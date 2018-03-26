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    Каково это − болеть за сборную чужой страны


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    Голосов: 16
    26.03.2018 11:42
    И ездить за ней по всей Европе, попадая в разные приключения.

    «В футболе мне всегда нравилась романтика. А еще я люблю чудеса»

    В манеже клуба «Шериф» из Тирасполя, который осенью рубился с московским «Локомотивом» в группе Лиги Европы, встречаются молодежные сборные Молдавии и Латвии. Федерация молдавского футбола делает все, чтобы сюда пришло как можно меньше зрителей: матч проводится в будний день (четверг) и начинается в 13:00.

    В итоге на трибунах не набирается и ста зрителей. В основном – родственники и друзья игроков сборной Молдавии, а также люди, которые работают в футбольной сфере: скауты, агенты, тренеры, журналисты. Зрительская атмосфера больше напоминает собрание баптистов: тихо, спокойно, серо.

    И тут в уютный манеж забегает запыхавшийся парень с ярким шарфом Латвии на плечах. Он единственный, кто приходит на этот матч с футбольной атрибутикой. На него обращают внимание не только аморфные зрители, но даже запасные игроки со скамейки латышской сборной. Гости понимают, что теперь они уже точно не одни и у них на трибунах есть хоть один, но самый преданный и верный болельщик.

    «Я думал, что этот матч будет на базе сборной Молдавии в Вадул-луй-Водах, но из-за погоды местная федерация переносит игру в Тирасполь, в манеж, − рассказывает парень, который представляется Витей. − Еду и понимаю, что еле-еле успеваю к началу. Дорога ужасная. Из-за снега автобус раза три застревает. Я живу в Украине, родители тоже оттуда. Латвийских корней у меня нет, но болею за Латвию и за все сборные и клубы этой страны. Когда узнал, что латвийская молодежка сыграет в соседней Молдавии, не мог не приехать и не поболеть».

    − Вы специально приезжаете из Украины в Молдавию на футбол, чтобы поболеть за молодежную сборную Латвии в товарищеском матче? И вас не смущает ни холод, ни снег, ни расстояние, ни неудобное время начала матча, ни будний день? Вы просто сумасшедший! – говорю Виктору.

    «Согласен, что это необычно и странно. Но я стараюсь по возможности всегда выбираться на матчи с участием латышских команд. Меня многие травят. Я понимаю, что в Латвии не играют неймары и месси. Но футбольные предпочтения порой очень сложно объяснить. Думаю, есть немало таких людей, как я, которые не просто болеют за какого-то гранда или команду со своего района или города. Я не имею ничего против принципа «Support your local team», даже если ты родился в Барселоне или Мадриде, но я никогда не был глором или фанатом, который болеет за тех, кто побеждает здесь и сейчас или за команды, которые на данный момент в тренде.

    В футболе мне всегда нравилась романтика: когда Давид побеждает Голиафа, а страсть и желание берут верх над деньгами. А еще я люблю чудеса. В отборе на чемпионат Европы 2004 года как раз и случилось такое чудо, когда сборная Латвия сенсационно пробилась на турнир в Португалию. Такие сенсации, конечно, происходят по многим стечениям обстоятельств. Возможно, звезды сходятся именно так раз в 500 лет, а может и того реже – раз в 1000 лет. И хотя сборная этой страны по футболу больше не сверкала так ярко, но в моем сердце эта команда осталась навсегда, а любовь к ней не может отобрать никакая Аргентина, Испания или Германия».

    «Друзья шутят, что я специально женился на девушке из Латвии, чтобы чаще гонять на футбол»

    Страсть латвийскому футболу привела к тому, что благодаря ей Виктор даже нашел жену:

    «Я болею за Латвию с 2003 года, когда они прибили в стыках Турцию. Тогда мне было 15 лет. С тех пор прошло почти столько же времени. Получается, ровно половину жизни я топлю за латышей. Первый раз я приезжаю в эту страну ровно через год после окончания Евро-2004 и хочу попасть на матч Латвия – Россия к отбору на чемпионат мира-2006. Ажиотаж просто сумасшедший, и на ту игру я так и не попадаю. Даже не представляешь, как сильно стало обидно.

