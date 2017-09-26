Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Главный футболист Гвардиолы, которому мешают травмы (и вредная еда)

Главный футболист Гвардиолы, которому мешают травмы (и вредная еда)

Его бросил любимый клуб. И он чуть не стал поваром

Карьера Гюндогана могла закончиться в 8 лет. Илкай уже тогда обладал серьезными футбольными способностями и без труда поступил в академию «Шальке». Но едва начались занятия, мальчик стал чувствовать боли в ноге. С каждым днем они усиливались, и пришлось идти к врачу. «Они сказали мне, что у меня проблемы с ахиллом. Мне нельзя было заниматься спортом минимум полгода», − вспоминал Гюндоган. Когда ахилл наконец отпустил, мальчик вернулся в секцию «Шальке», но клуб уже выкинул парня из заявки.

Для Гюндогана, с детства болеющего за «Шальке», это был жесточайший удар. «Даже сейчас, в «Боруссии», я все равно чувствую себя гельзеркирхенцем. Это любовь на всю жизнь», − смело говорил он несколько лет назад о главных врагах Дортмунда.

Илкай начал готовиться к другой профессии и даже перенимал кулинарные уроки у своей мамы – тогда она работала поваром в Хесслере. Все изменил счастливый приход в «Бохум» Микаэля Эннинга. Начинающий тренер позвал мальчика в молодежку этого клуба, с которой добился отличных результатов. Позже Эннинг добился предложения в главную команду «Нюрнберга», и первое, что он там сделал – притащил за собой Гюндогана.

В новой команде о юниоре, который за пару лет перепрыгнул от безнадежности до Бундеслиги, узнала вся Германия. Его связка в центре поля с Мехметом Экичи стала одной из самых ярких в чемпионате. Оба идеально дополняли друг друга: более нацеленный на атаку Экичи спокойно ходил на место атакующего полузащитника и не боялся за свою зону. Там его прикрывал надежный и не по годам рассудительный Гюндоган. Благодаря великолепному чтению игры он избегал излишнего количества жестких единоборств. Болельщики «Нюрнберга» обожали Илкая, но в 2011 году нужно было уходить, чтобы расти дальше.

Его не любили тренер и фанаты. Но все изменилось после одного гола

Гюндоган перебрался в «Боруссию», и об этом вскоре пожалели все. Болельщики узнали о детской любви к «Шальке» и устроили травлю. В условиях кошмарного давления хавбек быстро сник и выпал из основы: «На одном из матчей я сидел на трибунах и впал в размышления. Я долго думал: «зачем я приехал в этот Дортмунд, когда в Нюрнберге меня все любили? Здесь же конкуренция, никаких шансов на основу». И потом вдруг понял: дело во мне. Во мне словно что-то щелкнуло и с того момента в моей карьере пошел решающий взлет».

Какое-то время Юрген Клопп игнорировал Гюндогана. Например, однажды в автобусе «Боруссии» не заметили отсутствия Илкая и уехали без него. А в другой раз Гюндоган опоздал на тренировку, словив волну гнева от Клоппа. Просто в то утро у него сломался будильник, и глянувший на часы футболисты резко вырвался из дома, надевая штаны на ходу.

«Ключевым моментом в моей дортмундской карьере стала игра с «Гройтер Фюртом», − считает сам игрок. В дополнительное время кубкового матча травму получил Свен Бендер. У Клоппа не оставалось иного выхода, и он как выпустил раздражающего всех Гюндогана, который через несколько минут превратился в местного любимчика: своим голом он вывел «Боруссию» в следующий раунд.

За несколько месяцев с новым Гюндоганом болельщики забыли об уходе Нури Шахина в «Реал». Илкай прибавлял по всем направлениям, становясь игроком почти без слабых мест. Почти – потому что именно в тот период у него начались первые серьезные проблемы со здоровьем. Впервые после той детской истории с ахиллом.

Пропустил главный турнир, растолстел, но остался крутым

После триумфального сезона 2012/13, когда Гюндоган довел «Боруссию» до финала ЛЧ, все ждали от него решающего прорыва и попадания в один ряд с Джеррардом, Лэмпардом и Хави Алонсо. Но за весь следующий чемпионат Гюндоган отыграл всего один матч. Вот он сам рассказывает о том времени: «Меня стали беспокоить ноющие боли в спине. Поначалу я относился к этому как к рядовой травме, но боли только усиливались. В результате я слишком поздно согласился на операцию». Из-за этой операции Гюндоган не успел восстановиться к ЧМ-2014. Сборная Германии и его партнеры по Дортмунду радовались трофею без него.

Из-за долгого лечения у Гюндогана открылась другая важная проблема − лишний вес. «Я с детства люблю турецкий напиток, в котором перемешаны фанта и кока-кола и чикагскую пиццу, с толстым тестом – ту, которую продают в «Домино’с». Кроме того, я очень люблю спать. На время сна я всегда обязательно выключаю телефон – ведь это святое».

Даже в «Манчестер Сити» Гюндоган переходил не в лучшей форме, но его недостатки все равно не перекрывались сильными сторонами. О них хорошо рассказывал Юрген Клопп: «Многие умеют играть на ограниченном пространстве. Но обладать таким видением, так играть в пас, так разбираться в различных ситуациях… Просто невероятно! Все это делает Гюндогана экстраординарным футболистом. Желаю ему в Манчестере только успехов».

Гюндоган удивительно легко влился в интернациональный коллектив «Сити» и специфический футбол АПЛ. «Возможно, сезон-2016/17 станет лучшим в моей карьере», − сказал Гюндоган на старте. А затем наступил матч с «Уотфордом». Одно жесткое столкновение выбило его на целых восемь месяцев. Сезон оказался потерянным.

Пока Гюндоган лечился, один из турецких клубов предлагал ему космические деньги. Но Илкай отказал: «В течение всех этих месяцев «Сити» не забывал меня. Я не чувствовал себя одиноким и теперь хочу отплатить за доверие игрой. Я по-настоящему проголодался по футболу».

Хавбек сборной Германии потихоньку возвращался в строй и даже отыграл 24 минуты в матче с тем самым «Уотфордом» − но 22 сентября медиа объявили о новой травме Гюндогана. И вновь подвело колено. Болельщики «Сити» начали готовиться к худшему: у Илкая было подозрение на повторный разрыв «крестов». Пронесло. По словам Гвардиолы, у игрока всего лишь небольшой ушиб, и операция ему точно не потребуется.

Впереди у Илкая – непростой сезон, финалом которого станет ЧМ-2018. «Я до сих пор помню, что из-за травмы пропустил победный чемпионат мира в Бразилии. Теперь я хочу во что бы то ни стало попасть в Россию», – говорит Гюндоган. Удача наконец-то должна ему помочь.

Как закончатся матчи Лиги чемпионов? Самые выгодные прогнозы

Англия. Премьер-лига Европа Манчестер Сити Гюндоган Илкай
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1506440091
Удачи,здоровья и без травм!
Ответить
БешенныйДжек
1506442749
что Гюндоган, что Шахин, их клуб Дортмунд, сидели бы себе спокойно, радовали фанатов, так нет, че-то вечно жить мешает потомкам янычаров
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+