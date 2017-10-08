Очень странный матч во второй лиге России. Посмотрите сами

Что произошло?
Принципиальный матч зоны «Запад» между владимирским «Торпедо» и «Текстильщиком» завершился со счетом 1:1. Главный арбитр матча Петр Мирошниченко в этой игре принял несколько спорных решений, вызвавших негодование у всей футбольной России. На 65-й минуте игры вратарь «Текстильщика» сбил нападающего «Торпедо» в штрафной площади. Вместо пенальти судья назначил штрафной удар. Когда же игроки «Торпедо» разыграли стандарт, футболист «Текстильщика» прервал подачу рукой. Мирошниченко видел эпизод, но не нашел в действиях игрока нарушения правил.
Посмотреть эти два эпизода можно с 3:30 до 4:10.
Видео взято с официального канала «Торпедо».
Реакция общественности
На игре присутствовал Руслан Нигматуллин. Ему тоже не понравились действия арбитра.
Отказался работать даже комментатор
Комментатор матча «Торпедо» и «Текстильщика» прекратил работу еще во время игры. «Ты что творишь? Это пенальти! Штрафной удар за нарушение в штрафной площади? Позор российского футбола. Штрафуйте меня за это!» – отреагировал Владимир Никольский, пресс-атташе «Торпедо». После этого он прекратил комментировать матч и замолчал. Позже он попросил судейский комитет обратить внимание на действия Мирошниченко.
Год назад тоже был скандал
Тогда в перерыве матча на поле прорвались фанаты обеих команд и устроили массовую драку. Только ОМОН смог остановить потасовку, длившуюся несколько минут. Несколько человек даже попали в больницу. Да игра завершилась со счетом 0:0.
От «Торпедо» отвернулись болельщики
И без этого скандала у «Торпедо» все не очень хорошо. На домашних матчах клуба больше нет активной группы поддержки. Бойкот продолжается уже несколько игр. Все из-за того, что цены на билеты подняли до 150 рублей, а всю проносимую атрибутику нужно согласовывать с органами правопорядка. Жаловались болельщики и на перекрытый доступ к туалетам. При этом клуб пытается призвать фанатов к диалогу, но те поддерживают «Торпедо» только на выездных матчах.
На самый горячий матч зоны «Запад» между «Торпедо» и «Текстильщиком» пришли всего 500 человек. И все это были обычные любители футбола. Во многом это получилось из-за неудобного времени начала встречи. Игру вынесли на пятничный вечер, хотя остальные матчи тура прошли в субботу. Это тоже подтолкнуло главных фанатов на продолжение домашнего игнора. В турнирной таблице зоны «Запад» «Торпедо» идет только шестым. «Текстильщик» же продолжает борьбу за выход в ФНЛ.