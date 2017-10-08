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    • Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

    Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами


    4.4
    Голосов: 7
    08.10.2017 21:15
    Еще одна история о судействе и команде, которую не любят собственные фанаты.

    Что произошло?

    Принципиальный матч зоны «Запад» между владимирским «Торпедо» и «Текстильщиком» завершился со счетом 1:1. Главный арбитр матча Петр Мирошниченко в этой игре принял несколько спорных решений, вызвавших негодование у всей футбольной России. На 65-й минуте игры вратарь «Текстильщика» сбил нападающего «Торпедо» в штрафной площади. Вместо пенальти судья назначил штрафной удар. Когда же игроки «Торпедо» разыграли стандарт, футболист «Текстильщика» прервал подачу рукой. Мирошниченко видел эпизод, но не нашел в действиях игрока нарушения правил.

    Посмотреть эти два эпизода можно с 3:30 до 4:10.

    Видео взято с официального канала «Торпедо».

    Реакция общественности

    На игре присутствовал Руслан Нигматуллин. Ему тоже не понравились действия арбитра.

    Отказался работать даже комментатор

    Комментатор матча «Торпедо» и «Текстильщика» прекратил работу еще во время игры. «Ты что творишь? Это пенальти! Штрафной удар за нарушение в штрафной площади? Позор российского футбола. Штрафуйте меня за это!» – отреагировал Владимир Никольский, пресс-атташе «Торпедо». После этого он прекратил комментировать матч и замолчал. Позже он попросил судейский комитет обратить внимание на действия Мирошниченко.

    Год назад тоже был скандал

    Тогда в перерыве матча на поле прорвались фанаты обеих команд и устроили массовую драку. Только ОМОН смог остановить потасовку, длившуюся несколько минут. Несколько человек даже попали в больницу. Да игра завершилась со счетом 0:0.

    От «Торпедо» отвернулись болельщики

    И без этого скандала у «Торпедо» все не очень хорошо. На домашних матчах клуба больше нет активной группы поддержки. Бойкот продолжается уже несколько игр. Все из-за того, что цены на билеты подняли до 150 рублей, а всю проносимую атрибутику нужно согласовывать с органами правопорядка. Жаловались болельщики и на перекрытый доступ к туалетам. При этом клуб пытается призвать фанатов к диалогу, но те поддерживают «Торпедо» только на выездных матчах.

    На самый горячий матч зоны «Запад» между «Торпедо» и «Текстильщиком» пришли всего 500 человек. И все это были обычные любители футбола. Во многом это получилось из-за неудобного времени начала встречи. Игру вынесли на пятничный вечер, хотя остальные матчи тура прошли в субботу. Это тоже подтолкнуло главных фанатов на продолжение домашнего игнора. В турнирной таблице зоны «Запад» «Торпедо» идет только шестым. «Текстильщик» же продолжает борьбу за выход в ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Псков-747»
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 7
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 10 октября 2017, 03:48

      Таких судей гнать надо поганой метлой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 9 октября 2017, 21:12

      ору с комментатора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12628

      Вомбат 9 октября 2017, 20:21

      Плевать на судью. Гораздо важнее, что московские болельщики отвернулись от Торпедо (команды где играл Стрельцов) из-за высоких цен на билеты. Аж 150 рублей!!! Это ж целых два евро с копейками!!! Для справки: на игры третьей бундеслиги цены начинаются от 20 евро. Плюньте в глаза тому, кто скажет что в Германии средняя зарплата в 10 раз выше, чем в городе Москве. В полтора раза она выше. А вот билеты на футбол там дороже в 10 раз. И болельщики почему-то от своих команд не отворачиваются.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      shahor > Вомбат 9 октября 2017, 20:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Читать не пробовали внимательно,не?ВЛАДИМИРСКОЕ ТОРПЕДО.Минусую за глупость.

      -4
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro 9 октября 2017, 18:58

      Беспредел, который творится в низших лигах, безобразно проявляется и в РФПЛ... Реже, но всё же...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 9 октября 2017, 15:52

      коментатор супер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 октября 2017, 10:47

      Судья браво! Мирошниченко в РФПЛ!!!!! Там такие нужны, одного Вилкова. мало...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 9 октября 2017, 10:35

      Это ФИАСКО братан

      0
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 9 октября 2017, 00:49

      мрак! И никому дела нет.

      150 руб. на матч торпедо из владимира? идиоты не только судят, но и руководят

      3
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    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 9 октября 2017, 00:45

      то чувство, когда судишь матч, на который поставил

      9
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > mikitka 9 октября 2017, 04:19

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 октября 2017, 00:26

      Бурдогосский нарушений в действиях судьи не найдет.

      4
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