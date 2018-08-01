Новый форвард ЦСКА. Любит деньги, травматичен, делает красоту

Кто пришел?

Уругвайский форвард Абель Эрнандес перешел из «Халл Сити», где засветился у Леонида Слуцкого. При нем Эрнандес получил тяжелую травму и на полгода остался без футбола. «Считаю Эрнандеса одним из лучших форвардов Чемпионшипа», – говорил российский тренер. Когда уругваец восстановился, Слуцкого уволили из-за плохих результатов. Его Абель не спас, зато сам показал серьезную статистику: за десять сыгранных матчей забил восемь голов и отдал результативный пас. ЦСКА увел Эрнандеса у «Ньюкасла» и «Лидса», а теперь англичане переключились на Джорджевича из «Зенита». Забавно, потому что Абель – форвард другого масштаба.

Впрочем, в России футболист находится уже несколько дней, а подписать контракт с ЦСКА никак не мог. Виной тому проваленный медосмотр. У игрока обнаружились проблемы с ахилловым сухожилием и с коленом. Трансфер находился на грани срыва, но в первый день августа клуб все-таки объявил о сделке. Уругваец связан с ЦСКА трехлетним контрактом.

Он любит деньги

Эрнандес был в «Халле» четыре сезона. Когда клуб играл в АПЛ, Абель считался самым высокооплачиваемым игроком команды с зарплатой 35 тысяч фунтов в неделю. Это примерно половина оклада Лукаку на момент его игры в «Эвертоне». У ЦСКА Эрнандес сначала тоже запросил большой контракт: Daily Mail писал, что Абель хотел получать в России 6 миллионов евро в год. В итоге сошлись на 1,8 миллионах и еще пяти в качестве подъемных по трехлетнему контракту. За его трансфер армейцы не заплатили ничего, но для игрока Чемпионшипа сумма выходит внушительная.

Кстати, самого Абеля клубы стремились продавать как можно дороже. «Пеньяроль» отдал его «Палермо» за 4 миллиона евро, а в Англию Эрнандес уезжал уже за 12 миллионов. Его покупка в 2014 году стала для «Халла» рекордной сделкой, но этим летом контракт Абеля завершился, и его отпустили бесплатно.

Рекордсмен

Когда-то Эрнандес считался подающим надежды, а им интересовались «Арсенал» и «Наполи». В 2013 году Абель проявил себя в сборной и вошел в историю Кубка конфедераций. В матче против Таити он забил рекордный по быстроте гол в истории турнира уже на отметке в 76 секунд. Та игра так и осталась для Эрнандеса одной из лучших в карьере – он оформил покер и стал лучшим игроком матча.

На ЧМ в России Абеля тоже ждали, но он слишком много пропустил из-за травмы. В сборной Уругвая Эрнандес до сих пор выходит на замену Суаресу и Кавани, а из титулов брал с командой Кубок Америки. Даже из «Халла» его вызывали из-за классного голевого чутья и акробатических умений. Скорость и владение телом – главные достоинства. Иногда он творит удивительное.

Тревожный случай

В 20 лет Абеля Эрнандеса ограбили в Италии. Когда игрок ехал с тренировки, его остановил вооруженный грабитель на мотоцикле, который имитировал аварию. Под дулом пистолета во рту Абель отдал часы и ювелирные украшения, но все-таки добрался до дома и вызвал полицию. «Абель напуган, но из «Палермо» не уйдет», – успокаивал всех его агент. Эрнандес выдержал испытание и после этого заиграл даже лучше.

Он не всегда хорош

Иногда над Абелем Эрнандесом смеется вся Европа. В январе 2017 года его «Халл Сити» оглушительно вылетел из Кубка Англии, где проиграл «Фулхэму» (1:4). В той игре Абель дважды за несколько минут не забил пенальти Маркусу Бетинелли. Интереснее всего то, что второй одиннадцатиметровый Абель заработал, когда летел добивать первый отбитый удар. По сути, неудача вышла даже тройная.

Российским защитникам на заметку: Абеля лучше не злить. Когда «Халл Сити» играл с «МЮ», Эрнандесу не понравилась опека Фила Джонса. Уругваец не придумал решения и просто ударил защитника соперника. Судья ничего не заметил, но Футбольная ассоциация дисквалифицировала его на три матча. Джонс после того случая частенько попадает в кадры с перекошенным лицом.

Пара важных фактов

Абель Эрнандес травматичен. Каждый сезон он пропускает примерно по месяцу из-за мелких повреждений. Были в его карьере и более серьезные случаи. Еще во времена выступления за «Пеньяроль» у Эрнандеса обнаружили нездоровую аритмию. На месяц пришлось отказаться от тренировок и пройти кучу всяких врачей. Медицина дала добро, а Эрнандес уехал в Европу.

Бразилец Роналдо – любимый игрок Абеля. Как и многие футболисты, Эрнандес делает татуировки. Изображение с лицом Роналдо красуется на его правой ноге, хотя приблизиться к такому легендарному уровню у Эрнандеса не вышло.