Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Как сейчас дела у Халка? Он скучает по России, а мы – по нему

    Как сейчас дела у Халка? Он скучает по России, а мы – по нему


    4.1
    Голосов: 12
    25.11.2017 16:30
    Бразилец провел крутой сезон, но в китайском клубе уже нашли ему замену.

    По итогам сезона «Шанхай СИПГ» занял в Суперлиге второе место, уступив трофей «Гуанчжоу Эвергранд». Халк вошел в топ-6 лучших бомбардиров чемпионата Китая. Бразилец забил 17 голов, но проиграл бомбардирскую гонку партнеру У Лэю. Тот наколотил сразу 20 мячей. Зато бразилец оказался в топе по голевым передачам. Он ассистировал партнерам 12 раз. Во всех турнирах на счету звездного Халка значатся 29 голов и 24 результативных паса.

    В Китае Халк по-прежнему классно бьет штрафные. Сильным ударом над стенкой Халк отметился в матче с «Хэнань Цзанье», где оформил дубль. А в ворота чемпионов из «Гуанчжоу Эвергранд» мяч вообще влетел рикошетом от его бедра. Летом бразильский нападающий последовал примеру Кокорина и Дзюбы, показав «усы». Оказалось, что предназначались они не Черчесову.

    Халк скучает по «Зениту» и жизни в Санкт-Петербурге. Раньше он говорил, что с удовольствием готов вернуться в бывшую команду. Сейчас же бразилец следит за игрой «Зенита», комментирует квалификацию Манчини и просто вспоминает прошлую жизнь. Когда хоккейный СКА приехал в Китай на игру против команды «Куньлунь», Халк снова напомнил о себе.

    Халк получил в подарок от хоккеистов клубный свитер и кепку. Он вспомнил несколько русских слов и посмеялся перед камерой. Самое интересное, что Халк действительно может вернуться если и не в Россию, то хотя бы в Европу. Его контракт в Китае будет действовать еще три года, но сейчас им интересуются европейские команды.

    «Я слежу за чемпионатом Англии, но пока счастлив в Китае. Получил предложения из АПЛ и других стран», – рассказал Халк после окончания сезона. «Шанхай СИПГ» хочет усилить команду покупкой Чиро Иммобиле. Итальянец феерит в «Лацио», а на его трансфер в Китае готовы выделить 70 миллионов евро. Учитывая лимит на легионеров, освободить место может именно Халк. А деньги на его покупку есть и у «Зенита».

    Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?

    [poll id=1489]

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии (35)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    la verdad
    1511641531
    Расслабьтесь. Он скучает не по России, а по халяве. В Китае за такое бабло надо ху... рить. А у нас раз в недельку пешком походил - и суперзвезда с окладом в 10 € млн. ...
    Ответить
    Silicium
    1511651609
    Пусть сей обидчивый обезъян и дальше феерит в Китае. Без него все обвинения в расизме для нашего чемпионата канули в Лету. Кто есть мистер Ху покажет мундиаль.
    Ответить
    serglider
    1511656523
    17 голов в китайском чемпионате!? Прямо скажем не густо))) Как бы он в Россию не доигрывать свою карьеру стремиться... а что деньги те же, что и в Европе, а сильно можно и не выкладываться на поле. Пусть себя в АПЛ попробует, с такими то габаритами полгода играть в режиме через два дня на третий и выкладываться надо на 100% в каждом матче! Как только Халк в АПЛ жир свой растрясет и финансовые аппетиты поубавит, вот тогда можно будет представителям российских клубов садиться с его агентом за стол переговоров)))
    Ответить
    woyser
    1511665991
    Замечательный игрок! Но я не думаю, что ему стоит возвращаться в Россию, на прежнем уровне он вряд ли заиграет, а посредственных футболистов у нас пруд пруди. Пусть езжает в Европу. Удачи ему!
    Ответить
    vodomut
    1511666267
    своих пенсионеров хватает
    Ответить
    Burtaze
    1511672637
    у нас китайского ширпотреба завались...халком больше...халком меньше...пусть приезжает...только по цене как в Fix Price.....
    Ответить
    vasiok74
    1511715522
    красиво Халк по руски говорит.научилься.
    Ответить
    xamz
    1511731076
    Зениту легионеры не нужны. Место зенита там , где он всегда был раньше.
    Ответить
    victosha
    1511752371
    Мы тоже скучаем.
    Ответить
    сергейка
    1511756729
    да
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+