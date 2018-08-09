Каково это – болеть за клуб, который вечно побеждает

Вячеслав, болельщик «Баварии»:

СПРАВКА «Бавария» выиграла 28 чемпионатов Германии. Из них 27 – после создания Бундеслиги (в 1963 г.). В XXI в. у «Баварии» 12 чемпионств из 18. В том числе – 6 подряд на данный момент.

«Болеть за Баварию я начал в далеком 1999 году. Причем все началось с одного единственного матча – финала Лиги чемпионов, где мюнхенцы играли с «Манчестер Юнайтед». Один из моих друзей болел тогда за «МЮ», а я в качестве оппонента выбрал «Баварию». Немецкий футбол мне понравился еще на французском чемпионате мира. Весь мир до сих пор помнит голы Сульшера и Шерингема, решившие судьбу матча, а мне захотелось, чтобы баварцы выиграли ЛЧ в следующем сезоне. Осенью я уже следил за ними более пристально.

До «Баварии» я вообще футбол практически не смотрел. Не понимал, почему он так всем нравится. Более-менее начал вникать в суть лишь с ЧМ -1998. Друзья вечером бежали смотреть футбол – ну и я от скуки тоже посматривал. Вот так и втянулся, но выбрать за кого болеть я сразу не смог: все знакомые тогда топили за бразильцев, но меня их игра не зацепила, а вот немцы понравились.

Поездка на матч Лиги чемпионов против БАТЭ запомнилась на всю жизнь. Эмоций было с Эверест, несмотря на проигрыш со счетом 1:3. Я сидел посреди желто-синего моря борисовских болельщиков, а они у меня просили шарфы и футболку сфотографироваться.

Постоянные чемпионства? Ни капли не наскучивает. Всегда хочется, чтобы они выигрывали все, что только возможно. И в Германии, и в Европе. Победами нельзя насытиться – голод всегда будет. Болеть не надоест никогда, этим заражаешься на всю жизнь – противоядия не существует. Хоть победа, хоть беда – я с «Баварией» всегда!

Не сказал бы, что между «Баварией» и другими клубами существует разрыв во внимании. В Германии есть еще много хороших команд, которым его уделяют не меньше. Та же «Боруссия», «Шальке-04», с некоторых пор еще и «РБ Лейпциг». Просто их всегда принято сравнивать с «Баварией», как с эталоном. Это неизбежно, вот и кажется, что про «Баварию» говорят и пишут немного чаще.

Смотреть игру любимой команды всегда интересно, здесь не нужна никакая мотивация. Матчи всегда ждешь с нетерпением. Да и насчет результата быть уверенным на 100% быть нельзя до финального свистка. Пусть они и редкие, но осечки случаются даже у такого великого клуба, как «Бавария».

Абсолютно точно буду болеть за «Баварию» и дальше, несмотря ни на что. Сейчас у нас фантастическая серия из шести чемпионств подряд, а до этого дважды подряд побеждала дортмундская «Боруссия». Не такие давние и чемпионства «Вольфсбурга» и «Штутгарта».

У «Баварии» хватало трудных времен, и сейчас не все так гладко в игре и составе. Но в одном я уверен: «Бавария» во мне на всю жизнь, и никогда даже мыслей не возникало перестать болеть за этот клуб».

Руфат, болельщик «Ювентуса»:

СПРАВКА «Ювентус» выиграл 34 чемпионства в Италии. Из них – 32 после создания Серии А (в 1929 г). В XXI в. у «Ювентуса» 9 побед из 18. В том числе – 7 подряд на данный момент.

«Первые мои воспоминания – это сезон-1995/96. «Ювентус» как раз выступал в Лиге чемпионов.

В тот момент меня привлекла форма команды: широкие черно-белые полосы и спонсорский логотип Sony посередине, второй комплект – синяя футболка с ярко-желтой звездой на плече. В дальнейшем он стал самым любимым и памятным для всех болельщиков «Ювентуса», так как именно в нем клуб в последний раз выиграл Лигу чемпионов.

Великолепные выступления Алессандро Д ель Пьеро и его голы покорили меня – сначала на долгие годы влюбили в игрока, а впоследствии и в команду. Один из лозунгов «Ювентуса»: Juve, storia di un grande amore [пер. – «Юве», история одной большой любви].

Самая памятное воспоминание – это посещение нашего дома «Делле Альпи» (домашний стадион «Ювентуса» с 1990 по 2006 годы). Там проходил полуфинал Лиги чемпионов сезона-2002/03. После поражения в Мадриде от «Реала» со счетом 1:2 « Ювентусу» нужна была победа. При 70 000 зрителях «Ювентус» выиграл в феерическом матче. Голы у нас забили Трезеге, Дель Пьеро и Недвед. И стоит вспомнить отбитый Буффоном пенальти от Луиша Фигу.

Не надоедает ли, что каждый год мы становимся чемпионами? Слово «надоедает» и «Ювентус» несовместимы для настоящего поклонника «Юве». Эта команда у нас в ДНК!

