«Я не пью алкоголь и пять раз в день совершаю молитву». Лучший африканец планеты − в «Ливерпуле»

«К нам ни один скаут не приезжает. Кто тебя заметит?»

«Ты должен заботиться о ближних и помогать людям. Помни, добро обязательно возвращается», − выступил с очередной проповедью отец Садьо. Он − имам в мечети города Бамбали, на самой окраине Сенегала, и он всегда внимательно следил за воспитанием сына.

В детстве Садьо проявлял свое упрямство: впервые это случилось, когда папа начал готовить его к службе в мечети. Для этого необходимо хорошо учиться в школе и посещать занятия по религии. И если в вопросах веры к Садьо претензий не было, то уроки Мане регулярно пропускал: «Во время каждого урока я думал только о футбольном мяче. Когда мое терпение заканчивалось, я сбегал на переменах на улицу, где гонял мяч со сверстниками».

В 1990-х в Бамбали нормальных условий для футбола не было: Сенегал приходил в себя после распада союзного государства Сенегамбия. Оппозиция продолжала усиленно штурмовать ряды правительства, волнения болезненно сказывались на экономике страны – какой тут футбол? Мане играл просто там, где получится: «И на песке, и на асфальте с ямами, и на разрушенных пустырях. Я просто хотел возиться с мячом».

На всех этих пустырях Мане оттачивал свою технику, которую стал применять в детских футбольных турнирах Сенегала. Мане очень сильно выделялся среди сверстников, но родители все равно не верили в его возможность стать футболистом.

«От нас до Дакара почти 300 километров. К нам ни один скаут не приезжает. Кто тебя заметит?» − постоянно твердил ему дядя. И он ошибся. В 2010 году Мане добрался по разбитым сенегальским дорогам на один из местных турниров и вышел на поле в рваной футболке и стоптанных бутсах. Но сыграл так, что скауты моментально позвонили партнерам в «Метц», и Садьо немедленно был доставлен во Францию на просмотр.

Столько лет спустя в районе Бамбали до сих пор отлично помнят, каким был молодой Мане. Главная история очевидцев − про то, как он не успевал мыться. Садьо так упорно тренировался, что иногда просто не добирался до воды. «Помоюсь, когда заработаю достаточно денег», − отмахивался он.

«С ним приятно иметь дело»

На первой тренировке игроки «Метца» смеялись над Мане из-за его неказистого внешнего вида. Но едва увидев Садьо в деле, главный тренер «Метца» растаял. Возглавивший команду Доминик Бижота был восхищен обращением Мане с мячом и через несколько тренировок взял 18-летнего паренька в свою команду.

«Метц» обладает одной из лучших школ Европы. Она воспитала таких гениев, как Робер Пирес, Миралем Пьянич, Эммануэль Адебайор и Луи Саа. В их число вскоре должен был войти Мане, который разрывал фланги соперников из Лиги 2. Садьо так бы и оставался в «Метце», но в дело вмешалось несчастье. В сезоне-2011/12 «Метц» сдал настолько, что впервые в истории вылетел в третий дивизион. Бижота с треском потерял работу.

Садьо Мане в футболке «Саутгемптона».

Мане рисковал застрять в пучине низших французских лиг, как сотни игроков из Сенегала, Мали и остальных бывших французских колоний. Талантливого парня спас Роджер Шмидт. Тренер «РБ Зальцбург» увидел в Мане идеального игрока под свою атакующую схему, и тот не подвел. «Я невероятно благодарен Шмидту, он оказал на мою карьеру определяющее влияние. Под его руководством я многому научился в тактическом плане», − скажет позднее Мане. Зальцбург он покидал триумфатором: с медалями за чемпионство и Кубок Австрии.

В «Саутгемптоне» всегда хватало быстрых игроков, вроде Лалланы и Шоу. Но Садьо Мане не раскис, а дополнил атакующий состав «святых». «Одно из его главных качеств – умение схватывать все на лету. С Садьо приятно иметь дело любому тренеру, ведь он очень быстро учится», − объяснял Рональд Куман. Именно под его руководством Мане сотворил историю: в мае 2015 года Садьо оформил хет-трик в ворота «Астон Виллы» за 2 минуты 58 секунд. Такого АПЛ еще не знала.

«Мне все еще нужно упорно работать»

Первое время в Англии Мане грустил из-за плохой погоды, но так проникся футбольной культурой, что вскоре полюбил эту страну. А эта страна в ответ полюбила его. На ключевого игрока «Саутгемптона» активно претендовал «Манчестер Юнайтед». Боссы манкунианцев лично общались с Мане. Он долго отказывал «Юнайтед» и в конце концов подписал контракт с «Ливерпулем». Решающим аргументом стала атакующая философия Юргена Клоппа. Неслучайно сам Мане уже несколько лет следит за дортмундской «Боруссией».

Клоппу повезло и не повезло одновременно. В лице Мане «Ливерпуль» обрел незаменимого вингера, способного сыграть на всех позициях в атаке. Но Садьо – представитель Сенегала, и зимой он, как правило, уезжает на месяц на Кубок Африки. Особенно тяжело «Ливерпулю» пришлось год назад: пока Мане играл за Сенегал, «красные» проигрывали «Вулверхэмптону», «Халл Сити» и играли вничью с представителем четвертой лиги «Плимутом».

Садьо Мане становится настоящим преемником Стивена Джеррарда. Именно сенегальца болельщики «Ливерпуля» любят больше всех. По одной простой причине: Мане продолжает оставаться поразительно скромным, даже несмотря на огромный банковский счет. Мане исполнил мечту родителей и купил дом в Дакаре. Также Садьо реконструировал мечеть, в которой работает его отец. А еще он постоянно заявляет, что очень хочет помочь родному Сенегалу и уже начал изучать, как это можно сделать.

«Я по-прежнему придаю огромное значение исламу. Я не пью алкоголь и пять раз в день совершаю молитву». Садьо старается поддерживать добрые отношения с каждым болельщиком, вне зависимости от его статуса и социального положения. Мане так и не стал религиозным деятелем, но правила жизни, заложенные отцом, крепко сидят в его голове.

Мане − звезда. И для Африки, и для всей Европы. Но Садьо настолько прост и скромен, что думает в обратную сторону: «Мне все еще нужно упорно работать и отдавать все силы, чтобы стать тем, кем я хочу быть».

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