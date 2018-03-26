Каково это − болеть за сборную чужой страны

И ездить за ней по всей Европе, попадая в разные приключения.

«В футболе мне всегда нравилась романтика. А еще я люблю чудеса»

В манеже клуба «Шериф» из Тирасполя, который осенью рубился с московским «Локомотивом» в группе Лиги Европы, встречаются молодежные сборные Молдавии и Латвии. Федерация молдавского футбола делает все, чтобы сюда пришло как можно меньше зрителей: матч проводится в будний день (четверг) и начинается в 13:00.

В итоге на трибунах не набирается и ста зрителей. В основном – родственники и друзья игроков сборной Молдавии, а также люди, которые работают в футбольной сфере: скауты, агенты, тренеры, журналисты. Зрительская атмосфера больше напоминает собрание баптистов: тихо, спокойно, серо.

И тут в уютный манеж забегает запыхавшийся парень с ярким шарфом Латвии на плечах. Он единственный, кто приходит на этот матч с футбольной атрибутикой. На него обращают внимание не только аморфные зрители, но даже запасные игроки со скамейки латышской сборной. Гости понимают, что теперь они уже точно не одни и у них на трибунах есть хоть один, но самый преданный и верный болельщик.

«Я думал, что этот матч будет на базе сборной Молдавии в Вадул-луй-Водах, но из-за погоды местная федерация переносит игру в Тирасполь, в манеж, − рассказывает парень, который представляется Витей. − Еду и понимаю, что еле-еле успеваю к началу. Дорога ужасная. Из-за снега автобус раза три застревает. Я живу в Украине, родители тоже оттуда. Латвийских корней у меня нет, но болею за Латвию и за все сборные и клубы этой страны. Когда узнал, что латвийская молодежка сыграет в соседней Молдавии, не мог не приехать и не поболеть».

− Вы специально приезжаете из Украины в Молдавию на футбол, чтобы поболеть за молодежную сборную Латвии в товарищеском матче? И вас не смущает ни холод, ни снег, ни расстояние, ни неудобное время начала матча, ни будний день? Вы просто сумасшедший! – говорю Виктору.

«Согласен, что это необычно и странно. Но я стараюсь по возможности всегда выбираться на матчи с участием латышских команд. Меня многие травят. Я понимаю, что в Латвии не играют неймары и месси. Но футбольные предпочтения порой очень сложно объяснить. Думаю, есть немало таких людей, как я, которые не просто болеют за какого-то гранда или команду со своего района или города. Я не имею ничего против принципа «Support your local team», даже если ты родился в Барселоне или Мадриде, но я никогда не был глором или фанатом, который болеет за тех, кто побеждает здесь и сейчас или за команды, которые на данный момент в тренде.

В футболе мне всегда нравилась романтика: когда Давид побеждает Голиафа, а страсть и желание берут верх над деньгами. А еще я люблю чудеса. В отборе на чемпионат Европы 2004 года как раз и случилось такое чудо, когда сборная Латвия сенсационно пробилась на турнир в Португалию. Такие сенсации, конечно, происходят по многим стечениям обстоятельств. Возможно, звезды сходятся именно так раз в 500 лет, а может и того реже – раз в 1000 лет. И хотя сборная этой страны по футболу больше не сверкала так ярко, но в моем сердце эта команда осталась навсегда, а любовь к ней не может отобрать никакая Аргентина, Испания или Германия».

«Друзья шутят, что я специально женился на девушке из Латвии, чтобы чаще гонять на футбол»

Страсть латвийскому футболу привела к тому, что благодаря ей Виктор даже нашел жену:

«Я болею за Латвию с 2003 года, когда они прибили в стыках Турцию. Тогда мне было 15 лет. С тех пор прошло почти столько же времени. Получается, ровно половину жизни я топлю за латышей. Первый раз я приезжаю в эту страну ровно через год после окончания Евро-2004 и хочу попасть на матч Латвия – Россия к отбору на чемпионат мира-2006. Ажиотаж просто сумасшедший, и на ту игру я так и не попадаю. Даже не представляешь, как сильно стало обидно.

Но со временем все компенсируется. Как только у меня появлялись свободное время и деньги, я сразу гонял в Латвию. Даже если не играла национальная сборная, я все равно попадал на какой-нибудь футбол: матчи молодежек или юношеских сборных, клубы в еврокубках, на крайняк – местный чемпионат.

Один раз, в 2008-м, у меня так выпадает отпуск, что в этот период нет вообще никаких матчей. Я сначала расстраиваюсь, но без футбика все равно не остаюсь. Узнаю, что идет Кубок Балтии − турнир, где играют лучшие клубы Эстонии, Литвы и Латвии. На следующий день я уже мчу в другой город, где тащу за своих латышей. Меня даже приятно удивило, что вход на все матчи и на финал был бесплатным.

Во время своей очередной поездки в Ригу, я познакомился и с прекрасной девушкой Кариной. Мы вместе уже десять лет, сыграли свадьбу, у нас растет шестилетняя дочка. Друзья шутят, что я специально женился на девушке из Латвии, чтобы чаще гонять на футбол под предлогом навещать тещу».

