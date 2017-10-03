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Польские фанаты избили своих футболистов. Что за дичь?

Что случилось?

В 11-м туре чемпионата Польши «Легия» крупно проиграла «Леху» (0:3). После матча игроки «Легии» вышли к припаркованному автобусу и увидели, что их ждут примерно 50 фанатов. Футболисты решили, что болельщики просто поговорят с ними, но те набросились на игроков. Фанаты били футболистов по затылкам и давали им пощечины.

Позже ультрас клуба из Варшавы так прокомментировали произошедшее: «Если будете так же играть, мы придем снова».

Фанаты «Легии» – они всегда такие?

Не всегда, но очень часто. Сводки из архива не дадут соврать: еще в 1986 году был зафиксирован случай, когда фанаты «Легии» зверски избили случайного попутчика по поезду – фаната ЛКС – и вышвырнули его из вагона. От полученных ранений парень скончался, а фанаты ЛКС до сих пор поют строчки: «Мариус, мы отомстим за твою смерть. Мы уничтожим «Легию». Мы сожжем их стадион и перережем их всех до единого».

Поведение фанатов внутри стадиона тоже не сахарное. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Легия» провела один матч при пустых трибунах из-за того, что во время игры первого тура ее болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и употребляли расистские выкрики. При помощи пиротехники они выдали абсолютно шикарный перфоманс:

Есть и еще один пример, более свежий: варшавские ультрас вывесили оскорбительный баннер во время матча квалификационного раунда Лиги Европы (против «Шерифа»), где на фоне эмблемы УЕФА была изображена свинья с мешком.

Эта акция была ответом на предшествующий штраф клубу за баннер, посвященный памяти жертвам Варшавского восстания (1944 год). В итоге «Легия» получила от УЕФА штраф на 50 тысяч евро. Также на следующем домашнем еврокубковом матче на стадионе клуба закроют северную трибуну.

Кто стоит за всем этим?

Ведущая группировка ультрас «Легии» – Nieznani Sprawcy («Неизвестные преступники»). У группировки имеется общий счет в банке, обязательная ежемесячная плата для членов организации – 5 евро. «Неизвестные преступники» ни от кого не зависят и могут иметь мнение, не совпадающее с точкой зрения руководства клуба.

У нас месяц назад выходил важный и жирный текст о «Неизвестных преступниках» – обязательно почитайте, если еще не.

Что пишет польская пресса?

Издание Przeglad Sportowy, одним из первых сообщившее о нападении фанатов, взяло комментарий у бывшего полузащитника «Легии» Сильвестра Черешевски:

«Все скажут, что таких инцидентов не должно быть. Все скажут, что против этого нужно бороться. Но мы знаем, что на фанатов нет управы, так что через два года подобный инцидент случится снова. Это патология. Полиция никого не поймает, и эти фанаты продолжат ходить на футбол. Грустно».

Кроме того, Przeglad Sportowy сообщил, что некоторые игроки «Легии» задумались о расторжении контракта с клубом. Если в контрактах футболистов было прописано, что клуб должен обеспечивать их безопасность при выходе со стадиона, то они с большой долей вероятности выиграют дело.

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Легия
Комментарии (18)
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ALeX-161-rus
1507032660
Должны ответить игрой,раз кулаками не смогли. Минимум человек 20 игроков+ тренеры + другие сотрудники клуба(врачи-массажисты и т.п.) могли и постоять за себя толпой,а не терпеть и смотреть,как товарищам лещей раздают.
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BRO_football
1507038572
Всего какой-то чемпионат Польши, который не входит даже в десятку сильнейших в Европе, а фанаты у них такие буйные и самоуверенные, как будто Лигу чемпионов три раза подряд недавно выигрывали.
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Полная Канистра
1507040249
пшеки по жизни и в футболе дикари
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giluxa1963
1507045278
блин наших тогда надо пи.......... постоянно
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roman230582
1507052057
Конечно надо контракты разрывать
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firs04
1507060499
И все в мире скажут, что виноваты русские
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mikitka
1507063464
самое забавное, что "Легия" выделяет довольно большой бюджет своему фан-клубу
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Марсович
1507085458
Надо наших так пиздить. Сборную России
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спанчес
1507094783
лещи и пощёчины? я думал нгогами пинали попочкам
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Danish Dynamite
1507109306
У поляков - самые отмороженные фанаты, таких нигде не найти. У них в порядке вещей нападать впятером на одного, в почёте цепи, кастеты и т.д. Отфигачить судью на пороге собственного дома, теперь команда попала. Дикость...
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