Мистика с финтами Коутиньо и страхом Неймара

Компания Nike выпустила новую серию бутс PhantomVSN и представила рекламу «Разбуди Phantom». Над видео работал британский режиссер Мэттью Вон, которого знают по известному фильму «Кингсман». Для популярности рекламы Nike позвала на съемки известных игроков. Коутиньо, Неймар, Роналдиньо, Де Брюйне и даже Пирло – все они приняли участие в ролике.

Задумка в том, что игроков в бутсах PhantomVSN невозможно остановить. Их наделяют мистическими способностями, лишними ногами и креативной тенью. Из Коутиньо вылезает Де Брюйне, Роналдиньо остается самим собой, а девушка играет на уровне лучших футболистов мира.