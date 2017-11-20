Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
Роналду в этом сезоне очень плох. Вот доказательства
Роналду в этом сезоне очень плох. Вот доказательства
Бомбардир.ру
20 ноября 2017, 20:00
34
Испания. Примера
Испания
Реал
Роналду Криштиану
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Yurini
1511198617
Всё равно Роналду и Месси... да они мастера, профессионалы и т.д.! Но нет на данный момент такого Невероятного Футболиста как Роналдиньо! ВОТ ОН ЭТАЛОН Атакующего игрока! Роналду и Месси называют инопланетными футболистами... но... это не так... Единственный Инопланетянин это РОНАЛДИНЬО!
Ответить
5
Поль
1511203945
возраст. очень резко сдал. ну и внимательно наблюдая можно сделать вывод об отсутствии мотивации у группы атаки в реале.
Ответить
3
wobaekat
1511207570
Что Роналду, что Месси - заложники своего таланта. Они забрались так высоко, что малейший прокол бросается в глаза. К сожалению, вечно оставаться на невероятном уровне невозможно: век футболиста не так уж долог. Рано или поздно это случилось бы
Ответить
7
Superviser77
1511213568
Бывает у всех так. Отдохнул после ЧЕ, стал отцом. .
Ответить
2
Zubo
1511220507
Спартак очень плох в этом сезоне, ужасно плох, а Бомбардир всегда плох и в прошлом сезоне и в этом, но Спартак ещё хуже, доказательства просто не нужны, они ведь не нужны бомбардиру никогда ??
Ответить
4
Parker8
1511225673
Очевидно что любой тупобегующий огромный лось без какой либо техники будет плох в старости.
Ответить
2
Red-Green_fan
1511226055
Да херня это все. Черная полоса у него какая-то, все наладится. В ЛЧ статистика не так печальна. Порой вообще кажется, что Реал решил Ла-Лигу слить.
Ответить
6
Чермындыр
1511251250
Половина из написанного прятнута за уши. По хорошему только три последних пункта можно всерьез рассматривать.
Ответить
3
momwig_
1511251889
Да, полтора пункта как-то что-то говорят, остальные - шлак. Он, конечно, не молодеет, но "хоронить" пока рано.
Ответить
8
polt
1511257523
Отдыхает, на ЧМ прорвет.
Ответить
1
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
4
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+