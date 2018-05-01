«Локомотиву» все время что-то мешает. Он может проиграть чемпионство

На команду давят со всех сторон.

Пресс-конференция Юрия Семина после матча с «Краснодаром» веяла странностью. Там был диалог о пятой колонне и слухах, которые якобы влияют на настроение игроков «Локомотива». Алексея Миранчука отправляют в «Зенит» и «Краснодар», Анчелотти и Балотелли – в сам «Локомотив». Говорят, это команде мешает.

Анчелотти сюда не приедет, Миранчук может уйти только по окончании сезона. «Локомотиву» надо побеждать здесь и сейчас, но решающий шаг сделать не получается. Безголевая и безвыигрышная серии команды достигли трех матчей. До титула остается два очка, но их еще нужно набрать. Семин акцентирует внимание не на том, но в чем-то он все-таки прав.

«Локомотив» весь сезон побеждает вопреки обстоятельствам и всему, что происходит в команде. Помните наш материал о том, как Геркус пытался уволить Семина? У него не получилось по нескольким причинам. За Семина выступают болельщики, игроки и результат. Руководство свелось к нейтралитету, поэтому зимой Дзюбу в «Локомотив» не арендовали. Семин весь сезон играет своими кадрами, а «Локо» вообще не тратит деньги на усиление состава.

Есть несколько причин, по которым «Локомотив» может за два ближайших матча проиграть титул:

1) Смена руководства «Зенита» ведет к назначению Геркуса. Последний домашний матч сезона «Локомотив» проводит именно с «Зенитом». Санкт-Петербургу нужна победа для борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Президент «Локомотива» в выигрыше при любых раскладах. Если его клуб проигрывает, то выезд в Тулу превратится для «Локо» в адовое испытание.

2) Нападающие поймали спад формы. Лучший бомбардир команды Фарфан всего пару раз забил весной, а у Эдера и Ари за весь сезон только четыре мяча на двоих. Никакой перспективы для форвардов тут нет, но перестали помогать и Миранчуки. «Зенит» мало забивает, а у своих ворот играет надежно. В Туле сыграть в атаку будет сложно из-за возможного давления от результата.

3) Плохие результаты давят на «Локомотив». «Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего», – говорил Алексей Миранчук еще до матча с «Краснодаром». У игроков этого «Локомотива» слишком мало опыта чемпионских побед. Поэтому команда тормозит именно в час решающего шага, хотя преимущество еще остается.

У «Локомотива» в этом сезоне уже пять поражений, а игра с «Краснодаром» отличается от остальных проигрышей. «Локомотив» Семина впервые в этом сезоне проиграл команде из первой пятерки. И по командному футболу все было не так плохо: «Локо» превзошел соперника по ударам, угловым и даже владению мячом. Но гола не случилось. Потому что для голов и победного результата этому «Локомотиву» необходимо нужное настроение, а не вечное давление.

Игру с «Краснодаром» показывали на большом экране в Москве. Радости от этого у фанатов «Локомотива» было мало.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 апреля 2018 г.

Зато в хорошем настроении сейчас поклонники «Спартака».

text Публикация от text (@adelphia_baku) 30 Апр 2018 в 10:53 PDT

После одного из матчей Юрий Семин игриво улыбался и общался с журналистами. Пресс-конференция уже закончилась, но Семин задал важный вопрос: «Как там конкуренты сыграли?». Если «Локомотив» показывает хорошую игру и побеждает, Семин всегда добродушен и шутлив. Стоит его команде проиграть, как тренер начинает публично искать проблемы. Он наезжает на руководство клуба из-за слухов, трансферов или чего-то еще. Такой подход от тренера тоже влияет на настроение команды.

Когда матч с «Краснодаром» завершился, Семин все-таки сказал и кое-что важное. «Мы его дойдем. Мы этот шаг сделаем. Конечно, в этом году», – высказал Семин, когда на него тоже попытались надавить. Оформить чемпионство на домашнем стадионе – шикарный и эмоциональный момент. Ари уже обещает сделать татуировку, а болельщики давно придумали разные способы празднования. Для полноценного праздника «Локомотив» должен снова выиграть вопреки всему. Право на ошибку остается только одно.

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка