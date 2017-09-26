Главный футболист Гвардиолы, которому мешают травмы (и вредная еда)

Его бросил любимый клуб. И он чуть не стал поваром

Карьера Гюндогана могла закончиться в 8 лет. Илкай уже тогда обладал серьезными футбольными способностями и без труда поступил в академию «Шальке». Но едва начались занятия, мальчик стал чувствовать боли в ноге. С каждым днем они усиливались, и пришлось идти к врачу. «Они сказали мне, что у меня проблемы с ахиллом. Мне нельзя было заниматься спортом минимум полгода», − вспоминал Гюндоган. Когда ахилл наконец отпустил, мальчик вернулся в секцию «Шальке», но клуб уже выкинул парня из заявки.

Для Гюндогана, с детства болеющего за «Шальке», это был жесточайший удар. «Даже сейчас, в «Боруссии», я все равно чувствую себя гельзеркирхенцем. Это любовь на всю жизнь», − смело говорил он несколько лет назад о главных врагах Дортмунда.

Илкай начал готовиться к другой профессии и даже перенимал кулинарные уроки у своей мамы – тогда она работала поваром в Хесслере. Все изменил счастливый приход в «Бохум» Микаэля Эннинга. Начинающий тренер позвал мальчика в молодежку этого клуба, с которой добился отличных результатов. Позже Эннинг добился предложения в главную команду «Нюрнберга», и первое, что он там сделал – притащил за собой Гюндогана.

В новой команде о юниоре, который за пару лет перепрыгнул от безнадежности до Бундеслиги, узнала вся Германия. Его связка в центре поля с Мехметом Экичи стала одной из самых ярких в чемпионате. Оба идеально дополняли друг друга: более нацеленный на атаку Экичи спокойно ходил на место атакующего полузащитника и не боялся за свою зону. Там его прикрывал надежный и не по годам рассудительный Гюндоган. Благодаря великолепному чтению игры он избегал излишнего количества жестких единоборств. Болельщики «Нюрнберга» обожали Илкая, но в 2011 году нужно было уходить, чтобы расти дальше.

Его не любили тренер и фанаты. Но все изменилось после одного гола

Гюндоган перебрался в «Боруссию», и об этом вскоре пожалели все. Болельщики узнали о детской любви к «Шальке» и устроили травлю. В условиях кошмарного давления хавбек быстро сник и выпал из основы: «На одном из матчей я сидел на трибунах и впал в размышления. Я долго думал: «зачем я приехал в этот Дортмунд, когда в Нюрнберге меня все любили? Здесь же конкуренция, никаких шансов на основу». И потом вдруг понял: дело во мне. Во мне словно что-то щелкнуло и с того момента в моей карьере пошел решающий взлет».

Какое-то время Юрген Клопп игнорировал Гюндогана. Например, однажды в автобусе «Боруссии» не заметили отсутствия Илкая и уехали без него. А в другой раз Гюндоган опоздал на тренировку, словив волну гнева от Клоппа. Просто в то утро у него сломался будильник, и глянувший на часы футболисты резко вырвался из дома, надевая штаны на ходу.

«Ключевым моментом в моей дортмундской карьере стала игра с «Гройтер Фюртом», − считает сам игрок. В дополнительное время кубкового матча травму получил Свен Бендер. У Клоппа не оставалось иного выхода, и он как выпустил раздражающего всех Гюндогана, который через несколько минут превратился в местного любимчика: своим голом он вывел «Боруссию» в следующий раунд.

За несколько месяцев с новым Гюндоганом болельщики забыли об уходе Нури Шахина в «Реал». Илкай прибавлял по всем направлениям, становясь игроком почти без слабых мест. Почти – потому что именно в тот период у него начались первые серьезные проблемы со здоровьем. Впервые после той детской истории с ахиллом.

Пропустил главный турнир, растолстел, но остался крутым

После триумфального сезона 2012/13, когда Гюндоган довел «Боруссию» до финала ЛЧ, все ждали от него решающего прорыва и попадания в один ряд с Джеррардом, Лэмпардом и Хави Алонсо. Но за весь следующий чемпионат Гюндоган отыграл всего один матч. Вот он сам рассказывает о том времени: «Меня стали беспокоить ноющие боли в спине. Поначалу я относился к этому как к рядовой травме, но боли только усиливались. В результате я слишком поздно согласился на операцию». Из-за этой операции Гюндоган не успел восстановиться к ЧМ-2014. Сборная Германии и его партнеры по Дортмунду радовались трофею без него.

Из-за долгого лечения у Гюндогана открылась другая важная проблема − лишний вес. «Я с детства люблю турецкий напиток, в котором перемешаны фанта и кока-кола и чикагскую пиццу, с толстым тестом – ту, которую продают в «Домино’с». Кроме того, я очень люблю спать. На время сна я всегда обязательно выключаю телефон – ведь это святое».

Даже в «Манчестер Сити» Гюндоган переходил не в лучшей форме, но его недостатки все равно не перекрывались сильными сторонами. О них хорошо рассказывал Юрген Клопп: «Многие умеют играть на ограниченном пространстве. Но обладать таким видением, так играть в пас, так разбираться в различных ситуациях… Просто невероятно! Все это делает Гюндогана экстраординарным футболистом. Желаю ему в Манчестере только успехов».

Гюндоган удивительно легко влился в интернациональный коллектив «Сити» и специфический футбол АПЛ. «Возможно, сезон-2016/17 станет лучшим в моей карьере», − сказал Гюндоган на старте. А затем наступил матч с «Уотфордом». Одно жесткое столкновение выбило его на целых восемь месяцев. Сезон оказался потерянным.

Пока Гюндоган лечился, один из турецких клубов предлагал ему космические деньги. Но Илкай отказал: «В течение всех этих месяцев «Сити» не забывал меня. Я не чувствовал себя одиноким и теперь хочу отплатить за доверие игрой. Я по-настоящему проголодался по футболу».

Хавбек сборной Германии потихоньку возвращался в строй и даже отыграл 24 минуты в матче с тем самым «Уотфордом» − но 22 сентября медиа объявили о новой травме Гюндогана. И вновь подвело колено. Болельщики «Сити» начали готовиться к худшему: у Илкая было подозрение на повторный разрыв «крестов». Пронесло. По словам Гвардиолы, у игрока всего лишь небольшой ушиб, и операция ему точно не потребуется.

Впереди у Илкая – непростой сезон, финалом которого станет ЧМ-2018. «Я до сих пор помню, что из-за травмы пропустил победный чемпионат мира в Бразилии. Теперь я хочу во что бы то ни стало попасть в Россию», – говорит Гюндоган. Удача наконец-то должна ему помочь.

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