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  • Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

Что произошло?

Принципиальный матч зоны «Запад» между владимирским «Торпедо» и «Текстильщиком» завершился со счетом 1:1. Главный арбитр матча Петр Мирошниченко в этой игре принял несколько спорных решений, вызвавших негодование у всей футбольной России. На 65-й минуте игры вратарь «Текстильщика» сбил нападающего «Торпедо» в штрафной площади. Вместо пенальти судья назначил штрафной удар. Когда же игроки «Торпедо» разыграли стандарт, футболист «Текстильщика» прервал подачу рукой. Мирошниченко видел эпизод, но не нашел в действиях игрока нарушения правил.

Посмотреть эти два эпизода можно с 3:30 до 4:10.

Видео взято с официального канала «Торпедо».

Реакция общественности

На игре присутствовал Руслан Нигматуллин. Ему тоже не понравились действия арбитра.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отказался работать даже комментатор

Комментатор матча «Торпедо» и «Текстильщика» прекратил работу еще во время игры. «Ты что творишь? Это пенальти! Штрафной удар за нарушение в штрафной площади? Позор российского футбола. Штрафуйте меня за это!» – отреагировал Владимир Никольский, пресс-атташе «Торпедо». После этого он прекратил комментировать матч и замолчал. Позже он попросил судейский комитет обратить внимание на действия Мирошниченко.

Год назад тоже был скандал

Тогда в перерыве матча на поле прорвались фанаты обеих команд и устроили массовую драку. Только ОМОН смог остановить потасовку, длившуюся несколько минут. Несколько человек даже попали в больницу. Да игра завершилась со счетом 0:0.

От «Торпедо» отвернулись болельщики

И без этого скандала у «Торпедо» все не очень хорошо. На домашних матчах клуба больше нет активной группы поддержки. Бойкот продолжается уже несколько игр. Все из-за того, что цены на билеты подняли до 150 рублей, а всю проносимую атрибутику нужно согласовывать с органами правопорядка. Жаловались болельщики и на перекрытый доступ к туалетам. При этом клуб пытается призвать фанатов к диалогу, но те поддерживают «Торпедо» только на выездных матчах.

На самый горячий матч зоны «Запад» между «Торпедо» и «Текстильщиком» пришли всего 500 человек. И все это были обычные любители футбола. Во многом это получилось из-за неудобного времени начала встречи. Игру вынесли на пятничный вечер, хотя остальные матчи тура прошли в субботу. Это тоже подтолкнуло главных фанатов на продолжение домашнего игнора. В турнирной таблице зоны «Запад» «Торпедо» идет только шестым. «Текстильщик» же продолжает борьбу за выход в ФНЛ.

Россия. ПФЛ. Зона Запад ПФЛ
Комментарии (35)
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aimer1988
1507488520
Оба решения максимум спорные, но не однозначно неверные. В первом эпизоде был назначен штрафной не за сбитие игрока, а за игру вратаря руками вне штрафной. Вратарь и игрок оба боролись за мяч и тут нельзя однозначно сказать кто первым был на мяче, т.к. у вратаря еще и руки есть. В момент падения форвард резко затормозил, откровенно подставляясь под бегущего вратаря(и это торможение абсолютно не было связано с борьбой за мяч, ибо мяч все с той же скоростью укатывался дальше - т.е. целью торможения была именно подстава под вратаря). Это то же самое, что один полевой игрок вдали от мяча резко пересечет траекторию соперника. Будет столкновение, но это скорее будет нарушение со стороны игрока, изменившего траеторию движения, чем со стороны натолкнувшегося на него. По поводу рук: тоже все спорно - с одной стороны, откровенное движение руками, но с другой - руки абсолютно не увеличили площадь тела.
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Обер-КанцлерЪ
1507489748
Да всё просто, игроки Текстильщика сделали ставки на "пенальти будет", а судья на "пенальти не будет" ))
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Павел Амурский
1507497979
Бурдогосский нарушений в действиях судьи не найдет.
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mikitka
1507499159
то чувство, когда судишь матч, на который поставил
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SPARTAK__MOSCOW
1507499380
мрак! И никому дела нет. 150 руб. на матч торпедо из владимира? идиоты не только судят, но и руководят
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МАКАРШВЕД
1507535231
Судья браво! Мирошниченко в РФПЛ!!!!! Там такие нужны, одного Вилкова. мало...
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insider_retro
1507564739
Беспредел, который творится в низших лигах, безобразно проявляется и в РФПЛ... Реже, но всё же...
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Вомбат
1507569702
Плевать на судью. Гораздо важнее, что московские болельщики отвернулись от Торпедо (команды где играл Стрельцов) из-за высоких цен на билеты. Аж 150 рублей!!! Это ж целых два евро с копейками!!! Для справки: на игры третьей бундеслиги цены начинаются от 20 евро. Плюньте в глаза тому, кто скажет что в Германии средняя зарплата в 10 раз выше, чем в городе Москве. В полтора раза она выше. А вот билеты на футбол там дороже в 10 раз. И болельщики почему-то от своих команд не отворачиваются.
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D'achkov
1507572773
ору с комментатора
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TUMS
1507596483
Таких судей гнать надо поганой метлой.
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