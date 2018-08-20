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    Селезнев плюется в Турции. Но VAR все видит


    3.2
    Голосов: 5
    20.08.2018 12:45
    Украинца выгнали с поля после видеоповтора.

    Три года назад Евгений Селезнев вытирал слезы на варшавском стадионе после проигранного «Днепром» финала Лиги Европы против «Севильи». Спустя полгода он пытался помочь краснодарской «Кубани». Вышло так себе: всего три гола и отъезд, позже футболист называл этот переход в российский клуб «ошибкой». Еще через год форвард отправился в Турцию играть за «Карабюкспор». Итог: 6+2 за половину сезона, но пять из шести голов – с пенальти.

    Финансовый вопрос в клубе так и не разрешился. По словам Селезнева, ему задолжали зарплату за полгода. Украинец перебрался в турецкий «Акхисар». Там он забил те же шесть мячей, только уже без всяких пенальти. Отличился и в новом сезоне – забил мяч в Суперкубке, затем реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии, а еще огорчил «Бешикташ».

    Но в матче второго тура с «Ризеспором» учудил. В конце первого тайма Селезнев плюнул в соперника. Видеоповтор подтвердил вину украинца, и того выгнали с поля. «Акхисар» к этому времени проигрывал 0:1, но нашел в себе силы сравнять счет после перерыва.

    Главный тренер «Акхисара» Саффет Сушич был очень недоволен: «Селезнев должен был знать, что сейчас все под контролем. Нам жаль, но мы его накажем. То, что VAR появился в Турции – это очень хорошо».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 21 августа 2018, 12:38

      Это был дружеский плевок в соратника по жополизию пендосской задницы

      0
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      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > тщмек 19 22 августа 2018, 11:56

      А что? Вполне себе "геройский" поступок - исподтишка, в расчете на безнаказанность, в полнейшей уверенности, что не получишь ответку копытом между рог... Все как на войне... Героям слава!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 августа 2018, 08:21

      Быдло , оно и в Турции осталось быдлом !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 > VikNMar 22 августа 2018, 07:25

      Совершенно в точку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 20 августа 2018, 18:23

      6+++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 августа 2018, 13:17

      в турции появился а у нас нельзя тогда спартак не одного матча не выиграет и судьям заносить перестанут

      1
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      ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery > giluxa1963 20 августа 2018, 17:17

      обоснуй за Спартак

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > franck_ribery 21 августа 2018, 09:06

      а чего обосновывать все победы за счет судей а в европу выехали и все судейки по две красных не дают

      1
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