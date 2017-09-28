Что надо знать о силе «Реал Сосьедада» и как его победить. «Зениту» будет трудно

В чем их главная опасность?

«Сегодня нам предстоит сыграть с самым сложным соперником в 2017 году. Нам будет противостоять одна из сильнейших команд Испании», − заявил на предматчевой пресс-конференции Роберто Манчини. И он прав. Хотя бы потому, что «Реал Сосьедад» − самая результативная команда Примеры после «Барсы».

«Мы отлично знаем свои сильные стороны и намерены воспользоваться ими. Наша цель – финал Лиги Европы», − смело заявляет голкипер басков Херонимо Рульи. В первом туре группового этапа «Сосьедад» уничтожил «Русенборг» 4:0, причем два гола были забиты уже к 8-й минуте. «Реал Сосьедад» не из тех команд, которые долго целятся. Как только сан-себастьянцы видят слабое место в обороне соперника, они немедленно пробуют его вскрывать.

Лучше всего у «Реал Сосьедада» получаются розыгрыши стандартов. Силовая борьба – отличительная черта соседей из «Атлетика», но даже они в этом сезоне уступают сан-себастьянцам. Больше половины голов в чемпионате команда забила после розыгрышей стандартных положений. Чтобы нейтрализовать штрафные и угловые «Сосьедада», питерцам нужно внимательно изучить каждую комбинацию соперника. У них нет даже ярко выраженного исполнителя стандартов: результативно подают угловые и Ойярсабаль, и Хави Прието, и Янузай.

На этом элементы игры «Сток Сити» у басков заканчиваются. «Сосьедад» не из тех однотипных силовых команд. Игру «РС» здорово разнообразил тренер Эусебио Сакристан. Если при Дэвиде Мойесе «Сосьедад» выходил из обороны в «английском» воздушном стиле, то Сакристан полностью все изменил. Теперь «Реал Сосьедад» − еще один представитель «малой тики-таки».

Кто у них все организовывает?

Под эту методику подбор игроков начинается с самой вратарской позиции. На место Клаудио Браво был приглашен не менее великолепно играющий ногами Херонимо Рульи. Аргентинский вратарь способен одним мягким забросом доставить мяч в ногу своему нападающему, а также неоценим при вражеском прессинге. Говорят, летом «Наполи» настойчиво хотело Рульи к себе, но баски выслушали предложение и вежливо повесили трубку.

Куда важнее для вратаря при всех современных трендах то, как он выполняет свои непосредственные обязанности − и здесь к Рульи также никаких претензий. Он прыгуч, в меру хорош на выходах, грамотно расставляет оборону. Вот только взаимодействовать ему все чаще приходится с резервистами. Ключевые центральные защитники – Рауль Навас и Иньиго Мартинес – получили травмы, и в последних матчах их заменяют Горка Элустондо и Игор Субельдия. Для обоих взаимосвязка стала тяжелым испытанием. Двадцатилетний Субельдия пока так и не научился взаимодействовать с более опытным Элустондо. Оба из-за несогласованности часто теряют позиции и не успевают страховать. 0:3 от «Леванте» и 2:3 от «Валенсии» как раз из-за этого. Так что ломать «Сосьедад» вернее всего через центр.

С флангами совсем другая ситуация. Альваро Одриосола и Кевин Родригес очень выносливы, что позволяет им единолично контролировать края весь матч. Оба способны молниеносно ворваться на прострельную позицию и выполнить идеальный навес для своих форвардов. Кевин Родригес и вовсе обнаглел до такой степени, что сам забил мадридскому «Реалу».

Если же кому-то из латералей понадобиться отдых, за фланги берутся крайние полусредние. Особенно опасен переживающий сотую молодость Хави Прието. Недавно ветеран провел 500-й матч за «Реал Сосьедад», но даже спустя эти 15 лет Прието не утратил своих лучших качеств. Но при всех плюсах ему одновременно недостает скорости, из-за чего любая потеря позиции может стать фатальной не только для Прието, но и для всего «Сосьедада».

Понимая несовершенность ветерана, Асьер Ильяраменди окончательно укрепился в образе опорника-волнореза. В столкновениях с ним не избежит синяков ни Кокорин, ни Дриусси, ни Паредес. Но это не жесткая классика в стиле Гаттузо. Ильяраменди гораздо более разнообразен и выступает скорее как «паук», связывая игру команды.

Более того, питерцам нужно быть внимательными на подборах у своих ворот: в таком стиле Ильяраменди оформил дубль в ворота «Депортиво». Мадридский «Реал» в свое время заплатил за Асьера 40 миллионов евро, но при всей игровой универсальности, Ильяраменди не игрок уровня Крооса, Иско и Модрича.

Как они играют в атаке?

«Потеря Иманоля Агиррече очень сильно может ударить по атакующей силе нашей команды, но мы найдем решение этой проблемы», − заявил Эусебио Сакристан после прошлогоднего матча с «Малагой». Основной центрфорвард «Реал Сосьедада» обеспечивал был той самой башней, на которую в любой момент навешивали реактивные фланги. Недавно Агиррече вернулся, но в данный момент переживает мучительное восстановление оптимальной формы. В составе по-прежнему есть Карлос Вела, но мексиканец осел в запасе и ждет января – в этот месяц он переедет в МЛС.

Но и без них больше «Сосьедада» забила только «Барселона»! Проблему отсутствия двух ключевых форвардов Сакристан решил очень легко. Эусебио окончательно перестроил схему на 4-3-3, по которой роль центрфорварда может исполнять как непосредственно Виллиан Жозе, так и вингеры – Микель Ойярсабаль и Хуанми. Эта троица с большим удовольствием меняется местами, гарантируя защитникам сложные математические задачки и с ними – головную боль.

Обилие разнообразных перемещений в атаке, правда, сказалось на результативности Виллиана Жозе. В прошлом сезоне бразилец наколотил 12 голов, при том, что часть матчей пропустил из-за травмы. Этот чемпионат Виллиан Жозе начал с двух голов – да и то один был забит с пенальти. Зато правый (условно) вингер Хуанми сейчас в полнейшем порядке, чему свидетельством – его потрясающий гол «Депортиво» головой.

Как сломать «Реал Сосьедада», лучше других показал «Леванте»: новичок Примеры полностью перекрыл пространство на флангах, крайне внимательно отнесся к каждому стандарту соперника и бережно использовал свои шансы. Тренеры «Зенита» должны были смотреть ту игру.

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