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Иньеста и Подольски разрывают Японию. Роскошные голы

Андрес Иньеста только недавно ушел в японский «Виссел Кобэ», а уже круто освоился в местном чемпионате. В четырех матчах на его счету два гола – столько же испанский полузащитник забивал в сумме за четыре последних сезона в Примере.

В «Виссел Кобэ» у него более атакующая роль и партнер, который отдает классные голевые передачи. Лукас Подольски играет здесь уже второй сезон, а сейчас помогает результативному Иньесте. В обоих мячах Андресу ассистировал именно он.

Ниже – два сумасшедших гола от Иньесты. Его точно не зря позвали в Японию.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Виссел Кобэ» пока борется за место в четверке.

Оффтоп Виссел Кобе Иньеста Андрес Подольски Лукас
Комментарии (6)
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Decorhome
1534343614
Школа Барсы
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Ауторитетный экспэрт мамо
1534345649
андреас - лучший футболист на все времена, есь!!!!!...а иньеста-чави-бускетс лучшая связка
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KOLBIS
1534349465
Иньеста монстр просто...
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PUZIAKA
1534350736
Очень жаль, что великий игрок так и не получил Золотой мяч, хотя он его заслуживает как никто другой.
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84aivengo
1534430462
иньеста-гений..... как никто другой заслуживает золотой мяч... футбольная личность огромных масштабов и замечательный человек... не припомню ни одного скандала,связанного с ним....
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