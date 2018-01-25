Что «Локомотив» должен сделать по трансферам? Ничего

Необычный, но рабочий совет о том, как стать чемпионом.

«Локо» − лидер чемпионата с восьмиочковым отрывом. Такие предложения уже наверняка бесят почти любого, кто наблюдает за РФПЛ. Но это факт, о котором стоит напомнить. Команда Семина слишком спокойна, поэтому журналисты сами разжигают ситуацию в ней.

Каждый день – новые публикации о внутренней кухне коллектива и особенно трансферах. Среди слухов уже проскользнуло множество кандидатур, но «Локомотиву» не нужен никто из них. Им вообще не нужно никого покупать. Причины − ниже.

У «Локомотива» уже есть усиление

Клуб никого не купил, но прилично укрепил состав за счет возвращения в строй лидеров: Гилерме, Чорлуки и Ари. Последние двое вообще не играли всю первую часть сезона и сейчас на сборах пытаются попасть в ритм командных взаимодействий. Стоимость двух этих активов – несколько миллионов евро, а уровень игры высок и неоднократно доказан на уровне РФПЛ и не только. Зачем кто-то еще?

Игроки, которыми интересуется клуб, не усиление для него

«Локо», по сведениям СМИ, интересовался огромным количеством игроков – от Бен-Амора до Марковича, но все они ничем не сильнее тех, кто есть в составе. Проблемные позиции клуба – это левый вингер и опорник, но коллектив в состоянии решить их за счет внутренних ресурсов. В глубине заявки есть Касаев, мало играет Баринов. Они давно в команде, отлично понимают требования тренера и нашли взаимопонимание с партнерами, но «Локомотив» упорно устраивает экспедиции за новыми игроками.

Сейчас клубу нужны только те, кто гарантированно его усилят. У коллектива достаточно сбалансированный состав, который отменно провел первую часть сезона. Он спокойно может обойтись вообще без покупок, если на рынке не найдется достойных лотов. А совершать трансфер ради трансфера – это не уровень возможного чемпиона страны.

У «Локо» по-прежнему почти нет денег

Да, «Локомотив» действует в рамках крайне ограниченного трансферного бюджета. Это известно давно, и Илья Геркус прямым текстом говорил, что основное направление клуба в селекционной работе на межсезонье – либо поиск свободных агентов, либо аренды. Тем не менее, в прессе выплывают слухи о том, что «Локо» якобы готов отвалить пять миллионов за Жемалетдинова или Оздоева.

Нужен ли «Локомотиву» Оздоев? Денис Беневольский так не думает.

Рынок тотально перегрет существующим лимитом и международным трансферным хаосом, но даже в этих условиях такие деньги за них – крайне много. Они – абсолютно средние игроки на уровне РФПЛ, и это не субъективная оценка, а реальная статистика их действий на поле.

2,5 миллиона за Бен-Амора, который в 25 гоняет в чемпионате Туниса? Где-то в Катаре точно бегает еще один бесплатный Фарфан, так что «Локо» стоит вглядеться туда еще раз, если команде на самом деле так остро нужно кого-нибудь купить.

Чем больше работы на трансферном рынке, тем больше споров между Семиным и Штоффельсхаусом

Недопонимания между главным тренером и спортивным директором клуба и правда есть. У них абсолютно разный взгляд на формирование состава команды. Уже не раз Семин самолично зачехлял игроков, которых предлагал Штоффельсхаус, да и Эрик вряд ли внимательно слушает советы Юрия Павловича. СМИ и сам факт открытия трансферного окна искусственно возбуждают ситуацию вокруг переходов игроков из одной команды в другую.

Клубу, может, и не нужны трансферы, но фанаты помнят, кого не получилось купить полгода назад. А СМИ набрасывают еще больше, публикуя в новостях фамилии именно этих игроков. В этом инкубаторе создается синергия безумия.

По факту же «Локомотиву» можно уже сейчас внутри клуба решить, что в команду никто не придет и никто ее не покинет. Чтобы не подвергать опасности тот баланс, который найден в команде и руководстве, и искусственно не взбалтывать ситуацию внутри нее. И спокойно стать чемпионами. А потом уже можно будет думать об усилении под ЛЧ.

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