    Но со временем все компенсируется. Как только у меня появлялись свободное время и деньги, я сразу гонял в Латвию. Даже если не играла национальная сборная, я все равно попадал на какой-нибудь футбол: матчи молодежек или юношеских сборных, клубы в еврокубках, на крайняк – местный чемпионат.

    Один раз, в 2008-м, у меня так выпадает отпуск, что в этот период нет вообще никаких матчей. Я сначала расстраиваюсь, но без футбика все равно не остаюсь. Узнаю, что идет Кубок Балтии − турнир, где играют лучшие клубы Эстонии, Литвы и Латвии. На следующий день я уже мчу в другой город, где тащу за своих латышей. Меня даже приятно удивило, что вход на все матчи и на финал был бесплатным.

    Во время своей очередной поездки в Ригу, я познакомился и с прекрасной девушкой Кариной. Мы вместе уже десять лет, сыграли свадьбу, у нас растет шестилетняя дочка. Друзья шутят, что я специально женился на девушке из Латвии, чтобы чаще гонять на футбол под предлогом навещать тещу».

    Первый тайм у молодежек Молдавии и Латвии проходит уныло и почти без моментов. В такой скуке рассказы Вити − единственное, что скрашивает время матча.

    «С каждой поездки в Латвию я стараюсь пополнить свою коллекцию какой-то атрибутикой, − продолжает он. − Больше всего меня интересуют футбольные значки. У меня в коллекции около 400 разных знаков латвийских клубов. Не думаю, что у кого-то в мире больше коллекция по этой тематике, чем у меня. Много и разновидностей эмблем федерации.

    Недавно удалось приобрести довоенный значок латвийской федерации 1930-го года. Он стоит под 300 евро. Беру также вымпелы, программки, футболки. Скоро должны прийти раритетные формы с Евро-2004. Их я купил на eBay. Помогают также друзья-футболисты, администраторы, работники федерации. Скоро я сделаю у себя дома отдельный стенд, где повешу все свои экспонаты».

    «В холл выходят главный тренер сборной вместе с игроками и начинают со мной общаться»

    В начале второго тайма одна из атак гостей заканчивается позиционной ошибкой защитников соперника, и нападающий Шибасс спокойно головой замыкает навес в пустые ворота. Витя вскакивает со своего кресла, на весь манеж что-то кричит на латвийском языке и машет шарфом. В этот момент на трибунах бурно радуется только он один.

    Праздновать в меньшинстве для него − привычный опыт:

    «Латвия − маленькая и небогатая, поэтому у местных болельщиков нет возможности гонять на выездные матчи большими толпами, как это делают британцы или немцы. Я за 15 лет объездил 45 стран. В основном смотрю еврокубки и матчи национальной сборной. Часто число латвийских фанов на выездных зарубежных играх не превышает десятка. Но в стране ценят каждого болельщика, федерация и клубы всегда помогают: дают билеты, дарят атрибутику.

    Из всех выездных матчей самый необычный и запоминающий для меня получился во Львов со сборной Украины. В гостях – как дома. Знакомые снова травят: как тебе не стыдно, Украина – твоя родина, здесь ты живешь, работаешь, тут твои родители и семья. Но я для себя все решил давно и даже не задумывался о том, за кого буду тащить.

    Обращаюсь в латвийскую федерацию и хочу купить билеты на гостевую трибуну. Мне говорят – нет проблем. В день матча захожу в отель «Леополис», чтобы забрать билеты, но денег за них даже не просят. На этом сюрпризы не заканчиваются. В холл выходят главный тренер сборной Марьян Пахарс вместе с игроками и начинают со мной общаться − по-свойски, без понтов и пафоса. Ни один не отказывается сфотографироваться или дать автограф, а в конце встречи еще и благодарят за то, что я приехал во Львов их поддержать».

