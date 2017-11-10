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Студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018. Что происходит?

Зачем выселять студентов?

Во время ЧМ-2018 в студенческих общежитиях планируется заселить сотрудников Росгвардии и полиции. Сделано это будет по рекомендации Министерства образования и науки РФ, а также оргкомитета «Россия-2018»: иногородние студенты должны быть выселены до начала чемпионата мира. Кроме того, сообщается, что такое поручение еще 5 мая 2017 года сделал зампред правительства РФ Виталий Мутко.

Почему это неудобно и вузам?

По информации издания «Коммерсантъ», в связи с этим университетам пришлось приступить к изменению программы обучения и расписания экзаменов, чтоб студенты покинули общежития до начала ЧМ. В Самаре рассказали, что занятия для очников завершатся до 1 мая 2018 года, а сессию они пройдут в августе. В екатеринбургском УГМУ будут сокращены зимние каникулы, сессия перенесена на июль, а практику студенты будут проходить по месту жительства, а не в Екатеринбурге.

Какова реакция студентов?

Ректор одного из нижегородских университетов отметил, что студенты отнеслись с пониманием к этой проблеме. Тем не менее, в Российский студенческий союз (РСС) обратились многие учащиеся из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска. Глава РСС Василий Михайлов уже выступил с обращением к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву. По его словам, ультимативная форма решения проблемы с нарушением прав граждан провоцирует рост социальной напряженности, к тому же студенты не смогут попасть на ЧМ, так как стоимость аренды жилья в дни проведения турнира будет гораздо выше.

Что с цифрами?

В Нижнем Новгороде НГТУ отдаст Росгвардии четыре общежития из шести (там проживают примерно 2300 студентов), ННГУ – одно из восьми (300 студентов), около 500 студентов покинут общежитие в НижГМА. В Самаре в общежитиях медицинского вуза будет размещено 450 сотрудников полиции.

Кто за это платит?

В Минобрнауки подтвердили информацию о том, что контракты образовательных организаций с органами МВД будут выполняться за счет средств МВД.

Законно ли это?

Уполномоченный по правам студентов РФ Артем Хромов в сентябре рассказал «Медузе», что такое выселение студентов незаконно. По его словам, согласно закону, вуз может лишь попросить студентов съехать и при их согласии предоставить другое жилье, на проживание в котором они также должны дать согласие.

Так будет не везде?

А вот такой информацией располагает «Интерфакс»: «Студентов никто насильно выселять не будет. В общежитиях есть небольшая квота для проживания федеральных волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира, и это никак не повлияет на людей, которые уже проживают». Это слова проректора по развитию инфраструктуры Южного федерального университета (ЮФУ) Юрия Пожарова.

UPD

От Министерства образования и науки РФ поступило опровержение. «Информация о массовом выселении студентов вузов из общежитий на время проведении ЧМ-2018, распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Ряд мест в студенческих общежитиях в летний период ежегодно высвобождается по естественным причинам. Процесс размещения сотрудников правоохранительных органов в общежитиях будет проходить в максимально комфортных условиях для оставшихся на летний период студентов. Никакого принудительного выселения студентов данный процесс за собой не влечет», – сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министерства.

Россия
Комментарии (28)
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алекс88
1510311868
Скоро и похоренных людей попросят убрать на окраины....мол эти територии в центрах городов нужны для бизнес центров и магазинов
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Ростов рулит.
1510313491
Во время ЧМ все студенты на каникулах, разъезжаются по домам.
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Ростов рулит.
1510314114
Чм с июня по июль, в это время у студентов каникулы, общаги почти пустые.
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Пестрый
1510319283
Ну это коснется не только студентов, В городах кроме Москвы и Питера(потому что большие по площади) предложат прекратить работу всех предприятий а людей отправят в отпуск за свой счет естественно ну и местному населению предложат на время ЧМ убраться из города! Ничего нового такой порядок был во время ОИ 80г в Москве!
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BRO_football
1510320466
Народ, не говорите глупостей. В то время, когда в России будет проходить ЧМ по футболу (с 14 июня по 15 июля) у студентов вузов будет проходить сессия. Экзамены будут почти каждый день, а значит иногородние студенты никуда домой из общежитий не уедут! Это я вам говорю как студент одного из нижегородских вузов.
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qwerty991
1510320532
Да за полгода государство может выделить средства и построить нужные дома или общежития, а после ЧМ дома можно отдать малоимущим по гос программе, а общежития можно отдать гос вузам, универам или использовать как-нибудь по другому.
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84aivengo
1510326432
чм 2018 - палка о двух концах... еще не то будет...
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kazak1975
1510333023
Кремляди ради очередной показухи могут и газ пустить в общежития, чтобы вытравить студентов. Лишь бы весь мир кончил от представления открытия, а деньги на лечение детей так и будут всем миром собирать по тв. Пир во время чумы.
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Михаил Шевченко
1510338558
Законно или незаконно всем пох....таков менталитет постсоветского пространства,ведь такая же херня была и в Украине в 2012
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vanikischin
1510406916
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://catcut.net/EHMa
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