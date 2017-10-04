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    • «Красивую игру сборной мы давно не видели». Что Владимир Путин говорит о футболе

    «Красивую игру сборной мы давно не видели». Что Владимир Путин говорит о футболе


    4.6
    Голосов: 7
    04.10.2017 13:40
    Президент России Владимир Путин следит за подготовкой страны к чемпионату мира, ругает чиновников и дает советы.

    «Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина

    В материале приведены цитаты с порталов sport-express.ru, sports.ru, championat.com.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11654

      alex1951 5 октября 2017, 18:32

      Все,что написано ниже меня-абсолютно верно.
      Все ,что произнесено В.Путиным,тоже все путем..
      Непонятно другое ,почему Царь должен всем этим заниматься ,
      у него ,что нету честных,компетентных чиновников?
      Или по другому никак? Только из под палки ,только через пиздю...
      Ну ,тогда ,,мудьковское племя,, не обижайтесь.....поздновато правда..

      0
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 5 октября 2017, 00:23

      До тех пор пока у наших футболистов нет футбольной злости и гордости за национальные достижения, строительство супер стадионов и вливание миллиардов бессмысленно. Разговоры останутся разговорами. Нет дворовых стадионов, нет старого доброго "Кожаного мяча", нет дворовых соревнований пацанов, нет массовости, есть только один Мутко и голодные чиновники. Даёшь детский футбол!!! Слава Яшину, Стрельцову, Воронину !!!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 октября 2017, 20:38

      зенит за легионеров уже отругал

      0
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      Рейтинг: +1042

      Krics 4 октября 2017, 20:27

      Сергей Вы вроде взрослый человек, " розовые очки " пора снять, какая внешняя политика, вначале в доме порядок наведи, а после других учи , как порядок наводить." Если учитель не живет, как учит - это ложный учитель, Путин даже семью не смог сохранить, что говорить о Стране, а Медведев его ставленик, сам ВВП, говорил, что за подчиненных должен отвечать начальник. Одного поля ягоды.

      -1
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      Рейтинг: +6889

      Антибиотик 4 октября 2017, 20:04

      Со многим согласен, но есть один момент. Если вы Владимир Владимирович хотите, чтобы наши клубы были самодостаточные и зарабатывали на трансляциях, то сделайте нормальный уровень жизни в стране, чтобы простой человек мог за эту трансляцию спокойно заплатить.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 октября 2017, 16:23

      путин всегда чето говорит но делает мало

      0
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      Рейтинг: +6889

      Антибиотик > карасевщина 4 октября 2017, 20:10

      Путин делает гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Государство не поднимается с колен за 10-20 лет. Сейчас ведется борьба во внешней политике, чтобы потом спокойно заниматься внутренней. Другое дело, что Медведев, который как раз должен заниматься проблемами государства внутри, просто катается по регионам и раздает вью. Толку от него нет вообще.

      0
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      Рейтинг: +648

      shahor 4 октября 2017, 14:36

      Выборы скоро.Вот Обещалкин для электората очередную ахинею в патриотической обёртке и нести начал.

      -3
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 4 октября 2017, 14:33

      А как же фраза " ....НТВ плюс вместе с Мутко они там чё то намутили....."

      2
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      Рейтинг: +310

      Strig 4 октября 2017, 13:50

      Хотя бы здесь внутренние вопросы более менее честно...

      0
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