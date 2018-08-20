Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

Стопроцентный показатель по очкам, восемь забитых мячей, сумасшедший камбэк в еврокубках. В официальных матчах при новом тренере Сергее Семаке «Зенит» пока хорош за исключением провала в Минске. Но исправилась команда еще круче, а в РПЛ идет первой со стопроцентным показателем. Для «Зенита» очень позитивный момент заключается еще и в том, что игроки стали прогрессировать.

Артем Дзюба

С одной стороны ожидаемо, что на эмоциональном подъеме после ЧМ Дзюба снова будет зажигать, с другой – был риск, что форвард не сможет быть готов к матчам РПЛ. Еще как готов – все в порядке с мотивацией, на его счету два гола, еще четыре он сделал в игре с «Динамо» – три забил и заработал пенальти. Мотивированный Дзюба – страшное оружие, соперники тульского «Арсенала» и сборной России в этом году уже убедились. Минск – тоже.

Леандро Паредес

В прошлом году аргентинца называли лучшим опорником чемпионата, после чего тот ощутимо сдал вместе с деградировавшей командой Роберто Манчини. Сейчас он снова быстро бежит, резко перехватывает, красиво закручивает, да еще и забивает. Лишь один гол из восьми за «Зенит» Паредес забил ударом издали (без учета удара с пенальти), а в нынешнем сезоне положил два со штрафного. И если в голе, забитом в ворота «Динамо», есть серьезная вина голкипера, то в матче с «Уралом» удар был выполнен практически идеально.

Себастьян Дриусси

Дриусси в прошлом году здорово начал с дубля «Рубину», а за следующие полгода забил лишь однажды. В 2018-м пошло повеселее – по одному голу в месяц, но брали форварда уж конечно не за такой результативностью. За 16 минут, выходя на замену, как это было в первых двух турах, мало чего успеешь, зато выйдя в старте в игре с «Уралом» аргентинец расцвел – два гола и результативная передача. Добавим сюда и гол в ворота «Динамо». Да и чисто визуально Дриусси с гораздо большим желанием, чем раньше. Адаптировался?

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Кристиан Нобоа

Нобоа в прошлом году даже в запас «Зенита» попадал далеко не всегда, поэтому отправился помогать Бердыеву в «Рубине». В нынешнем сезоне Семак верит в эквадорца, для него это – игрок старта вне всяких сомнений. В команде он лучший по отборам и чаще всех собирает фолы. Забил красивый штрафной минскому «Динамо». Очень жаль, что сезон испортит травма, которую он получил в игре с «Уралом». А ведь только все стало получаться.

Александр Ерохин

Количество загубленных моментов никак не изменилось и, видимо, в этом плане особо ничего не поменяется. Но пользу Ерохин для «Зенита» все равно приносит – победный гол «Рубину», два голевых паса в матче с «Уралом». Он чрезвычайно опасен для соперника в той роли, которую ему отводит Семак, а будь Ерохин техничнее – исходы матчей, в которых он играл, стали бы известны еще раньше. Притом моменты у Ерохина появляются регулярно. Тоже ценно.

Великолепный старт. «Зенит» – чемпион?

И все-таки надо понимать, что зенитовский старт получился удачным в том числе и из-за календаря. У питерцев пока не было ни одного топового соперника. Матчи с «Енисеем» и Тулой дались непросто, «Рубин» тоже дожали лишь в конце, с «Уралом» исход долго не был ясен, а с «Динамо» пришлось исправлять свой собственный провал. Но главное даже не это.

«Зенит» несколько раз мощно начинал, но все оборачивалось катастрофой.

Сезон-2012/13. «Зенит» тоже начал с четырех побед, причем поколотил 5:0 «Спартак» и еще в тот же месяц провернул два дорогущих трансфера, укрепившись Халком и Витселем. Команду, не дожидаясь осени, уже записали в чемпионы – еще бы, с таким ходом и с такими пришедшими в клуб суперзвездами. Но лидерство захватил вылетевший тогда из еврокубков ЦСКА. «Зенит» долго его преследовал, но борьбу за чемпионство проиграл.

Сезон-2015/16. Команда Андре Виллаш-Боаша была действующим чемпионом и начала с пяти побед в шести матчах, но быстро выдохлась – угнаться за ЦСКА не смогла и к десятому туру отставала уже на целых восемь очков, а по итогам первого круга – вообще на десять. В конце сезона «Зенит» упустил даже второе место для Лиги чемпионов и с тех пор попасть туда не может.

Сезон-2017/18. Шесть побед в семи матчах, первое поражение лишь в 13 туре. У команды Роберто Манчини получалось практически все – и на домашней арене, и в еврокубках. Итог же – пятое место. «Зенит» очередной раз не смог сдержать преимущество по очкам, уйти в отрыв и сохранить его, хотя имел для этого все ресурсы. Сейчас пока что ситуация похожая – очень круто «Зенит» начал, но вопрос, а что потом?

Уже следующий матч будет непростым – в гостях с «Уфой», таким же участником еврокубков, как и «Зенит». А вот следующий игровой месяц будет очень интересным. Там «Зенит» ждут «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», набравший ход «Оренбург». Есть еще и «Анжи», который терпит бедствие, но у «Зенита» три последних матча в Махачкале и три проблемы – дважды по 2:2, один раз – 0:4 в Кубке. Также не стоит забывать, что в то же время начнутся и матчи Лиги Европы.

