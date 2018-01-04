Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    10 худших памятников футболистам. Просто жуть


    4
    Голосов: 13
    04.01.2018 13:30
    Мы думали, что здесь тоже победил Роналду. Но в Африке появился грозный конкурент.

    В индийской Калькутте в конце декабря прошлого года возвели статую Диего Марадоны с кубком мира в руках. Очень жизнерадостно. Но на футбольную легенду похоже слабо.

    Алексис Санчес – один из героев золотой чилийской сборной, выигравшей два континентальных трофея. В марте прошлого года это событие решили отметить особо. Получилось так себе.

    В Иране сподобились на изготовление статуй двух суперзвезд футбола 2000-х. Оливера Кана распознать еще можно. Но угадать в рядом стоящем изваянии Дэвида Бекхэма не каждому под силу.

    Хотя у Бекхэма бывало и похуже. Например, в Нью-Йорке.

    Жуткий вид Криштиану Роналду смешит (или пугает) людей в аэропорту Мадейры.

    Впрочем, постарались на славу и в Мадриде. Наверное, создатель этого чуда болеет за «Атлетико».

    В клубном музее бразильского «Сантоса» есть и вот такое произведение искусства. Кто-то может узнать в нем Неймара?

    Легендарный бомбардир Алан Ширер, пожалуй, тоже не заслужил такого ужаса.

    Статую Луиса Суареса установили в его родном городе Сальто. Впрочем, пока уругваец гулял на свадьбе Лионеля Месси, какой-то пьяница умудрился эту статую свалить, после чего ее срочно отвезли на реставрацию. Может, лучше бы на свалку?

    Но хит года пока что – статуя Майкла Эссьена в Гане. Тут даже комментарии излишни.

    P.S.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Metro, The Sun, Yahoo, ghanasoccernet.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 января 2018, 12:51

      Диего стату лутчий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      psv7272 5 января 2018, 18:50

      Я думаю что их исполнил Зураб Церетели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 января 2018, 11:40

      Это из какого же места руки растут у таких ваятелей!... Вместо того, что бы взять глыбу и отсечь всё лишнее, таких непохожестей наворотили!!...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 января 2018, 04:49

      Последнее фото зачёт)))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 5 января 2018, 03:31

      Да ничего вы не понимаете-это же МОДЕРН!!!
      Р.S. Это шутка...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 5 января 2018, 02:07

      да норм всё)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      aleks23.02 5 января 2018, 00:04

      Бэкхем больше похож на Кристофера Ламберта из фильма "Горец". Ну а Оливер вылитый Игорь Денисов)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > aleks23.02 7 января 2018, 18:12

      Тоже сразу "Горца" увидел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 января 2018, 20:13

      да уж, творчество бывает и коряво и жестоко))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      eugen-han 4 января 2018, 20:01

      все узнаваемы так или иначе,за исключением наверное всё таки эсьена,а вот у суареса главная идентичность - это зубы вампира....и более реалистичный сюрреализм образа неймара.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 января 2018, 19:47

      кто ни будь из пластилина дзюбку слепите с пирожком во рту

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Полная Канистра 4 января 2018, 22:09

      Не плохая идея, может займёшься? Только не из пластилина а из дерева....

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11