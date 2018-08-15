Иньеста и Подольски разрывают Японию. Роскошные голы

Андрес Иньеста только недавно ушел в японский «Виссел Кобэ», а уже круто освоился в местном чемпионате. В четырех матчах на его счету два гола – столько же испанский полузащитник забивал в сумме за четыре последних сезона в Примере.

В «Виссел Кобэ» у него более атакующая роль и партнер, который отдает классные голевые передачи. Лукас Подольски играет здесь уже второй сезон, а сейчас помогает результативному Иньесте. В обоих мячах Андресу ассистировал именно он.

Ниже – два сумасшедших гола от Иньесты. Его точно не зря позвали в Японию.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Виссел Кобэ» пока борется за место в четверке.