После того, как у «Ювентуса» незаконно отняли титулы, мы по-особому дорожим каждым нашим чемпионством. «Ювентус» из года в год доказывает лидерство в Серии А. Этот клуб – лицо итальянского футбола как в Италии, так и во всем мире.

Нам, болельщикам, не надо искать мотивацию, мы всегда голодны до побед. Даже когда наша любимая команда отправляется в предсезонный тур по США и выступает в Международном кубке чемпионов полурезервным составом, а матчи проходят поздней ночью [по московскому времени] – даже тогда ночные трансляции нас собирают на игру.

Наверное, все болельщики «Ювентуса» помнят несправедливое попадание «Ювентуса» в Серию Б сезон-2006/07. Истинные фанаты были рядом командой, даже когда она осталась без Cерии А и без Лиги Чемпионов.

Глор? Это точно не про меня. Болеть можно по-разному. Можно просто болеть, а можно болеть с душой.

Un cavalier non lascia mai una Signora [пер. – рыцарь никогда не оставит свою даму]»

Юрий, болельщик БАТЭ:

СПРАВКА БАТЭ выиграл 14 чемпионств в Белоруссии из 27 возможных. В том числе – 12 подряд на данный момент.

«Болею за БАТЭ с 1998 года. Живу рядом возле стадиона «Городской». Футболом увлекался, как и все мальчишки, поэтому смотреть его всегда было интересно. А тут и клуб из родного города.

До чемпионата Белоруссии и появления в высшем дивизионе БАТЭ в моей жизни был «Милан» и звездный Шевченко. Вся комната был обклеена постерами и календарями с «Миланом». Болеть за БАТЭ начал с переездом из Печей (поселок в Гомельской области – прим. ред.) в город.

Помню матч то ли за кубок, то ли за чемпионство с «Гомелем». Мелкий был – лет 11-12. БАТЭ вел в счете у нас дома на «Городском». К матчу добавили минуты три. Прошло пять, и судья выдумывает пенальти в сторону БАТЭ. «Гомель» забивает. После финального свистка на поле в судью полетели бутылки и все что было. С тех пор с бутылок снимают крышечки, а руководство приняло прочие вещи с технической безопасностью. Этот момент массовости от болельщиков в виде недовольства судейством я запомнил навсегда.

Болеть за БАТЭ не наскучивает и не надоедает. Нет конкуренции, и это правда. Всегда ожидаешь от минского «Динамо» или [солигорского] «Шахтера» накала борьбы, но потом как всегда они начинают сливать и терять очки. У БАТЭ теряется мотивация, и с чемпионством уже все ясно. Так наш клуб докатывается до финиша.

Боление бывает разным из года в год. Если команда не хочет играть, потому что мотивации нет, а конкуренты показывают вялую игру, то и народу на матчи ходит меньше. Просто ожидаешь в основном еврокубки. Не то, чтобы нужен привоз звезд. Важнее, когда команда дальше проходит и шумит в Европе. Надежда только на Лигу Европы, но и в Лиге чемпионов от БАТЭ ждешь сюрпризов.

Особое внимание к БАТЭ? Наверное, всем пофигу. Бывают месяцы, где у кого-то тренеры меняются, как это было в минском «Динамо», где эти истории уже были предсказуемы и уже воспринимались должным образом. Сейчас вот Марадона в Бресте. Я бы не сказал, что такое сильное внимание к БАТЭ. Это не так. Порой кажется, что газеты симпатизируют тем же брестчанам больше.

На стадион многие ходят (в том числе я) ради того, чтобы увидеть новое в игре, перемены в составе, стиле игры. Зачастую видишь одно и то же, редко команда показывает от начала до конца качественный футбол. Я всегда за хорошую и качественную игру. Пусть счет будет хоть 0:5, но команда будет атаковать и что-то делать, а не сидеть в защите и пинать мяч, не зная, что делать.

Город родной. На клуб все ругаются, и я в том числе. Часто на эмоциях высказываюсь и обижаюсь, но болею в надежде на изменения игры, стиля и результатов.

Знаю многих, кто когда-то болел за БАТЭ. А сейчас уже даже не интересуется им. И это бывшие фанаты – те, кто ездил не один год. Были там истории когда-то нехорошие, где многие обиделись, поэтому не ходят на стадион и не болеют. Из-за обид на руководство, которое написало заявление в РУВД на болельщиков, использовавших фашистскую символику, полсезона отсутствовал фан-сектор. Больше половины болельщиков не вернулись.

У меня было такое больше года – от плохой и скучной игры и постоянных 1:0. Но уже потом, видя изменения, снова продолжил ходить на стадион.

Клуб всегда останется родным, потому что в городе только один БАТЭ, а ходить и болеть – это уже зависит от игры. Если ее нет, то и посещаемость будет слабой».

Николай, болельщик «Шахтера»:

СПРАВКА «Шахтер» выиграл 11 из 27 чемпионств в истории Украины. У «Динамо» Киев 15 побед. Но в XXI веке Донецк сильнее: 11 чемпионств из 18.

