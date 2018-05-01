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    «Локомотиву» все время что-то мешает. Он может проиграть чемпионство


    2.6
    Голосов: 10
    01.05.2018 08:00
    На команду давят со всех сторон.

    Пресс-конференция Юрия Семина после матча с «Краснодаром» веяла странностью. Там был диалог о пятой колонне и слухах, которые якобы влияют на настроение игроков «Локомотива». Алексея Миранчука отправляют в «Зенит» и «Краснодар», Анчелотти и Балотелли – в сам «Локомотив». Говорят, это команде мешает.

    Анчелотти сюда не приедет, Миранчук может уйти только по окончании сезона. «Локомотиву» надо побеждать здесь и сейчас, но решающий шаг сделать не получается. Безголевая и безвыигрышная серии команды достигли трех матчей. До титула остается два очка, но их еще нужно набрать. Семин акцентирует внимание не на том, но в чем-то он все-таки прав.

    «Локомотив» весь сезон побеждает вопреки обстоятельствам и всему, что происходит в команде. Помните наш материал о том, как Геркус пытался уволить Семина? У него не получилось по нескольким причинам. За Семина выступают болельщики, игроки и результат. Руководство свелось к нейтралитету, поэтому зимой Дзюбу в «Локомотив» не арендовали. Семин весь сезон играет своими кадрами, а «Локо» вообще не тратит деньги на усиление состава.

    Есть несколько причин, по которым «Локомотив» может за два ближайших матча проиграть титул:

    1) Смена руководства «Зенита» ведет к назначению Геркуса. Последний домашний матч сезона «Локомотив» проводит именно с «Зенитом». Санкт-Петербургу нужна победа для борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Президент «Локомотива» в выигрыше при любых раскладах. Если его клуб проигрывает, то выезд в Тулу превратится для «Локо» в адовое испытание.

    2) Нападающие поймали спад формы. Лучший бомбардир команды Фарфан всего пару раз забил весной, а у Эдера и Ари за весь сезон только четыре мяча на двоих. Никакой перспективы для форвардов тут нет, но перестали помогать и Миранчуки. «Зенит» мало забивает, а у своих ворот играет надежно. В Туле сыграть в атаку будет сложно из-за возможного давления от результата.

    3) Плохие результаты давят на «Локомотив». «Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего», – говорил Алексей Миранчук еще до матча с «Краснодаром». У игроков этого «Локомотива» слишком мало опыта чемпионских побед. Поэтому команда тормозит именно в час решающего шага, хотя преимущество еще остается.

    У «Локомотива» в этом сезоне уже пять поражений, а игра с «Краснодаром» отличается от остальных проигрышей. «Локомотив» Семина впервые в этом сезоне проиграл команде из первой пятерки. И по командному футболу все было не так плохо: «Локо» превзошел соперника по ударам, угловым и даже владению мячом. Но гола не случилось. Потому что для голов и победного результата этому «Локомотиву» необходимо нужное настроение, а не вечное давление.

    Игру с «Краснодаром» показывали на большом экране в Москве. Радости от этого у фанатов «Локомотива» было мало.

    Зато в хорошем настроении сейчас поклонники «Спартака».

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    Публикация от text (@adelphia_baku)

    После одного из матчей Юрий Семин игриво улыбался и общался с журналистами. Пресс-конференция уже закончилась, но Семин задал важный вопрос: «Как там конкуренты сыграли?». Если «Локомотив» показывает хорошую игру и побеждает, Семин всегда добродушен и шутлив. Стоит его команде проиграть, как тренер начинает публично искать проблемы. Он наезжает на руководство клуба из-за слухов, трансферов или чего-то еще. Такой подход от тренера тоже влияет на настроение команды.

    Когда матч с «Краснодаром» завершился, Семин все-таки сказал и кое-что важное. «Мы его дойдем. Мы этот шаг сделаем. Конечно, в этом году», – высказал Семин, когда на него тоже попытались надавить. Оформить чемпионство на домашнем стадионе – шикарный и эмоциональный момент. Ари уже обещает сделать татуировку, а болельщики давно придумали разные способы празднования. Для полноценного праздника «Локомотив» должен снова выиграть вопреки всему. Право на ошибку остается только одно.

    Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.6 Голосов: 10
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 мая 2018, 07:01

      Довольно таки забавно читать о том как господин Плеханов, прожив два понедельника от роду, лечит Палыча.

