, а тогда болельщики похоронили карьеру нападающего. Но он восстановился.

Уже спустя полтора года, в феврале 2017-го, Уилсон порвал «кресты» на левом колене. Вы помните пример, чтобы футболист после такой травмы на обеих (!) ногах вернулся на столь высокий уровень? Каллум Уилсон знает как минимум один − собственный.

В декабре прошлого года он вышел в первой своей игре после повреждения на матч с «Хаддерсфилдом» и сделал хет-трик в ворота соперника. «Дин Корте», домашний стадион «Борнмута», в тот день сходил с ума от восторга.

Причина удачного восстановления здесь кроется в двух вещах – силе духа и физической форме. О первом факторе говорил еще эксперт Sky Sports Дэвид Праттон: «Я работал со многими игроками, но такого доброго и характерного молодого человека я больше никогда не встречал в своей жизни. Он действительно хороший парень, который много работал над собой. Он очень позитивный, настоящий оптимист, Каллум всегда приходил с большой улыбкой на лице».

Второе – его предельный атлетизм. Как человек с такой формой удается сочетать в себе столь частый травматизм и качественное восстановление – непонятно. В британских СМИ некоторые списывают на банальное невезение. Учитывая, что травмы были на разных ногах и получались в разных ситуациях, такой фактор вполне логичен, потому что рецидивов как таковых не было.

Чего ждать от него теперь?

Каллум – забивной англичанин с драматичной судьбой, который нравится болельщикам. Его активно направляли в сборную еще прошлой весной, хотя до этого он играл лишь за молодежку. Коуч «Борнмута» Эдди Хау только разогревал ситуацию и заявлял, что нападающий заслуживает вызова в основную команду. Но этого до сих пор не произошло.

Уилсону сейчас 26 лет. Это его четвертый сезон в АПЛ за «Борнмут». Каллуму сейчас необходимо сделать качественный рывок: продолжать колотить мячи, получить приглашение от топ-клуба, завоевать место в английской сборной. И главное – избежать очередных травм.

Судя по старту сезона, парень настроен выполнить этот план уже к зиме.

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