    На все матчи Виктор ездит со своим любимым шарфом. Дизайн розы не особо впечатляет, но его он достал с того самого легендарного Евро-2004. Бордово-белая роза с ним во всех выездных поездках. О латышском шарфе и матче Украина-Латвия еще одна интересная история:

    «Перед игрой на стадике ко мне подходят журналисты украинского канала «Футбол». Они видят, что я в шарфе сборной Латвии и думают, что я приехал оттуда. Спрашивают, как доехали, как добирались, просят назвать победителя и предсказать счет. И тут я понимаю: это прямой эфир, на меня смотрит вся страна. Говорю, что победит дружба и называю цифры − 1:1. Ярмоленко забивает в первом тайме, Украина ведет 1:0. И что, думаешь, было дальше? На 92-й минуте Латвия сравнивает счет в последней атаке, и матч так и заканчивается – 1:1! Я не только угадываю исход, но и точный счет!

    После этого все друзья и знакомые, которые смотрели футбол дома по телеку, начинают заваливать мой телефон звонками и смсками и спрашивают, на что еще можно поставить ставки. На 1:1 был кэф 8! Ставишь стольник − и через два часа у тебя в кармане уже в восемь раз больше денег».

    Матч в манеже между молодежными сборными Молдавии и Латвии также завершается со счетом 1:1. Но Виктор не сильно огорчается:

    «Матч товарищеский, так что не страшно, что не выиграли. Нашел мяч руку или рука мяч – сложно сказать. Нужно смотреть повтор. Но бывало, нас засуживали − просто жесть. В отборе на ЧМ-2010 Латвия могла попасть в стыковые матчи, но в игре с Грецией Эвребе так засудил команду, что я потом не мог заснуть два дня».

    После матча футболисты сборной Латвии с удовольствием фотографируются со своим единственным болельщиком, а главный тренер команды Дайнис Казакевичс открыто благодарит его за приезд:

    − Большое спасибо, что приехали нас поддержать. Мы даже не ожидали, что на этом выездном матче в Приднестровье за нас будет кто-то болеть.

    Попрощавшись с тренером и командой, Витя бежит на вокзал, чтобы успеть на автобус. Мы обмениваемся контактами, и уже ночью он мне пишет, что благополучно доехал до дома, но из-за непогоды обратная поездка получилась жесткой − с четырьмя пересадками. И это все ради того, чтобы поболеть за молодежную сборную Латвии в товарищеском матче против молдаван.

    Он действительно по-хорошему сумасшедший.

    Фанаты «Лацио» − это жесть. Репортаж из Киева

    Как живет страна, которая летом сыграет против России. Репортаж из Саудовской Аравии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Pinterest, Бомбардир.ру, fmf.md
    Рейтинг: 4 Голосов: 16
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 30 марта 2018, 15:58

      респект таким фанатам)

      0
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      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин 27 марта 2018, 13:49

      Сайт "Бомбардир" всегда делал и будет делать материалы об интересных людях из мира футбола. Мы не делим их по каким-либо принципам, географическим или националистическим. Нам не важно из какой страны человек, но если он интересен и необычен, то мы пишем о нем. И не важно кто он и из какой страны: президент украинского "Олимпика", который в 44 года забивал голы в высшей лиге чемпионата Украины; премьер-министр Венгрии, который в своем родном селе построил стадик на 3000 мест и создал академию Пушкаша; английский офисный работник, решивший бросить работу и побывать на матчах чемпионатов всех стран УЕФА; президент молдавской "Олимпии", продававший место в своей команде за 1 миллион долларов.

      Кому-то не нравятся такие сюжеты, но это уже другой вопрос. Кто-то предпочитает сюжеты а-ля "Спид Инфо", как Пеннат раздевается перед камерой или как Инзаги рассказывает о том, как занимался групповым сексом с тремя партнершами. Каждому свое.