«Даже не помню, когда начал болеть за «Шахтер». Наверное, у мамы в животе. Вся семья болела за этот клуб, потому что мы сами из Донецкой области. Я не исключение.

Вспоминаю свою поездку на «Донбасс Арену» и мое посвящение в детский фан-клуб «Оранжевые шнурки». Одно из главных воспоминаний детства. Это был 2011 год. Доступа к интернету моя семья еще не имела, но каким-то образом моя мама оставила заявку на сайте «Шахтера», чтобы меня туда приняли. Спустя несколько месяцев мы дождались приглашения на «Донбасс Арену», где меня должны были посвящать.

Мероприятие проходило в специальном зале. Там был настольный футбол, зона для игры в настоящий и куча других развлечений. Была также и программа, в рамках которой мы танцевали, а еще угадывали футболистов по рисунку. В конце каждого ребенка вызывали по имени для получения специального сертификата. Главная обида была в том, что на мероприятие обещали пригласить игроков, но те отказались. Но меня не сильно расстроило.

Болеть за «Шахтер» очень сильно наскучивает. Порой радуюсь, когда мы проигрываем команде из середины таблицы, ведь появляется интрига. А вот во время еврокубковых матчей я всегда на нервах.

Не сказал бы, что чемпионство у нас по умолчанию, ведь киевское «Динамо» всегда может составить конкуренцию. Но даже теоретически, если убрать «Динамо» из чемпионата, то мне не надоест болеть за «Шахтер». Из моего сердца его уже никак не вырвать.

Разрыв в плане внимания ощутим, ведь «Шахтер» намного лучше остальных клубов УПЛ рекламирует себя, а также участвует в Лиге чемпионов.

Вы видели, как красиво играет «Шахтер»? Комбинации, стеночки, техника игроков, удары... Вот ради этого можно смотреть. Вообще, продолжил бы болеть за «Шахтер», если бы команда перестала сейчас побеждать. Этот клуб – частичка меня.

Хотя было такое желание, но это случилось, когда я был маленьким и неосознанным человеком. Брат меня постоянно троллил за большую бразильскую диаспору в «Шахтере». На этой почве я стал поддерживать ФК «Севастополь». Но это были всего лишь 60 минут.

Я не участвую в интернет-дискуссиях, поэтому редко могу услышать про глоров. Да и если меня обвинят в глорстве, то эти обвинения будут безосновательными, ведь, как я говорил ранее, мое боление за «Шахтер» берет начало в утробе».

Бабис, болельщик «Олимпиакоса»:

СПРАВКА «Олимпиакос» в Греции доминирует жестче гегемонов из других стран. У клуба 44 победы из 82. В XXI в. «Олимпиакос» взял 15 титулов и только трижды отдавал первое место. В том числе – этой весной, когда сенсационно проиграл и золото, и серебро.

«Я с детства болею за «Олимпиакос», потому что мои родители жили в городе Пирей – в районе, где находится дом команды. Я влюбился в клуб сразу. Помню свой первый матч на стадионе в 2003 году. Тогда мы играли против «Ионикоса» и победили 6:0. Это незабываемо, я был в восторге! Болельщики, атмосфера, стадион – все просто супер. Атмосфера меня впечатлила даже больше, чем счет. Ты там находишься с людьми, которые тоже любят команду. Может быть, даже больше. Это очень сильное чувство.

Главный клуб страны? Да, это ощущается. В большой степени это обусловлено тем, что у «Олимпиакоса» очень-очень много болельщиков по сравнению с другими командами. Это привлекает интерес инвесторов. Следовательно, у «Олимпиакоса» больше средств и шансов, чтобы стать чемпионом. «Олимпиакос» – клуб самого большого порта Греции, клуб моряков. Поэтому на островах и в районах около моря команда очень популярна.

Наскучивают ли постоянные чемпионства? Да, это очень плохо. Мне кажется, очень важно, что в прошлом сезоне чемпионом стал АЕК. Но болеть не наскучивает никогда. Все-таки история «Олимпиакоса» – это история нашего города.

К тому же результат не всегда известен. Я так хочу верить, по крайней мере. «Олимпиакос» в последние годы проиграл другим сильным командам Греции. Получается, что победа не гарантирована заранее.

Болеть за аутсайдеров для интриги? Да, интрига иногда нужна. К тому же мне некоторые команды тоже близки сердцем.

Победа – это не самая важная причина, чтобы болеть за одну команду, а чемпионство – не самое важное событие. Мыслей, чтобы болеть за какой-то другой клуб даже не было. Компетентность – самое важное, чтобы команда сама стала более сильной. Теперь, кроме «Олимпиакоса», есть ПАОК и АЕК – тоже сильные и фавориты. Разве сейчас скучно?

Помню, как стали чемпионами в 2005 году. Тогда была интрига. Три команды до последнего бились за чемпионство. Если сравнивать эмоций от той победы и от недавних, то это две совершенно разные вещи. В какой-то степени радость уже приелась».

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