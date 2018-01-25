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    Что «Локомотив» должен сделать по трансферам? Ничего


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    Голосов: 10
    25.01.2018 10:00
    Необычный, но рабочий совет о том, как стать чемпионом.

    «Локо» − лидер чемпионата с восьмиочковым отрывом. Такие предложения уже наверняка бесят почти любого, кто наблюдает за РФПЛ. Но это факт, о котором стоит напомнить. Команда Семина слишком спокойна, поэтому журналисты сами разжигают ситуацию в ней.

    Каждый день – новые публикации о внутренней кухне коллектива и особенно трансферах. Среди слухов уже проскользнуло множество кандидатур, но «Локомотиву» не нужен никто из них. Им вообще не нужно никого покупать. Причины − ниже.

    У «Локомотива» уже есть усиление

    Клуб никого не купил, но прилично укрепил состав за счет возвращения в строй лидеров: Гилерме, Чорлуки и Ари. Последние двое вообще не играли всю первую часть сезона и сейчас на сборах пытаются попасть в ритм командных взаимодействий. Стоимость двух этих активов – несколько миллионов евро, а уровень игры высок и неоднократно доказан на уровне РФПЛ и не только. Зачем кто-то еще?

    Игроки, которыми интересуется клуб, не усиление для него

    «Локо», по сведениям СМИ, интересовался огромным количеством игроков – от Бен-Амора до Марковича, но все они ничем не сильнее тех, кто есть в составе. Проблемные позиции клуба – это левый вингер и опорник, но коллектив в состоянии решить их за счет внутренних ресурсов. В глубине заявки есть Касаев, мало играет Баринов. Они давно в команде, отлично понимают требования тренера и нашли взаимопонимание с партнерами, но «Локомотив» упорно устраивает экспедиции за новыми игроками.

    Сейчас клубу нужны только те, кто гарантированно его усилят. У коллектива достаточно сбалансированный состав, который отменно провел первую часть сезона. Он спокойно может обойтись вообще без покупок, если на рынке не найдется достойных лотов. А совершать трансфер ради трансфера – это не уровень возможного чемпиона страны.

    У «Локо» по-прежнему почти нет денег

    Да, «Локомотив» действует в рамках крайне ограниченного трансферного бюджета. Это известно давно, и Илья Геркус прямым текстом говорил, что основное направление клуба в селекционной работе на межсезонье – либо поиск свободных агентов, либо аренды. Тем не менее, в прессе выплывают слухи о том, что «Локо» якобы готов отвалить пять миллионов за Жемалетдинова или Оздоева.

    Нужен ли «Локомотиву» Оздоев? Денис Беневольский так не думает.

    Рынок тотально перегрет существующим лимитом и международным трансферным хаосом, но даже в этих условиях такие деньги за них – крайне много. Они – абсолютно средние игроки на уровне РФПЛ, и это не субъективная оценка, а реальная статистика их действий на поле.

    2,5 миллиона за Бен-Амора, который в 25 гоняет в чемпионате Туниса? Где-то в Катаре точно бегает еще один бесплатный Фарфан, так что «Локо» стоит вглядеться туда еще раз, если команде на самом деле так остро нужно кого-нибудь купить.

    Чем больше работы на трансферном рынке, тем больше споров между Семиным и Штоффельсхаусом

    Недопонимания между главным тренером и спортивным директором клуба и правда есть. У них абсолютно разный взгляд на формирование состава команды. Уже не раз Семин самолично зачехлял игроков, которых предлагал Штоффельсхаус, да и Эрик вряд ли внимательно слушает советы Юрия Павловича. СМИ и сам факт открытия трансферного окна искусственно возбуждают ситуацию вокруг переходов игроков из одной команды в другую.

    Клубу, может, и не нужны трансферы, но фанаты помнят, кого не получилось купить полгода назад. А СМИ набрасывают еще больше, публикуя в новостях фамилии именно этих игроков. В этом инкубаторе создается синергия безумия.

    По факту же «Локомотиву» можно уже сейчас внутри клуба решить, что в команду никто не придет и никто ее не покинет. Чтобы не подвергать опасности тот баланс, который найден в команде и руководстве, и искусственно не взбалтывать ситуацию внутри нее. И спокойно стать чемпионами. А потом уже можно будет думать об усилении под ЛЧ.

    Какие трансферы клубы РФПЛ чаще всего делают зимой. Исследование «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 06:32

      Статья неплохая-но суть в том что Локо ни за что не станет чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 26 января 2018, 19:33

      Семин не истерит, как некоторые тренеры по поводу трансферов и это здорово. Если руководство клуба не перебаламутит игроков - ЛОКО станет чемпионом. А дальше все равно не дадут ему спокойно работать. Ну, не любит начальство тех, кто умнее его.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 января 2018, 09:56

      не терять очки с главными конкурентами-главное условие.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 января 2018, 20:09

      по сути все правильно..

      0
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 25 января 2018, 14:53

      Стратегический подход чтобы стать чемпионом то 5-6 победа 2-3 ничья достаточно! Все ясно лучшие пятерки, но от второго до пяти это вопрос! Если Локомотив играет ничья с топ клубов, и 5 матч выиграть то получается 63 очко это уже чемпионство! Зенит и Спартак теряет очки 3 матчах или 3 ничья или 2 поражение то потеряет шанс чемпионство! Самый лучший подход 3-4 матча подряд выиграть и это сломает конкурентов! остальные можно играть ничью! Спартак или зенит займет 2-3! Зенит лучший график! Краснодар и ЦСКА 4-5 место!
      Мой прогноз: 1. Локомотив 2. Зенит 3. Спартак 4. ЦСКА 5. Краснодар! Только Зенит может догнать Локомотива если выиграет 9-10 матчи из 10!

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 января 2018, 12:27

      Пока хорош этот состав, летом укрепятся.

      2
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      Рейтинг: +59

      FeelSplean 25 января 2018, 12:02

      Да, чтобы стать чемпионом может хватить и этого состава. Но нужно смотреть вперед. На 98% Локомотив сыграет в следующей Лиге Чемпионов. И вот к ней нужно усиление. И начинать его находить нужно уже сейчас, ибо после ЧМ рынок будет перегрет еще сильнее

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 января 2018, 11:49

      тренер отвечает за результат значит ему право выбора а не очередному зицпредседателю

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 25 января 2018, 11:27

      Главное всех сохранить, хотя крайние защитники/латерали профильные ( а не переученные как Игнатьев) не помешают никогда.

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 января 2018, 11:16

      Действительно, для чемпионства, вполне, хватит имеющихся ресурсов.
      Импонирует, что клуб действует закрыто, многие движения скрыты от СМИ и никогда не делает громких и не подкреплённых заявлений!!

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