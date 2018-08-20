«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

Стопроцентный показатель по очкам, восемь забитых мячей, сумасшедший камбэк в еврокубках. В официальных матчах при новом тренере Сергее Семаке «Зенит» пока хорош за исключением провала в Минске. Но исправилась команда еще круче, а в РПЛ идет первой со стопроцентным показателем. Для «Зенита» очень позитивный момент заключается еще и в том, что игроки стали прогрессировать.

Артем Дзюба

С одной стороны ожидаемо, что на эмоциональном подъеме после ЧМ Дзюба снова будет зажигать, с другой – был риск, что форвард не сможет быть готов к матчам РПЛ. Еще как готов – все в порядке с мотивацией, на его счету два гола, еще четыре он сделал в игре с «Динамо» – три забил и заработал пенальти. Мотивированный Дзюба – страшное оружие, соперники тульского «Арсенала» и сборной России в этом году уже убедились. Минск – тоже.

Леандро Паредес

В прошлом году аргентинца называли лучшим опорником чемпионата, после чего тот ощутимо сдал вместе с деградировавшей командой Роберто Манчини. Сейчас он снова быстро бежит, резко перехватывает, красиво закручивает, да еще и забивает. Лишь один гол из восьми за «Зенит» Паредес забил ударом издали (без учета удара с пенальти), а в нынешнем сезоне положил два со штрафного. И если в голе, забитом в ворота «Динамо», есть серьезная вина голкипера, то в матче с «Уралом» удар был выполнен практически идеально.

Себастьян Дриусси

Дриусси в прошлом году здорово начал с дубля «Рубину», а за следующие полгода забил лишь однажды. В 2018-м пошло повеселее – по одному голу в месяц, но брали форварда уж конечно не за такой результативностью. За 16 минут, выходя на замену, как это было в первых двух турах, мало чего успеешь, зато выйдя в старте в игре с «Уралом» аргентинец расцвел – два гола и результативная передача. Добавим сюда и гол в ворота «Динамо». Да и чисто визуально Дриусси с гораздо большим желанием, чем раньше. Адаптировался?

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Кристиан Нобоа

Нобоа в прошлом году даже в запас «Зенита» попадал далеко не всегда, поэтому отправился помогать Бердыеву в «Рубине». В нынешнем сезоне Семак верит в эквадорца, для него это – игрок старта вне всяких сомнений. В команде он лучший по отборам и чаще всех собирает фолы. Забил красивый штрафной минскому «Динамо». Очень жаль, что сезон испортит травма, которую он получил в игре с «Уралом». А ведь только все стало получаться.

Александр Ерохин

Количество загубленных моментов никак не изменилось и, видимо, в этом плане особо ничего не поменяется. Но пользу Ерохин для «Зенита» все равно приносит – победный гол «Рубину», два голевых паса в матче с «Уралом». Он чрезвычайно опасен для соперника в той роли, которую ему отводит Семак, а будь Ерохин техничнее – исходы матчей, в которых он играл, стали бы известны еще раньше. Притом моменты у Ерохина появляются регулярно. Тоже ценно.

Великолепный старт. «Зенит» – чемпион?

И все-таки надо понимать, что зенитовский старт получился удачным в том числе и из-за календаря. У питерцев пока не было ни одного топового соперника. Матчи с «Енисеем» и Тулой дались непросто, «Рубин» тоже дожали лишь в конце, с «Уралом» исход долго не был ясен, а с «Динамо» пришлось исправлять свой собственный провал. Но главное даже не это.

«Зенит» несколько раз мощно начинал, но все оборачивалось катастрофой.

Сезон-2012/13. «Зенит» тоже начал с четырех побед, причем поколотил 5:0 «Спартак» и еще в тот же месяц провернул два дорогущих трансфера, укрепившись Халком и Витселем. Команду, не дожидаясь осени, уже записали в чемпионы – еще бы, с таким ходом и с такими пришедшими в клуб суперзвездами. Но лидерство захватил вылетевший тогда из еврокубков ЦСКА. «Зенит» долго его преследовал, но борьбу за чемпионство проиграл.

Сезон-2015/16. Команда Андре Виллаш-Боаша была действующим чемпионом и начала с пяти побед в шести матчах, но быстро выдохлась – угнаться за ЦСКА не смогла и к десятому туру отставала уже на целых восемь очков, а по итогам первого круга – вообще на десять. В конце сезона «Зенит» упустил даже второе место для Лиги чемпионов и с тех пор попасть туда не может.

Сезон-2017/18. Шесть побед в семи матчах, первое поражение лишь в 13 туре. У команды Роберто Манчини получалось практически все – и на домашней арене, и в еврокубках. Итог же – пятое место. «Зенит» очередной раз не смог сдержать преимущество по очкам, уйти в отрыв и сохранить его, хотя имел для этого все ресурсы. Сейчас пока что ситуация похожая – очень круто «Зенит» начал, но вопрос, а что потом?

Уже следующий матч будет непростым – в гостях с «Уфой», таким же участником еврокубков, как и «Зенит». А вот следующий игровой месяц будет очень интересным. Там «Зенит» ждут «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», набравший ход «Оренбург». Есть еще и «Анжи», который терпит бедствие, но у «Зенита» три последних матча в Махачкале и три проблемы – дважды по 2:2, один раз – 0:4 в Кубке. Также не стоит забывать, что в то же время начнутся и матчи Лиги Европы.

[poll id=1723]

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

«Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»