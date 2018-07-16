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    Москва праздновала окончание ЧМ. Великая ночь


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    Голосов: 4
    16.07.2018 10:25
    Песни, танцы и много-много радости.

    Чемпионат мира завершен, но описать его разными эпитетами прямо сейчас тяжело. Весь месяц Москва гуляла так, как было в одну ночь 2008-го. Время после финала все тем более проводили бодро чтобы запомнилось навсегда. Никольская гуляла, поезда шатались, а русских девушек волокли домой по земле. Просто они выпили слишком много и не хотели расставаться с иностранцами.

    Началось все еще на выходе со стадиона. Хорваты устроили песнопения в «Лужниках», перекрыв пути с лестниц. В заложниках оказались некоторые русские, которые пробовали переманить Хорватию на крики о России. Ничего не получилось – эти ребята проиграли финал, но за пределами поля точно показали крутость. Несколько песен на разный манер впечатлили многих окружающих. «Хочу в Хорватию», – записал видеообращение для своей жены обычный русский мужчина, а потом направил телефон на поющих хорватов.

    Пение было таким громким, что андроиды лагали.

    «Сейчас все в таком состоянии, что не хватает пива. Очень не хватает», – рассуждали два казаха и снимали на телефон идущую со стадиона толпу. Там попадались и французы, которые на камеру кричали о чемпионстве. Один из ребят попросил их «сфотокодить». Потом окажется, что почти все они так и остались где-то в окрестностях стадиона.

    Вокруг тусили и бразильцы. Они выстроились паровозиком, обвязались веревкой и шли сквозь толпу, собирая людей вокруг. Был рядом и вот такой забавный человек с необычным другом.

    Французы больше походили на проигравших. Вот так некоторые поклонники звезд уходили со стадиона:

    Хорваты и здесь шли веселее.

    Уже в метро случилась забавная история. Хорваты тусили в вагоне с сувенирным кубком и привлекли внимание японца, который просто захотел сфотографироваться. Затем французский мужчина подтолкнул к хорватским болельщикам своего сына. Те просто отдали мини-трофей фанату команды-победителя.

    Движуха переместилась в центр Москвы. Там о французах почти не вспоминали, зато много говорили о России. Например, хвалили Акинфеева.

    Тусили под русскую музыку.

    Устраивали ночные танцы.

    Людей было очень много.

    Девочка Милана не понимала, почему все так странно ей умиляются.

    Русские праздновали громко и красиво.

    На Никольской творилось всеобщее счастье.

    Чемпионат мира в одном лице.

    Иностранцы благодарили Россию, а люди из разных стран в едином порыве праздновали окончания чемпионата мира. Правда, не все из тех, кто туда попал, понимали суть происходящего. «А чего сегодня за повод-то?» – смеялся один из группы русских юношей. Через несколько секунд он с криком ворвался в толпу и подбил всех кричать о России. Гости явно послушались.

    Потом собрались посмотреть на лезгинку.

    Редкое напоминание о французах. Сборная Франции выиграла чемпионат мира, но ее болельщики в общей тусовке почти не участвовали.

    Весь праздник свелся к любимой песне.

    После этих слов народ загрустил. Наверное, больше подобных тусовок не будет в России уже никогда.

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    «Ради футбола отказался от ипотеки». Русские на финале чемпионата мира

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Александр Плеханов
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии16
    ...
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 июля 2018, 12:11

      Уважаемый бомбардир,слово С*У*К*А вполне литературное слово...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 16 июля 2018, 11:50

      "русских девушек волокли домой по земле. Просто они выпили слишком много и не хотели расставаться с иностранцами." орнул с этого предложения))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 июля 2018, 11:36

      С какого ты хочешь пенсии? Медведёвское правительство и так скинут, на то и вся эта шалва. Ты мал и глуп.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 июля 2018, 11:33

      Опа Опа сраслась пи а и жопа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 июля 2018, 11:32

      Не ну если тут дети, то лучше вам не читать. Девочка в поле гранату нашла, что это дядя спросила она, дёрни колечко дядя сказал, долго над полем бантик летал.)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Чуни Муни 16 июля 2018, 18:29

      главные слова пропусти. ...сказал, а сам быстро-быстро в лес убежал! И уже про бантик.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 16 июля 2018, 11:26

      Столько людей заработали деньги на строительстве и на будущее нам осталось. Если ты мудель можешь ответить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 10:46

      Ну а теперь возвращайтесь в реалии. Низкие ЗП, пенсии, выское НДС и ЖКХ...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:11

      и непрекращающиеся слезы всепросральщиков =)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > justozavr 16 июля 2018, 11:22

      Ответь.)))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:22

      Ну и вали на митинг, там тебя ждут.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 11:27

      Твои реалии по телевизору. Иди работай гад.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 12:09

      Че зассал,переименовался,ты в своей залежавшейся посмотри на тарифы...И про пенсии не воняй,у вас там старики с голоду мрут,а мы **** без тебя здесь разберемся...И да,вафлюшку то съел вчера?

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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen > KOLBIS 16 июля 2018, 13:12

      Вчера я пил дорогое уругвайское вино) А вафли себе оставь и своей маме)))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Dieter Günther Bohlen 16 июля 2018, 13:28

      Хорватскую бадягу ты пил вчера с батей на пару...

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > KOLBIS 16 июля 2018, 13:29

      В местной рыгаловке...

      1
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