«Красивую игру сборной мы давно не видели». Что Владимир Путин говорит о футболе

«Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина
В материале приведены цитаты с порталов sport-express.ru, sports.ru, championat.com.
«Для россиян он царь и бог». Что футболисты говорят про Владимира Путина
В материале приведены цитаты с порталов sport-express.ru, sports.ru, championat.com.
Все,что написано ниже меня-абсолютно верно.
Все ,что произнесено В.Путиным,тоже все путем..
Непонятно другое ,почему Царь должен всем этим заниматься ,
у него ,что нету честных,компетентных чиновников?
Или по другому никак? Только из под палки ,только через пиздю...
Ну ,тогда ,,мудьковское племя,, не обижайтесь.....поздновато правда..
До тех пор пока у наших футболистов нет футбольной злости и гордости за национальные достижения, строительство супер стадионов и вливание миллиардов бессмысленно. Разговоры останутся разговорами. Нет дворовых стадионов, нет старого доброго "Кожаного мяча", нет дворовых соревнований пацанов, нет массовости, есть только один Мутко и голодные чиновники. Даёшь детский футбол!!! Слава Яшину, Стрельцову, Воронину !!!
зенит за легионеров уже отругал
Сергей Вы вроде взрослый человек, " розовые очки " пора снять, какая внешняя политика, вначале в доме порядок наведи, а после других учи , как порядок наводить." Если учитель не живет, как учит - это ложный учитель, Путин даже семью не смог сохранить, что говорить о Стране, а Медведев его ставленик, сам ВВП, говорил, что за подчиненных должен отвечать начальник. Одного поля ягоды.
Со многим согласен, но есть один момент. Если вы Владимир Владимирович хотите, чтобы наши клубы были самодостаточные и зарабатывали на трансляциях, то сделайте нормальный уровень жизни в стране, чтобы простой человек мог за эту трансляцию спокойно заплатить.
путин всегда чето говорит но делает мало
Путин делает гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Государство не поднимается с колен за 10-20 лет. Сейчас ведется борьба во внешней политике, чтобы потом спокойно заниматься внутренней. Другое дело, что Медведев, который как раз должен заниматься проблемами государства внутри, просто катается по регионам и раздает вью. Толку от него нет вообще.
А как же фраза " ....НТВ плюс вместе с Мутко они там чё то намутили....."