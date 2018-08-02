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    Оказывается, Буффон прикольно поет. Самое доброе видео недели


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    Голосов: 2
    02.08.2018 18:10
    За это мы его и любим.

    Джанлуиджи Буффон только перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса», а вокруг него уже много всяких новостей. На сборах итальянец встречался с Массимо Каррерой, в прессе отнекивался от вопросов о Роналду, а в Париже даже спел. Марко Верратти опубликовал видео с эмоциональной песней Буффона. Наслаждайтесь!

    Пока Буффон сыграл за парижан в двух товарищеских матчах в рамках Международного кубка (того, где все топ-клубы). В обоих случаях его меняли по ходу второго тайма. В первой игре – против «Баварии» – Буффон пропустил один гол за 66 минут (матч закончился победой немцев 3:1). Во второй – против «Арсенала» – три за 73 минуты (общий счет 1:5).

    text

    Публикация от text (@marco_verratti92)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 4 августа 2018, 15:35

      не понял чо все ржут под наркотой чтолли

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 августа 2018, 12:17

      теперь надо забацать дуэт с Неймаром)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 4 августа 2018, 10:05

      Буффончище)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 августа 2018, 13:13

      Буфон- легенда и кумир. А поет не хуже Челентано. Подработать,дать сопровождение и вперед к укрощению. Каждому бы вратарю такой путь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 3 августа 2018, 05:01

      Ну, норм так спеть без музыки с другой стороны ))))

      0
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 18:59

      Нам песня мячик ловить помогает,
      Она как друг и зовёт, и ведёт.
      И тот, кто рядом с Буффоном шагает,
      Тот в ПСЖ никогда не пропадёт.

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 18:15

      Буффон,стой пожалуйста лучше на воротах...

      1
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