      2
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Cергей Беседин 29 марта 2018, 08:13

      Сергей, не обращай внимания на хейтеров! Статья интересная, побольше пиши такие статьи об интересных людях. С удовольствием еще почитаю)

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 27 марта 2018, 10:53

      уважаю!

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      Рейтинг: +285

      Bronholm 27 марта 2018, 00:30

      На таких болелах футбол и держится! Респект ему :)

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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 26 марта 2018, 15:54

      Такое чувство что сайт становится Молдавским.))) Постоянно статьи из Молдавии, интересно какого хрена корреспондент поехал на матч молодёжных сборных в Молдивию, а допустим обзора матча Украина : Саудовская Аривия нет!?))) Для чего мне знать про какого то Витю, который болеет за Латвийцев!?))) Да пусть хоть они все там болеют за них.))) Статья считаю фейковая, ни где С. Беседин не был.))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +116

      Роман Абрамов > Alex Molchanov 26 марта 2018, 21:24

      Очевидно же все. Автор Сергей Беседин живет в Молдавии, поэтому лучше всех нас знает местную повестку и регулярно приносит классные истории оттуда. Какая разница, из какого именно места сюжет, если: а) он интересный, б) его все равно до этого никто не знал.

      Ну и еще. Вы бы для начала чекнули материалы автора: там кроме этой Молдавии еще тонна других материалов из разных стран и турниров.

      Очень вялый наброс.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > Alex Molchanov 26 марта 2018, 22:42

      Alex Molchanov вы случайно не Laziali86? Ваша критика и претензии напоминают мне его комментарии. Начну по порядку:

      1) Я живу в Кишиневе и езжу на все домашние международные матчи сборных и еврокбуки. От моего дома до Тирасполя мне ехать ровно 1 час. На этот матч я поехал, потому что у меня там были свои дела: а) мне нужно было встретиться c друзьями из Тирасполя и обсудить кое-что; б) я помогаю в поиске клубов футболистам и мне нужно было посмотреть на игру и пообщаться с некоторыми игроками, которые играли в этом матче. Изначально мы не планировали делать каких-либо материалов с этого матча до его начала. Все получилось случайно: я увидел в манеже человека, пообщался с ним, он мне показался интересен и я предложил тему для материала. Главный редактор ее одобрил, потому что история Виктора интересная.

      2) Мы никогда не планирует заранее что-то. Все получается спонтанно. Например, летом наша "Заря" попала на боснийский "Сараево". Я просто шел на матч, потому что в "Заре" играют мои друзья и знакомые. Друг из Солигорска, который в теме около футбола пишет мне: "Блин, я тебе завидую, ты идешь на Сараево сегодня". Я его спрашиваю, а что такого особенного в Сараево, это же не Реал или МЮ. На что он мне ответил, что у Сараево самая отпадная фан-группировка "Хорде Зла" и рассказал мне о ней. Если бы не он, я бы просто смотрел футбол. А так, я подошел в перерыве к гостевому сектору, нашел ребят из "Хорде Зла", пообщался с ними и подружился, ночью мы поехали вместе в клуб и так получился один из моих самых лучших репортажей про боснийских фанатов https://bombardir.ru/articles/453765-V-nashego-boyca-strelyal-policeyskiy-i-ego-nikto-ne-nakazal-za-eto-ubiystvo-Kak-zhivet-samaya-opasnaya-fanatskaya-gruppirovka-Evropy
      Далее я поехал в Орхей на матч Милсами - Фола. Опять таки, я поехал на него с друзьями на машине, хотел отдохнуть, попить пивка и посмотреть на игру своих друзей из "Милсами". На стадионе я увидел болельщиков "Фолы", где были одни только пенсионеры и пожилые люди. Такого я еще не видел никогда в жизни - за полупрофессиональный клуб приехали болеть пожилые люди, как будто я попал на дискотеку Ретро ФМ. Это подтолкнуло меня на написание материала о них: https://bombardir.ru/articles/453794-Celyh-chertovyh-polveka-ya-zhdal-etoy-pobedy-Fanaty-pensionery-zazhigayut-v-evrokubkah

