Москва праздновала окончание ЧМ. Великая ночь

Песни, танцы и много-много радости.

Чемпионат мира завершен, но описать его разными эпитетами прямо сейчас тяжело. Весь месяц Москва гуляла так, как было в одну ночь 2008-го. Время после финала все тем более проводили бодро чтобы запомнилось навсегда. Никольская гуляла, поезда шатались, а русских девушек волокли домой по земле. Просто они выпили слишком много и не хотели расставаться с иностранцами.

Началось все еще на выходе со стадиона. Хорваты устроили песнопения в «Лужниках», перекрыв пути с лестниц. В заложниках оказались некоторые русские, которые пробовали переманить Хорватию на крики о России. Ничего не получилось – эти ребята проиграли финал, но за пределами поля точно показали крутость. Несколько песен на разный манер впечатлили многих окружающих. «Хочу в Хорватию», – записал видеообращение для своей жены обычный русский мужчина, а потом направил телефон на поющих хорватов.

Пение было таким громким, что андроиды лагали.

«Сейчас все в таком состоянии, что не хватает пива. Очень не хватает», – рассуждали два казаха и снимали на телефон идущую со стадиона толпу. Там попадались и французы, которые на камеру кричали о чемпионстве. Один из ребят попросил их «сфотокодить». Потом окажется, что почти все они так и остались где-то в окрестностях стадиона.

Вокруг тусили и бразильцы. Они выстроились паровозиком, обвязались веревкой и шли сквозь толпу, собирая людей вокруг. Был рядом и вот такой забавный человек с необычным другом.

Французы больше походили на проигравших. Вот так некоторые поклонники звезд уходили со стадиона:

Хорваты и здесь шли веселее.

Уже в метро случилась забавная история. Хорваты тусили в вагоне с сувенирным кубком и привлекли внимание японца, который просто захотел сфотографироваться. Затем французский мужчина подтолкнул к хорватским болельщикам своего сына. Те просто отдали мини-трофей фанату команды-победителя.

Движуха переместилась в центр Москвы. Там о французах почти не вспоминали, зато много говорили о России. Например, хвалили Акинфеева.

Тусили под русскую музыку.

Устраивали ночные танцы.

Людей было очень много.

Девочка Милана не понимала, почему все так странно ей умиляются.

Русские праздновали громко и красиво.

На Никольской творилось всеобщее счастье.

Чемпионат мира в одном лице.

Иностранцы благодарили Россию, а люди из разных стран в едином порыве праздновали окончания чемпионата мира. Правда, не все из тех, кто туда попал, понимали суть происходящего. «А чего сегодня за повод-то?» – смеялся один из группы русских юношей. Через несколько секунд он с криком ворвался в толпу и подбил всех кричать о России. Гости явно послушались.

Потом собрались посмотреть на лезгинку.

Редкое напоминание о французах. Сборная Франции выиграла чемпионат мира, но ее болельщики в общей тусовке почти не участвовали.

Весь праздник свелся к любимой песне.

После этих слов народ загрустил. Наверное, больше подобных тусовок не будет в России уже никогда.

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

«Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира