Польские фанаты избили своих футболистов. Что за дичь?

Что случилось?

В 11-м туре чемпионата Польши «Легия» крупно проиграла «Леху» (0:3). После матча игроки «Легии» вышли к припаркованному автобусу и увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики просто поговорят с ними, но те набросились на игроков. Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины.

Позже ультрас клуба из Варшавы так прокомментировали произошедшее: «Если будете так же играть, мы придем снова».

Фанаты «Легии» – они всегда такие?

Не всегда, но очень часто. Сводки из архива не дадут соврать: еще в 1986 году был зафиксирован случай, когда фанаты «Легии» зверски избили случайного попутчика по поезду – фаната ЛКС – и вышвырнули его из вагона. От полученных ранений парень скончался, а фанаты ЛКС до сих пор поют строчки: «Мариус, мы отомстим за твою смерть. Мы уничтожим «Легию». Мы сожжем их стадион и перережем их всех до единого».

Поведение фанатов внутри стадиона тоже не сахарное. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Легия» провела один матч при пустых трибунах из-за того, что во время игры первого тура ее болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и употребляли расистские выкрики. При помощи пиротехники они выдали абсолютно шикарный перфоманс:

Есть и еще один пример, более свежий: варшавские ультрас вывесили оскорбительный баннер во время матча квалификационного раунда Лиги Европы (против «Шерифа»), где на фоне эмблемы УЕФА была изображена свинья с мешком.

Эта акция была ответом на предшествующий штраф клубу за баннер, посвященный памяти жертвам Варшавского восстания (1944 год). В итоге «Легия» получила от УЕФА штраф на 50 тысяч евро. Также на следующем домашнем еврокубковом матче на стадионе клуба закроют северную трибуну.

Кто стоит за всем этим?

Ведущая группировка ультрас «Легии» – Nieznani Sprawcy («Неизвестные преступники»). У группировки имеется общий счет в банке, обязательная ежемесячная плата для членов организации – 5 евро. «Неизвестные преступники» ни от кого не зависят и могут иметь мнение, не совпадающее с точкой зрения руководства клуба.

У нас месяц назад выходил важный и жирный текст о «Неизвестных преступниках» – обязательно почитайте, если еще не.

Что пишет польская пресса?

Издание Przeglad Sportowy, одним из первых сообщившее о нападении фанатов, взяло комментарий у бывшего полузащитника «Легии» Сильвестра Черешевски:

«Все скажут, что таких инцидентов не должно быть. Все скажут, что против этого нужно бороться. Но мы знаем, что на фанатов нет управы, так что через два года подобный инцидент случится снова. Это патология. Полиция никого не поймает, и эти фанаты продолжат ходить на футбол. Грустно».

Кроме того, Przeglad Sportowy сообщил, что некоторые игроки «Легии» задумались о расторжении контракта с клубом. Если в контрактах футболистов было прописано, что клуб должен обеспечивать их безопасность при выходе со стадиона, то они с большой долей вероятности выиграют дело.

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