10 худших памятников футболистам. Просто жуть

Мы думали, что здесь тоже победил Роналду. Но в Африке появился грозный конкурент.

В индийской Калькутте в конце декабря прошлого года возвели статую Диего Марадоны с кубком мира в руках. Очень жизнерадостно. Но на футбольную легенду похоже слабо.

twit text — Data Beto (@javaeetrainer) 21 декабря 2017 г.

Алексис Санчес – один из героев золотой чилийской сборной, выигравшей два континентальных трофея. В марте прошлого года это событие решили отметить особо. Получилось так себе.

twit text — Hatem (@Hatem1886Gooner) 26 марта 2017 г.

В Иране сподобились на изготовление статуй двух суперзвезд футбола 2000-х. Оливера Кана распознать еще можно. Но угадать в рядом стоящем изваянии Дэвида Бекхэма не каждому под силу.

Хотя у Бекхэма бывало и похуже. Например, в Нью-Йорке.

Жуткий вид Криштиану Роналду смешит (или пугает) людей в аэропорту Мадейры.

Впрочем, постарались на славу и в Мадриде. Наверное, создатель этого чуда болеет за «Атлетико».

В клубном музее бразильского «Сантоса» есть и вот такое произведение искусства. Кто-то может узнать в нем Неймара?

Легендарный бомбардир Алан Ширер, пожалуй, тоже не заслужил такого ужаса.

Статую Луиса Суареса установили в его родном городе Сальто. Впрочем, пока уругваец гулял на свадьбе Лионеля Месси, какой-то пьяница умудрился эту статую свалить, после чего ее срочно отвезли на реставрацию. Может, лучше бы на свалку?

Но хит года пока что – статуя Майкла Эссьена в Гане. Тут даже комментарии излишни.

twit text — Fields Of Anfield Road (@FOARsite) 3 января 2018 г.

P.S.