      Далее была Лига Чемпионов и матч "Шериф" - "Кукеси". За пару дней до игры "Кукеси" играл товарняк с "Динамо" Москва и пропустил 6 голов. Команду задержали в аэропорту, игроков держали в обезьяннике почти до утра и обвиняли в игре на тотализаторе. Албанцы летели в Молдову через Австрию и их там взяли. Потом отпустили на матч ЛЧ. Я не мог не воспользоваться случаем и не пообщаться с ними на эту тему, так как тоже ехал на эту игру в Тирасполь.
      Потом был матч "Шериф" - "Локо" в ЛЕ и материал про это. До этого был интересный материал про молодежную сборную Бельгии, которая прилетела в Молдову и вылетела из своего аэропорта за несколько минут до бельгийских терактов. Но в данном случае, ни слова ведь нет о молдавском футболе. Да, был материал про президента молдавского клуба, который продавал свое место в основе на матч еврокубка. Будь такое президент в Армении или в Литве, я бы тоже о нем написал. Но автор этой идеи, именно, президент молдавского клуба, а не армянского или литовского.

      3) "Для чего мне знать про какого то Витю, который болеет за Латвийцев!?)))"
      На вкус и цвет товарищей нет. Простите за банальный штамп. Нельзя угодить каждому человеку. Мне, например, тоже не интересно читать грязь про Пеннанта, который опустился до того, что показывает на камеру со своей женой свои половые органы. Для чего мне знать, чем занимается игрок 6-го или 7-го дивизиона Англии? Каждому нравится что-то свое. Мне даже стало интересно, что нравится вам.

      4) "Статья считаю фейковая, ни где С. Беседин не был.))))"
      Если я вам докажу, что я был на матче, то что тогда вы скажите? У меня есть фото с игры и фото этого парня, но наш админ их не поставил, потому что они не очень хорошего качества, выбрав более качественные фотки в плане визуальном. Далее, я могу вам дать лично дать контакт Виктора в соц сетях, и он также пришлет вам свои фотографии с манежа, где был этот матч. Может даже пообщается с вами.

      5) И кстати, по Украине у меня больше материалов, чем по Молдове. Так что говорить, что сайт становится молдавским ошибочно с вашей стороны.

      1
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov > Роман Абрамов 27 марта 2018, 03:51

      Очень вялый наброс?)) Это я просто не старался!)))) То что С. Беседин живёт в Молдавии не знал, здесь извините!) Но вот для меня этот сюжет не интересный абсолютно, по этому и написал.)

      2
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov > Cергей Беседин 27 марта 2018, 04:02

      Я не Laziali86.) Ещё раз повторюсь, я не знал что Вы живете в Кишиневе. Доказывать мне ни чего не надо, были Вы на этом матче - почёт Вам и как говорится уважуха.)))) Мне правда не интересен этот Витя, я так и написал, я не писал за всех, только за себя.)

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      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > Alex Molchanov 27 марта 2018, 13:06

      То что для вас не интересный сюжет - это одно. Но говорить, что статья фейковая и предъявлять, что я не был на мачте - это уже, совсем, другое. Прежде чем обвинять кого-то в чем-то, желательно уточняйте хоть какие-то факты.

      0
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov > Cергей Беседин 27 марта 2018, 19:13

      Доброго времени суток!!! Я предъявил притензии что Вы не были на матче, потому что не увидел в Вашей статье ни чего что бы говорило об обратном. Сами же пишите что фото редактор не стал выставлять, что мне ещё думать, что проверять? Вот Вы определите пожалуйста, а из какого города я Вам пишу?))) Я уже написал, были Вы на матче, хорошо.) У Вас в заголовке написано "Ездить за ней по всей Европе, попадая в различные приключения". И где в этой статье рассказ про это?) И не надо мне постоянно пихать какого то Пеннанта, вот уж кто не интересен так это он и его органы.))) А то что новости на этом сайте постоянно я-ля "спид-инфо", так это сам "Бомбардир" жёлтая пресса. Он же всё это печатает.)