Первый тайм у молодежек Молдавии и Латвии проходит уныло и почти без моментов. В такой скуке рассказы Вити − единственное, что скрашивает время матча.

«С каждой поездки в Латвию я стараюсь пополнить свою коллекцию какой-то атрибутикой, − продолжает он. − Больше всего меня интересуют футбольные значки. У меня в коллекции около 400 разных знаков латвийских клубов. Не думаю, что у кого-то в мире больше коллекция по этой тематике, чем у меня. Много и разновидностей эмблем федерации.

Недавно удалось приобрести довоенный значок латвийской федерации 1930-го года. Он стоит под 300 евро. Беру также вымпелы, программки, футболки. Скоро должны прийти раритетные формы с Евро-2004. Их я купил на eBay. Помогают также друзья-футболисты, администраторы, работники федерации. Скоро я сделаю у себя дома отдельный стенд, где повешу все свои экспонаты».

«В холл выходят главный тренер сборной вместе с игроками и начинают со мной общаться»

В начале второго тайма одна из атак гостей заканчивается позиционной ошибкой защитников соперника, и нападающий Шибасс спокойно головой замыкает навес в пустые ворота. Витя вскакивает со своего кресла, на весь манеж что-то кричит на латвийском языке и машет шарфом. В этот момент на трибунах бурно радуется только он один.

Праздновать в меньшинстве для него − привычный опыт:

«Латвия − маленькая и небогатая, поэтому у местных болельщиков нет возможности гонять на выездные матчи большими толпами, как это делают британцы или немцы. Я за 15 лет объездил 45 стран. В основном смотрю еврокубки и матчи национальной сборной. Часто число латвийских фанов на выездных зарубежных играх не превышает десятка. Но в стране ценят каждого болельщика, федерация и клубы всегда помогают: дают билеты, дарят атрибутику.

Из всех выездных матчей самый необычный и запоминающий для меня получился во Львов со сборной Украины. В гостях – как дома. Знакомые снова травят: как тебе не стыдно, Украина – твоя родина, здесь ты живешь, работаешь, тут твои родители и семья. Но я для себя все решил давно и даже не задумывался о том, за кого буду тащить.

Обращаюсь в латвийскую федерацию и хочу купить билеты на гостевую трибуну. Мне говорят – нет проблем. В день матча захожу в отель «Леополис», чтобы забрать билеты, но денег за них даже не просят. На этом сюрпризы не заканчиваются. В холл выходят главный тренер сборной Марьян Пахарс вместе с игроками и начинают со мной общаться − по-свойски, без понтов и пафоса. Ни один не отказывается сфотографироваться или дать автограф, а в конце встречи еще и благодарят за то, что я приехал во Львов их поддержать».

На все матчи Виктор ездит со своим любимым шарфом. Дизайн розы не особо впечатляет, но его он достал с того самого легендарного Евро-2004. Бордово-белая роза с ним во всех выездных поездках. О латышском шарфе и матче Украина-Латвия еще одна интересная история:

«Перед игрой на стадике ко мне подходят журналисты украинского канала «Футбол». Они видят, что я в шарфе сборной Латвии и думают, что я приехал оттуда. Спрашивают, как доехали, как добирались, просят назвать победителя и предсказать счет. И тут я понимаю: это прямой эфир, на меня смотрит вся страна. Говорю, что победит дружба и называю цифры − 1:1. Ярмоленко забивает в первом тайме, Украина ведет 1:0. И что, думаешь, было дальше? На 92-й минуте Латвия сравнивает счет в последней атаке, и матч так и заканчивается – 1:1! Я не только угадываю исход, но и точный счет!

После этого все друзья и знакомые, которые смотрели футбол дома по телеку, начинают заваливать мой телефон звонками и смсками и спрашивают, на что еще можно поставить ставки. На 1:1 был кэф 8! Ставишь стольник − и через два часа у тебя в кармане уже в восемь раз больше денег».

Матч в манеже между молодежными сборными Молдавии и Латвии также завершается со счетом 1:1. Но Виктор не сильно огорчается:

«Матч товарищеский, так что не страшно, что не выиграли. Нашел мяч руку или рука мяч – сложно сказать. Нужно смотреть повтор. Но бывало, нас засуживали − просто жесть. В отборе на ЧМ-2010 Латвия могла попасть в стыковые матчи, но в игре с Грецией Эвребе так засудил команду, что я потом не мог заснуть два дня».

После матча футболисты сборной Латвии с удовольствием фотографируются со своим единственным болельщиком, а главный тренер команды Дайнис Казакевичс открыто благодарит его за приезд:

− Большое спасибо, что приехали нас поддержать. Мы даже не ожидали, что на этом выездном матче в Приднестровье за нас будет кто-то болеть.

Попрощавшись с тренером и командой, Витя бежит на вокзал, чтобы успеть на автобус. Мы обмениваемся контактами, и уже ночью он мне пишет, что благополучно доехал до дома, но из-за непогоды обратная поездка получилась жесткой − с четырьмя пересадками. И это все ради того, чтобы поболеть за молодежную сборную Латвии в товарищеском матче против молдаван.

Он действительно по-хорошему сумасшедший.

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