«Матч ТВ» запустит новый канал. Там покажут РПЛ

Неожиданные перестановки за несколько дней до старта.

28 июля стартует новый сезон российской Премьер-лиги. В этот же день на всех частотах канала «Наш Футбол» будет запущен «Матч! Премьер». Программа передач на телеканале «Наш Футбол» заканчивается 27-го числа.

Что он покажет?

Все 240 матчей РПЛ

Матчи Кубка России

Товарищеские матчи клубов РПЛ

Обзоры туров пяти топ-лиг Европы (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции)

Премьерные показы программ «Матч ТВ» («Все на футбол. Афиша», «Футбольные каникулы», «Тотальный футбол» и «Специальный репортаж»)

Кроме того, большое внимание будет уделяться разборам матчей и всевозможной аналитике.

Сколько это будет стоить?

Креативный продюсер нового канала Гавриил Гордеев сообщил в интервью «Чемпионату», что стоимость просмотра в месяц составит 219 рублей. Именно столько платили в месяц за телеканал «Наш футбол» с июля 2015 года.

Впрочем, по данным «Бизнес Online», плата может быть и выше. Ранее на «НТВ-Плюс» выросла стоимость пакета «Суперспорт», то же может произойти и с каналом, транслирующим российский футбол. Однако на официальном сайте канала уже установлена цена в 219 рублей.

Кто на канале главный?

Имя Гавриила Гордеева знакомо всем, кто смотрит «Comedy Club» – Гордеев под псевдонимом «Гавр» был его резидентом с 2006 по 2012 год. Он также был советником вице-президента Сбербанка России по креативу, коммуникациям и продвижению, почти два года работал директором по маркетингу и PR телеканала ТНТ, а в сентябре 2016-го стал директором канала ТНТ4.

Как известно, в октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production, компания находится в одном холдинге с «Матчем» («Газпром-Медиа»).

Какие изначально были варианты?

По информации «Бизнес Online» рассматривалось всего два пути.

Первый – от «Матч ТВ»: все 240 матчей на кабельном канале, по два матча из тура – на бесплатном канале «Матч», отсутствие сублицензий для местных телеканалов.

Второй – от «Первого канала»: 30 матчей на «Первом» (по одному из каждого тура), остальные игры – на канале «Наш футбол», возможность продажи трансляций по сублицензиям.

Как известно, в первоначальном обсуждении контракта участвовали всего пять клубов – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». При этом вариант с «Матч ТВ» устроил только «Зенит» и «Локомотив».

Цена вопроса?

За права на телетрансляции РПЛ получила 1,7 миллиарда рублей за сезон. Это на 300 миллионов меньше, чем по предыдущему соглашению. Впрочем, официально эту информацию не комментирует коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. «Мы не готовы раскрывать сумму контракта. Можем сказать, что в нем есть минимальная гарантированная сумма за комплекс прав –она выше, чем была раньше», – отметил он в интервью ТАСС.

Что еще говорят?

Вероятно, на канале будут показываться несколько матчей ФНЛ из тех городов, где прошел чемпионат мира – это Калининград, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород и Сочи.

«На канале не будет рекламы – только спонсорские интеграции» (слова Гордеева).

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что в телетрансляциях также будет уделено внимание юношескому и молодежному футболу.

У канала уже есть страницы во всех популярных соцсетях.

«Наши зрители увидят новый, еще более зрелищный формат подачи футбольных трансляций», – говорится в статье, посвященной каналу на сайте «Матча».

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