[poll id=1723]

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

«Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Семак Сергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ФанатОтБога
1534756715
Учитывайте тот факт, что тренер Русский) Напомните когда Зенит наш тренер вел ??
Ответить
lotsman
1534759259
Богданычу нужно набрать вес и сделать имя. Поэтому он будет стараться побеждать.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1534760565
У Семака крутой опыт последних лет : при нём растоптали абсолютно незаслуженно Луческу, при нём Манчини поимел по полной Зенит (это видимо кара за глумление над Луческу). Думаю, что уроки эти помогут Семаку успеть кое-что сделать. Но как-только споткнётся, сожрут со слюной собаки. В Газпроме нравы дикие.
Ответить
Koshkin@myshkyn
1534762715
я думаю выход в лигу Европы после разгромного поражения в Минске 4-0, даст Семаку спокойно продержаться один сезон, всё будет зависеть от Лиги Европы...
Ответить
Zubo
1534766261
Ну а мы то знаем кому плохо и кто исходит на понос, когда у Зенита всё хорошо
Ответить
Zenmaster
1534773926
Будем верить в лучшее !!!
Ответить
ARTHUR19
1534774084
Пока рано говорить о чем-то, нам как болельщикам Зенита легко отследить тенденцию, начиная с 2014/2015 года (за исключением сезона 2016/2017), Зенит всегда выигрывал первые 4 встречи (раз уже мы сейчас подводим промежуточные итоги после 4 тура), а вот начиная к 11 туру у Зенита начинался непонятный спад, который продолжайся тура до 20, а после Зенит опять начинал играть более-менее, но было уже поздно. Так что, пока рано говорить о чем-то, из серьезных соперников, с уважением к другим команда, был только Рубин, так что 4 победы закономерный результат для команды из Петербурга.
Ответить
Garrincha58
1534775393
ни Спартак ни Зенит не показывают качественный футбол но парадокс они пока набирают очкии все это странно или у нас такой уровень футбола или просто пока им фартит
Ответить
Snek
1534779377
По составу, пока Зенит и Спартак лучшие, но по качеству футбола... Зенит откровенно играет на эмоциях, Семак крутит и вертит до такой степени, что ни только соперники от Зенита бывают в шоке, но и сами игроки Зенита не понимают, что хочет от них главный тренер. Спартак имеет сильных игроков, но играет там каждый сам за себя, непонятно, что Каррера уже третий год там строит, если до сих пор это какой-то клуб по интересам. В плюс идёт то, что Каррера хороший тактик, а игроки, видимо, его уже неплохо понимают, что пока и выручает Спартак, какие-то домашние заготовки, кстати и Зенит в этом силён. Локомотив откровенно сдал, команда не помолодела, мотивации биться за РПЛ у них нет, в уме только ЛЧ, потому что понимают, сил нет на два турнира, а в таком возрасте хочется пофеерить напоследок, когда ещё Локомотив попадёт в ЛЧ?... ЦСКА собранный из молодёжи в основном, в команде полным ходом перестройка, Гончаренко волшебник, но не до такой степени, он не может вложить игрокам свои мозги и не может сделать из неотёсанных парнишек футболистов вмиг. ЦСКА как обычно будет телепаться весь сезон и сделает ставку на финишный отрезок. Краснодар откровенно катится на дно, чехарда тренеров, смена спонсоров, в общём всё собралось в кучу, ждём пополнения из академии, которую уже слишком сильно распиарили, надеемся не зря. Рубин Бердыева, пока не радует, он никакой если честно и обвинять Курбана Бекиевича тут не в чем, у него глубина состава стремится к нулю, а часть игроков основы даже на скамейку запасных в нормальном клубе не посадят, в лучше случае в дубле.
Ответить
Marley Bob
1534783427
искренне хочется пожелать Семаку удачи,терпения и веры в себя!прекрасный был футболист,успехов так же и в нелегком тренерском ремесле!достало наблюдать за бесконечной вереницей легионеров-тренеров,приезжающих сюда исключительно из меркантильных соображений,даже не пытающихся хоть немного освоить наш язык.язык своего работодателя.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»
14:56
17
Орлов определил тройку главных фаворитов нового сезона РПЛ
14:44
3
Клуб РПЛ объявил о возвращении легионера, прогулявшего сборы
14:38
1
«Зенит» показал второй результат в истории РПЛ по числу голов в двух стартовых турах
14:20
3
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
23
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
5
Игрок «Крыльев» включил РПЛ в число топ-6 лиг Европы
13:07
3
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
12
Мостовой сказал, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
3
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
2
Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»
12:11
3
Сын Соболева поступил в академию «Зенита», о котором ранее негативно высказывался
11:48
12
Зобнин – о судействе матча с «Ахматом»: «Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят»
11:21
10
Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД на «Мерседесах»
11:03
10
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
10:18
Экс-арбитр Федотов – о 4 судьях РПЛ: «Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым»
10:03
5
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
09:48
7
Селюк – о Слуцком: «Будет частым гостем у Генича с Нобелем, у Гурцкая с еще одним знатоком футбола»
09:23
5
Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»
09:08
1
Писарев – о Даку: «Должен сделать «Спартак» чемпионом»
08:58
11
Назван срок нового контракта Барко со «Спартаком»
08:48
4
Селюк: «Талалаев заинтересован в продажах игроков «Балтики», потому что получает процент»
08:17
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+