Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
Как Россия играет с топ-сборными. В одной картинке
Как Россия играет с топ-сборными. В одной картинке
Николай Живоглядов
15 ноября 2017, 09:00
13
Показаны все матчи с начала 2008-го по 14 ноября 2017-го.
Товарищеские матчи
Испания
Россия
Новости СМИ2
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Raxor
1510666745
норм так катают))
Ответить
1
серега кашин
1510672173
сегодня будет 10 поражение
Ответить
0
Gullit 76
1510675412
Вполне нормальная статистика и по мячам тоже.Крупно проиграли пару раз.Только оба раза именно Испании.Да пусть опять поражение,но хотелось бы игру в атаке хоть какую-то увидеть!
Ответить
1
mihail1980
1510675813
в товарняке главное игра а не результат
Ответить
1
OfaZavr
1510676635
для нашей сборной вообщем то нормальная статистика.
Ответить
3
aaaaahhhh
1510689699
судья триппер!
Ответить
0
veksill
1510690342
судья чёт поганит
Ответить
0
vodomut
1510724676
да можем если Испания играет в полноги!
Ответить
0
чемпион мира1
1510726887
Пора уже играть
Ответить
0
Nesterenko
1510817533
А Уругвай это не топ сборная?
Ответить
0
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
3
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+