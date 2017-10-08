Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

Что произошло?

Принципиальный матч зоны «Запад» между владимирским «Торпедо» и «Текстильщиком» завершился со счетом 1:1. Главный арбитр матча Петр Мирошниченко в этой игре принял несколько спорных решений, вызвавших негодование у всей футбольной России. На 65-й минуте игры вратарь «Текстильщика» сбил нападающего «Торпедо» в штрафной площади. Вместо пенальти судья назначил штрафной удар. Когда же игроки «Торпедо» разыграли стандарт, футболист «Текстильщика» прервал подачу рукой. Мирошниченко видел эпизод, но не нашел в действиях игрока нарушения правил.

Посмотреть эти два эпизода можно с 3:30 до 4:10.

Видео взято с официального канала «Торпедо».

Реакция общественности

На игре присутствовал Руслан Нигматуллин. Ему тоже не понравились действия арбитра.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отказался работать даже комментатор

Комментатор матча «Торпедо» и «Текстильщика» прекратил работу еще во время игры. «Ты что творишь? Это пенальти! Штрафной удар за нарушение в штрафной площади? Позор российского футбола. Штрафуйте меня за это!» – отреагировал Владимир Никольский, пресс-атташе «Торпедо». После этого он прекратил комментировать матч и замолчал. Позже он попросил судейский комитет обратить внимание на действия Мирошниченко.

Год назад тоже был скандал

Тогда в перерыве матча на поле прорвались фанаты обеих команд и устроили массовую драку. Только ОМОН смог остановить потасовку, длившуюся несколько минут. Несколько человек даже попали в больницу. Да игра завершилась со счетом 0:0.

От «Торпедо» отвернулись болельщики

И без этого скандала у «Торпедо» все не очень хорошо. На домашних матчах клуба больше нет активной группы поддержки. Бойкот продолжается уже несколько игр. Все из-за того, что цены на билеты подняли до 150 рублей, а всю проносимую атрибутику нужно согласовывать с органами правопорядка. Жаловались болельщики и на перекрытый доступ к туалетам. При этом клуб пытается призвать фанатов к диалогу, но те поддерживают «Торпедо» только на выездных матчах.

На самый горячий матч зоны «Запад» между «Торпедо» и «Текстильщиком» пришли всего 500 человек. И все это были обычные любители футбола. Во многом это получилось из-за неудобного времени начала встречи. Игру вынесли на пятничный вечер, хотя остальные матчи тура прошли в субботу. Это тоже подтолкнуло главных фанатов на продолжение домашнего игнора. В турнирной таблице зоны «Запад» «Торпедо» идет только шестым. «Текстильщик» же продолжает борьбу за выход в ФНЛ.