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    «Матч ТВ» запустит новый канал. Там покажут РПЛ


    5
    Голосов: 3
    24.07.2018 14:05
    Неожиданные перестановки за несколько дней до старта.

    28 июля стартует новый сезон российской Премьер-лиги. В этот же день на всех частотах канала «Наш Футбол» будет запущен «Матч! Премьер». Программа передач на телеканале «Наш Футбол» заканчивается 27-го числа.

    Что он покажет?

    • Все 240 матчей РПЛ
    • Матчи Кубка России
    • Товарищеские матчи клубов РПЛ
    • Обзоры туров пяти топ-лиг Европы (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции)
    • Премьерные показы программ «Матч ТВ» («Все на футбол. Афиша», «Футбольные каникулы», «Тотальный футбол» и «Специальный репортаж»)

    Кроме того, большое внимание будет уделяться разборам матчей и всевозможной аналитике.

    Сколько это будет стоить?

    Креативный продюсер нового канала Гавриил Гордеев сообщил в интервью «Чемпионату», что стоимость просмотра в месяц составит 219 рублей. Именно столько платили в месяц за телеканал «Наш футбол» с июля 2015 года.

    Впрочем, по данным «Бизнес Online», плата может быть и выше. Ранее на «НТВ-Плюс» выросла стоимость пакета «Суперспорт», то же может произойти и с каналом, транслирующим российский футбол. Однако на официальном сайте канала уже установлена цена в 219 рублей.

    Кто на канале главный?

    Имя Гавриила Гордеева знакомо всем, кто смотрит «Comedy Club» – Гордеев под псевдонимом «Гавр» был его резидентом с 2006 по 2012 год. Он также был советником вице-президента Сбербанка России по креативу, коммуникациям и продвижению, почти два года работал директором по маркетингу и PR телеканала ТНТ, а в сентябре 2016-го стал директором канала ТНТ4.

    Как известно, в октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production, компания находится в одном холдинге с «Матчем» («Газпром-Медиа»).

    Какие изначально были варианты?

    По информации «Бизнес Online» рассматривалось всего два пути.

    Первый – от «Матч ТВ»: все 240 матчей на кабельном канале, по два матча из тура – на бесплатном канале «Матч», отсутствие сублицензий для местных телеканалов.

    Второй – от «Первого канала»: 30 матчей на «Первом» (по одному из каждого тура), остальные игры – на канале «Наш футбол», возможность продажи трансляций по сублицензиям.

    Как известно, в первоначальном обсуждении контракта участвовали всего пять клубов – ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар». При этом вариант с «Матч ТВ» устроил только «Зенит» и «Локомотив».

    Цена вопроса?

    За права на телетрансляции РПЛ получила 1,7 миллиарда рублей за сезон. Это на 300 миллионов меньше, чем по предыдущему соглашению. Впрочем, официально эту информацию не комментирует коммерческий директор РПЛ Павел Суворов. «Мы не готовы раскрывать сумму контракта. Можем сказать, что в нем есть минимальная гарантированная сумма за комплекс прав –она выше, чем была раньше», – отметил он в интервью ТАСС.

    Что еще говорят?

    Вероятно, на канале будут показываться несколько матчей ФНЛ из тех городов, где прошел чемпионат мира – это Калининград, Волгоград, Саранск, Нижний Новгород и Сочи.

    «На канале не будет рекламы – только спонсорские интеграции» (слова Гордеева).

    Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что в телетрансляциях также будет уделено внимание юношескому и молодежному футболу.

    У канала уже есть страницы во всех популярных соцсетях.

    «Наши зрители увидят новый, еще более зрелищный формат подачи футбольных трансляций», – говорится в статье, посвященной каналу на сайте «Матча».

    Футболисты сходят с ума от компьютерной игры. Там надо убивать и танцевать

    Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Матч ТВ
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 26 июля 2018, 12:28

      Шуты из Камеди управляют спортивным каналом... я валяюсь в этой ботве....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 25 июля 2018, 19:02

      Я бы лучше эти деньги пенсионерам отдал чем телебездырям

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 25 июля 2018, 12:59

      пусть мои 220 рублей прибавят к зарплате Дзюбы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ALF 01 25 июля 2018, 08:53

      Не деньги за нефутбол ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июля 2018, 08:05

      И будет называться"Футбольный Comedy Club",с комментаторами из одноименной передачи и экспертами из "Кривого зеркала"...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 25 июля 2018, 07:50

      Возникает закономерный вопрос. А для чего тогда общедоступный канал Матч ТВ? Народ смотрел на нем в прямом эфире футбольные матчи, бокс, кто то может Формулу. Но бокс редко, футбол теперь будет платный. Нах... теперь этот Матч ТВ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > oyabun 25 июля 2018, 08:14

      Ну так 2 матча каждого тура будут на МатчТВ то.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > turist82 25 июля 2018, 09:28

      Но эти 2 матча из числа самых низкорейтинговых будут ! Оренбург - Енисей и т.д. !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > gosproektikabinet 25 июля 2018, 22:17

      Ну да всем же интересно смотреть как 2 команды уровня села катают мяч на своей половине

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 25 июля 2018, 07:16

      На канал подпишусь. 219р в месяц - не деньги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 25 июля 2018, 06:54

      скоро будем и за воздух платить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 июля 2018, 00:15

      уроды конченные !!! и на кой хрен нужен был канал матч ? что бы всякие уроды и бездари свои карманы набили деньгами которые правительство выделило для БЕСПЛАТНОГО просмотра в первую очередь Чемпионата России ???? скоты позорные , неужто следственный комитет не может разобраться ????

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Spartak 777 25 июля 2018, 05:58

      Я понимаю что вы хотите все бесплатно. Но как тогда командам зарабатывать на игроков, зарплаты, налоги и т.д.???

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > turist82 25 июля 2018, 09:26

      в смысле ??? ты вообще слышишь что я говорю ? во первых : Матч ТВ , канал был создан на бюджетные деньги , на твои деньги , на мои и на деньги многих и многих россиян для того что бы мы , россияне смотрели футбол бесплатно , на федеральном канале , а эти деньги были разворованы, не спроста ведь в конце прошлого сезона этот говноканал перестал транслировать самые рейтинговые матча Чемпионата России , денег не осталось , потому что разворовали ! Во вторых , за трансляцию матчей клубы получают деньги, независимо от того бесплатно мы смотрим или нет , т.е. правительство выделило деньги Матч ТВ , те в свою очередь платят клубам эти деньги за право трансляции , а теперь денег нет , так как вся эта гнусь все разворовала , они решили платить клубам деньги которые платят россияне за платные каналы ! понимаешь ???

      7
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    • ...
      Рейтинг: +10458

      ivany4 24 июля 2018, 20:46

      Мало того, что за трансляцию РПЛ денег получила меньше, так теперь еще и в регионах народ от футбольных трансляций отрезали.
      Всегда говорил, что Чердак и Ко те еще "резиденты"!)))

      3
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