      1
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      ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > Alex Molchanov 28 марта 2018, 10:17

      Добрый день. Скажите, пожалуйста, а какая разница из какого города пишет человек? И для чего мне определять, из какого города пишите лично вы? Главное - это содержание того, что пишет человек и что он хочет донести до других людей. Разве не все равно, откуда написана статья: из Испании, России, Монголии или Папуа Новой Гвинеи? Насчет фото я уже сказал - не я их ставил на сайт. Поэтому я не имею никакого отношения к фотографии, которая стоит на главной к этому материалу. По заголовку - его тоже ставит редактура. Мой только текст, чтобы вы понимали. Бывает, что я тоже часто не согласен с заголовками к моим материалам и я бы поставил другие, но у сайта есть определенный формат и правила заголовков и спойлеров. Часто я присылал один заголовок, а редакторы меняли его на другой. Поэтому на данный момент я не пишу уже ни загаловки, ни сойлеры, оставляя на это право редакторам.
      Насчет "новости на этом сайте постоянно я-ля "спид-инфо", так это сам "Бомбардир" жёлтая пресса. Он же всё это печатает.)" - это уж точно не ко мне. Я не работаю новостником и не отправлял никогда никаких новостей. Если вам что-то не нравится по этой части, то вы можете это сказать и пообщаться на эту тему с нашим главным редактором Романом Абрамовым. Он тоже как и я - открытый человек, часто пишет комментарии, отвечает на любые вопросы и готов пообщаться с нашим пользователями. Я вам задал вопрос и вы на него так и не ответили: какие материалы или темы интересны, конкретно, вам?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov > Cергей Беседин 28 марта 2018, 13:24

      Мне интересны: история клубов, биографии игроков (всех, кто играет и кто когда то играл), разбор игр (тактика, сильные слабые стороны команд). Так вяло, на вскидку.)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 марта 2018, 15:46

      Интересно, а что он думает о недавнем проигрыше Латвии сборной Гибралтара?

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Viktor88 > BRO_football 26 марта 2018, 18:21

      Учитывая, что это вторая победа в истории Гибралтара и коэфф. на такое событие был свыше 20, то выводы напрашиваются. Видимо, нужно было окупить сборы в Испании, а может это еще и закулисные игры перед выборами нового президента федерации. В любом случае, я считаю, что при хорошем тренерском штабе, даже такая сборная как Латвия может стабильно набирать очки против крепких команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 26 марта 2018, 15:22

      Статься про фаната, а на заглавной картинке какая-то девушка в венке, которая к фанатизму отношения, видимо, никакого не имеет. Вы бы еще Бузову какую-нибудь пихнули.

      2
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > jet andy 26 марта 2018, 15:28

      Действительно. Латвийский флаг она же себе просто так нарисовала.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > miklos 26 марта 2018, 15:35

      может быть это австрийский?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Viktor88 > jet andy 26 марта 2018, 15:41

      Девушку видимо для привлечения внимания поставили, а фото болельщицы - с Евро 2004

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +807

      jet andy > miklos 26 марта 2018, 16:07

      Причем тут флаг вообще? По твоей логике, если он нарисован у нее на лице, значит она олицетворение латвийского футбольного фанатизма?
      Может это с какого-нибудь Евровидения фотка. Да и вообще, статья про конкретного фаната. Видимо, действительно эту картинку для привлечения масс пихнули.

      1
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      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > jet andy 26 марта 2018, 16:36

      Это фото с футбольного матча. Если бы у нас были фотографии с "олицетворением латвийского футбольного фанатизма", как вы говорите, они бы и использовались. Все просто.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      М.Ройс > miklos 26 марта 2018, 17:06

      Австрийский

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