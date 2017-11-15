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В «Арарате» опять скандал. Теперь вокруг Павлюченко

Что случилось?

11 ноября «Арарат» принимал «Энергомаш» в заключительной игре перед зимним перерывом. В составе неожиданно отсутствовал капитан и лидер команды Роман Павлюченко. «Арарат» выиграл с минимальным счетом и закрепился на первом месте в зоне «Центр». Преимущество клуба над «Рязанью» после 17 матчей составляет 13 очков. В этом сезоне «Арарат» ни разу не проиграл и только трижды сыграл вничью. Роман Павлюченко во время игры против «Энергомаша» находился в ОАЭ. Он вернулся в расположение команды только 14 ноября, когда завершил отпуск.

Позиция Павлюченко

Роман объяснил, что просил об отъезде еще перед предпоследней игрой, чтобы отвезти на море своего ребенка. Президент «Арарата» пообещал отпустить Павлюченко, если главный тренер не будет против. Тренерский штаб ответил аналогично. При этом нападающий выступал с микротравмой и все равно мог пропустить матч. Павлюченко уехал, а потом получил сообщение от «Арарата», что с ним якобы разрывают контракт. Форвард утверждает, что в клубе недовольны и его игрой. В 11-ти матчах ПФЛ Павлюченко забил девять мячей. Он – лучший бомбардир «Арарата» в сезоне.

Ответ «Арарата»

В «Арарате» узнали об отдыхе Романа из его фотографий в социальных сетях. Павлюченко пригласили в клуб для объяснений, но тот отдых не прервал. Оказалось, что и поездку в ОАЭ Роман оплатил еще 17 сентября. «Арарат» опроверг все слова Павлюченко о том, что с игроком расторгают контракт. За внеплановое выступление в СМИ клуб наказал капитана снижением всех премиальных на 99%, но в полном объеме сохранил ему зарплату. Павлюченко присутствовал на сегодняшней тренировке, где занимался по индивидуальной программе. Информация о его травме оказалась правдой.

Что еще там происходит?

Кстати, официального президента у «Арарата» нет. После увольнения Валерия Оганесяна в сентябре на эту должность никого не избирали. Все ключевые вопросы в клубе сейчас решает Арам Габрелянов. «Арарат» постепенно зарабатывает репутацию скандальной организации, где много странностей. Ситуация с Павлюченко – один из многих вопросов, привлекающих внимание.

Удивительным выглядит уход из клуба Александра Григоряна. Тренер отстаивал свою позицию перед всей страной, когда спорил с Оганесяном. Потом Григорян заявил о закрытии «Арарата», но это оказалось ложью. Не подтвердились слухи и о конфликте тренера с лидерами команды. Потому что Григорян просто договорился отработать первый круг чемпионата и уйти. В «Арарате» так и не объяснили, зачем нужно было все это скрывать и устраивать шоу.

За новостями о Павлюченко как-то потерялись новости о разрыве контрактов еще с тремя людьми. Тренер вратарей Андрей Сметанин простился с командой из-за предстоящих перестановок в штабе. Ранее Сметанин распиарил в прессе вратарей команды Сугробова и Ревякина, а заодно и раскрыл интересную схему. Сугробов вписывался в регламент ПФЛ и становился одним из игроков не старше 21 года. Ревякину уже исполнилось 22 года, поэтому он играл за «Арарат» только в Кубке России. Теперь Ревякин покинул «Арарат» вслед за Сметаниным. Заодно расторг соглашение с «Араратом» и полузащитник Пугин, который до этого выступал за «Томь».

Когда закончится пиар?

«Арарат» – безоговорочно лучший клуб в зоне «Центр». Подобных финансовых и игровых ресурсов нет ни у одной команды лиги. «Торпедо» и «Рязань» ведут борьбу за второе место, но именно «Арарат» в следующем сезоне будет играть в ФНЛ. Главная проблема «Арарата» в том, что он пока не обладает необходимой известностью. Конфликт с участием Павлюченко больше напоминает очередной постановочный скандал, похожий на ситуацию с закрытием клуба. Об «Арарате» пишут и говорят, на известных игроков приходят смотреть люди, а все больше болельщиков продолжают следить за командой. К происходящему в «Арарате» нужно относиться с пониманием, потому что у всего этого есть цель.

«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?

Россия. ПФЛ. Зона Центр Россия
Комментарии (7)
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momwig_
1510743690
Будет играть в ФНЛ? Не надо торопиться. Арарат ещё раз 10 успеет развалиться, да и будет ли он соответствовать критериям участия в ФНЛ после всего - большой вопрос.
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Burtaze
1510754220
калиф на час...да и то где то на задворках...
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mihail1980
1510759612
это просто безнаказанность.выгнать его на х.й и сразу поймет что даже в пфл ты не кто
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_Evgen_57
1510773307
скоро этот клуб умрет
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vodomut
1510809491
по наклонной поехал
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Чуни Муни
1510882681
Арарат чемпион!!!)))
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VSt
1515600689
Как-то не очень верится в успех Арарата в ФНЛ. Всё-таки там другой футбол. Но посмотрим. Может что и выйдет. Любопытный проект толстосумов.
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