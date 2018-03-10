В РФПЛ забивают пять голов за тайм. Вот это зрелище!

Российский футбол в один миг стал веселее, чем топовые матчи Англии.

Руководители судейского корпуса извиняются перед «Амкаром». Матч «Урала» и «Локомотива» могут перенести в Тюмень. Манчини снова говорит о чужих ошибках. Во всем, что мы перечислили, есть что-то плохое и негативное. Но российский футбол может быть очень даже хорошим. «Уфа» и «Анжи» выдали матч, который не стыдно показать даже европейским зрителям. Пусть и получился по-настоящему веселым только второй тайм.

Первую половину команды завершили с нулевым счетом на табло. Потом же началось что-то нереальное. На 57-й минуте счет открыл Никитин. Потом «Анжи» забил в ответ, а через минуту получил еще дважды. Гол Полуяхтова ничего не решил. «Уфа» Сергея Семака выиграла со счетом 3:2. Здесь хвалят Дмитрия Живоглядова, который сделал сразу два голевых паса. На замену в составе «Уфы» неплохо вышел нападающий Сейдахмет. Казахстанскому Месси всего 18, но ему уже прочат звездное будущее.

Уфимские болельщики креативно реагируют на результат матча. Сегодня местный «Салават Юлаев» проводит важный матч плей-офф КХЛ против «Авангарда». Хоккеисты здесь чаще на виду и просто популярнее, но сегодня футбольная «Уфа» встала с ними на одну ступень. Поэтому есть сравнения даже с Линусом Умарком.

Василий Уткин не мог оторваться и переключиться на игру «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Такое зрелище затмевает даже лучшие английские матчи.

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 10 марта 2018 г.

Трибуны получили радостные эмоции.

twit text —РФПЛ@rfpl10 марта 2018 г.

Те, кто впервые пришел на футбол, это уже не забудут. Хорошая реклама.

text Публикация от text (@zhuk_mark) Мар 10, 2018 в 4:35 PST

РФПЛ тяжело втягивалась в возобновившийся сезон. Голы забивались с трудом, а матчи часто проходили в атмосфере снегопада. Сегодня в Уфе было солнечно, а игра порадовала красотой. Если российский футбол будет таким чаще, то и трибуны регулярнее начнут заполняться под завязку.

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

«Уфа»: Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай (Сейдахмет, 46. Аликин, 89).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Будковский, 79), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Калмыков, 72), Данченко (Прудников, 90+2), Антон, Маркелов, Лескано.