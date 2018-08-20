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Селезнев плюется в Турции. Но VAR все видит

Три года назад Евгений Селезнев вытирал слезы на варшавском стадионе после проигранного «Днепром» финала Лиги Европы против «Севильи». Спустя полгода он пытался помочь краснодарской «Кубани». Вышло так себе: всего три гола и отъезд, позже футболист называл этот переход в российский клуб «ошибкой». Еще через год форвард отправился в Турцию играть за «Карабюкспор». Итог: 6+2 за половину сезона, но пять из шести голов – с пенальти.

Финансовый вопрос в клубе так и не разрешился. По словам Селезнева, ему задолжали зарплату за полгода. Украинец перебрался в турецкий «Акхисар». Там он забил те же шесть мячей, только уже без всяких пенальти. Отличился и в новом сезоне – забил мяч в Суперкубке, затем реализовал решающий одиннадцатиметровый в серии, а еще огорчил «Бешикташ».

Но в матче второго тура с «Ризеспором» учудил. В конце первого тайма Селезнев плюнул в соперника. Видеоповтор подтвердил вину украинца, и того выгнали с поля. «Акхисар» к этому времени проигрывал 0:1, но нашел в себе силы сравнять счет после перерыва.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный тренер «Акхисара» Саффет Сушич был очень недоволен: «Селезнев должен был знать, что сейчас все под контролем. Нам жаль, но мы его накажем. То, что VAR появился в Турции – это очень хорошо».

Турция. Суперлига Европа
Комментарии (8)
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giluxa1963
1534760266
в турции появился а у нас нельзя тогда спартак не одного матча не выиграет и судьям заносить перестанут
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SEREZHA7575
1534778595
6+++
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VikNMar
1534828876
Быдло , оно и в Турции осталось быдлом !
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тщмек 19
1534844284
Это был дружеский плевок в соратника по жополизию пендосской задницы
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