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 1 мая 2018, 21:00

      Помните наш материал о том, как Геркус пытался уволить Семина?
      Если помнить всю чушь, которую придумывают такие иксперды, то ромб головного мозгу неизбежен

      1
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > тщмек 19 1 мая 2018, 21:19

      А вспомни как ваш Герпес обо всем трындел и ежели его во всем слушать, то можно и монорельс головного мозга схлопотать.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > lordmrv 1 мая 2018, 21:56

      Во-первых, он не наш, а во-вторых, надо давать ссылочки на трындел, потому что за него часто трындят такие вот авторы, а вы не сбрасываете лапшу с ушей

      0
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      Рейтинг: +256

      nbv 1 мая 2018, 17:28

      В прошлом году на спартак тоже давили со всех сторон , но он шёл уперто в каждой игре выцарапывая очки. А локомотив как-то вяло идёт к чемпионству. И может такое случится что и проиграет его. А выиграть может цска , у них самые легкие соперники. Да и у зенита тоже последняя игра с аутсайдером. У спартака самый трудный финиш.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 мая 2018, 16:25

      календарь в конце просто у Локо труднее, чем у конкурентов... надесь, зенит дома прибьют. те вялые совсем, вообще никакой стимуляции нет уже у них помоему..
      Локо на первом месте вопреки ожиданиям Геркуса, он может и раньше бы Семина уволил, да вот незадача - на первое место выползли.. вообще помоему не самый подходящий президент для Локомотива, временщик..

      0
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 1 мая 2018, 15:01

      Тихой сапой и золотые рельсы.Хотелось конечно эйфории ,но и на этом спасибо.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 мая 2018, 13:30

      Пусть Локомотив выигрывает, главное чтоб не Спартак

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > BRO_football 1 мая 2018, 21:16

      то есть своих ты уже похоронил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 1 мая 2018, 12:13

      Будет,как будет ...
      Тройка призеров известна.
      Щас важнее ЧМ.
      После него ,уверен, 100 пудово начнутся реформы,может даже и положительные.
      А вообщем в данный момент , надо все измерять через призму ЧМ - до и после...

      0
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > alex1951 1 мая 2018, 12:49

      Скорее всего на ЧМ из группы не выйдем.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Platon Faustov 1 мая 2018, 14:22

      Уважаемый,на это могу ответить поговоркой:
      Нет худа без добра.
      ЧМ расставит все по местам.
      Может ,после этого в России , жадные-коррумпированные-яйцеголовые твари сгинут навсегда и начнется не бумажное,а
      реальное возрождение народной игры.Причем по всем фронтам.
      Я помню ,,Кожаный мяч,, .Откуда вышли Черенков,Дасаев,Протасов, Желудков,Кипиани и многие др.
      И не было коррупции, и был результат.Добавить сюда нечего.
      ps Если народ хочет иметь мощный футбол,то гнать надо
      эту гниль! Иначе никак.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > alex1951 1 мая 2018, 16:04

      милай ты чо куришь то? это хто тебе своё бабло отдаст даром только за бабло

      -1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > х** вам всем 1 мая 2018, 17:03

      Судя по твоему нику , это точно : х** вам всем))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 1 мая 2018, 11:43

      Да в первую очередь вы и давите. Сколько уже на бомбардире вышло статей а-ля: "Локомотив - будущий чемпион, что вы знаете об игроках", "Этот год - год Локомотива", "Юрий Палыч заслужил" и прочее. Думаете, игроки и штаб не замечают, не читают этого?
      Дайте спокойно доиграть и все будет

      3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 1 мая 2018, 11:43

      Во многом, по моему мнению, провалы "Локо" в последних турах связаны с бесконечными слухами об уходе чуть ли не всех лидеров из команды.

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 1 мая 2018, 11:28

      Да не волнуйтесь. Зенит сделает вам чемпионский подарок. Сценарий уже написан давно.Зениту нет разницы 4 или 5 место, а Локомотиву приятно.

      2
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 > raritet 1 мая 2018, 12:25

      Теоритически Питер еще может занять как 5-е,так и 2-е место

      0
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 > raritet 1 мая 2018, 12:27

      А в субботу все за Зенит болеть будут ( болельщик Спартака)

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      ...
      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy > NAZ84 1 мая 2018, 13:00

      Я тоже за Зину болеть буду!
      Болельщик ЦСКА

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