Как закончатся матчи Лиги чемпионов? Самые выгодные прогнозы

На российские клубы в этом туре лучше не надейтесь.

«Спартак» – «Ливерпуль»

Прогноз: победа «Ливерпуля». Кф. 1.73; тотал больше голов (2.5). Кф. 1.75

Коэффициент на победу гостей стремительно падает, и я с этой тенденцией абсолютно согласен. Давать изначально на «Ливерпуль» больше двух – это, по моему мнению, ошибка букмекера. Как бы непатриотично это не звучало, но я не верю в то, что красно-белые в данном матче смогут зацепиться хотя бы за ничью. Мерсисайдцы невероятно хороши на старте сезона, тогда как «Спартак», наоборот», испытывает игровой кризис.

Обе команды в матчах стартового тура группового этапа набрали по одному очку, но эти ничьи сильно отличались друг от друга. «Ливерпуль» полностью доминировал в игре с «Севильей», которая недавно трижды кряду выиграла Лигу Европы, тогда как «Спартак» встречался с «Марибором» – 157-й командой рейтинга УЕФА.

Постоянные перемещения по полю и скоростные атаки футболистов «Ливерпуля» могут стать серьезной проблемой для «Спартака», поскольку в российской Премьер-лиге они с таким никогда не сталкивались. Возможно, близким к уровню игры англичан был «Зенит», который разгромил красно-белых со счетом 5:1.

Также стоит отметить, что атаку «Ливерпуля» в этом поединке сможет усилить Садьо Мане, пропустивший последний матч в АПЛ из-за дисквалификации. У хозяев же один из лидеров команды Квинси Промес встречу рискует пропустить. В том случае, если голландец примет участие в матче, его состояние точно не будет оптимальным.

Единственная надежда «Спартака» на успех – слабая игра «Ливерпуля» в обороне. Защитники красных уже успели допустить грубую ошибку в матче против «Севильи» и вполне могут отличиться чем-то похожим в Москве. Но даже это вряд ли позволит российской команде добиться положительного результата. А вот для «тотала больше» подобный вариант будет очень кстати.

Повторение любого из результатов очных встреч команд нас вполне устроит.

«Манчестер Сити» – «Шахтер»

Прогноз: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» во втором тайме больше (1.5). Кф. 2.02

Хотел брать ставку «тотал больше» еще до того момента, как на матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» была выставлена линия. Конечно, я ожидал, что коэффициенты на этот вариант будут меньше среднего, но абсолютно не предполагал, что настолько… Тотал больше 2,5 голов за 1,25 – вы это серьезно? Пришлось искать что-то другое. И я нашел.

«Сити» громит всех подряд в последних матчах, но большинство своих голов команда Хосепа Гвардиолы забивает во вторых половинах встреч – соперники просто-напросто не выдерживают напора и перестают верить в свой успех. К тому же, «Шахтер» – опытный боец, постоянный участник Лиги чемпионов, который в теории должен побороться с английским грандом в начале поединка.

АПОЭЛ – «Тоттенхэм»

Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал матча меньше (3.5). Кф. 2.14

Здесь букмекеры предполагают увидеть результативный матч, а именно, крупную победу «Тоттенхэма». Не совсем понимаю, с чего бы это. Скорее всего, из-за поединка «шпор» с «Боруссией», где англичане выиграли со счетом 3:1. Вот только дортмундцы играли в открытый и атакующий футбол, за что и были наказаны, тогда как АПОЭЛ будет действовать от обороны, что должно усложнить задачу подопечным Маурисио Покеттино.

Десять последних матчей команд в Лиге чемпионов. Крайне нерезультативные цифры.

В матче первого тура киприоты играли на выезде с «Реалом» и пропустили всего трижды. Ожидаю, что на своем поле они смогут оказать достойное сопротивление «Тоттенхэму» и не уступить с разгромным счетом.

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: победа «МЮ» и тотал матча меньше (3.5). Кф. 2.26

Кто-то скажет, что еще одна непатриотичная ставка, но я с этим категорически не согласен. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне предстал сильнейшей командой со времен Алекса Фергюсона. Просто посмотрите на результаты «красных дьяволов»:

Я верю, что армейцы поборются с командой Моуринью. Но ожидать от них в этой встрече хотя бы ничейного результата – утопично. Впереди подопечных Виктора Гончаренко ожидают два матча с «Базелем», именно от этих игр будет зависеть судьба ЦСКА в нынешнем розыгрыше еврокубков.

«Спортинг» – «Барселона»

Прогноз: обе забьют. Кф. 1.65

«Барселона», несмотря на всю свою мощь, редко заканчивает матчи без пропущенных голов. В пяти гостевых встречах прошлого розыгрыша Лиги чемпионов каталонская команда пропускала как минимум по одному мячу в четырех встречах. «Спортинг» же отметился голами во всех трех домашних играх, поразив ворота в том числе и «Реала».

Очные встречи команд в 2008 году завершились обоюдной результативностью.

«Атлетико» – «Челси»

Прогноз: тотал матча больше (2). Кф. 1.72

В статье, написанной к первому туру, было проиграно две ставки, одна из которых – тотал больше в матче с участием «Атлетико». Неужели мадридская команда и на этот раз нас огорчит? Не верю! Для «матрасников» эта встреча станет первой в Лиге чемпионов на новом стадионе. Дорогой Диего Симеоне, подарите, пожалуйста, людям веселье. Нам для счастья хватит всего трех голов.

Если серьезно, то «Атлетико» и «Челси» любят устраивать между собой результативные матчи. Четыре очные встречи команд из пяти завершились сверхрезультативно.

Также стоит отметить, что в десяти последних матчах «Челси» в ЛЧ ставка ТБ2.5 выигрывала восемь раз. Кроме того, у лондонцев в составе есть нападающий Альваро Мората, для которого игры с «Атлетико» всегда носят принципиальный характер.

Экспресс (2 матча): ЛЧ + бонус в виде матча ЛЕ. Кф. 1.89

«Севилья» – «Марибор». Прогноз: Ф2 (+3). Кф. 1.35

«Зенит» – «Реал Сосьедад». Прогноз: 1Х. Кф. 1.40

Какие-то сумасшедшие коэффициенты букмекеры предлагают на матч «Севильи» и «Марибора». Да, испанцы навели шороху в еврокубках за последние годы, однако сейчас команда не настолько сильна, чтобы побеждать соперников в Лиге чемпионов более чем в три мяча. Не настолько плохи и футболисты «Марибора» – словенцы лишь единожды за последние десять лет уступили с разницей более в три гола. Команды провели между собой две встречи в 2014 году, которые закончились с общим счетом 4:3 в пользу «Севильи».

Изюминкой нашего лигочемпионского торта будет бонусный матч из Лиги Европы, где лидер группы L «Зенит» сыграет с «Реалом Сосьедад». Петербуржцы во главе с Александром Кокориным, игровые характеристики которого этим летом словно в одной из частей FIFA увеличились до уровня европейской звезды, не ощущают никакой конкуренции в российском чемпионате. На выходных команда Роберто Манчини легко разобралась с одним из претендентов на титул «Краснодаром» и теперь пребывает в великолепном настроении. Клуб из Сосьедада же, наоборот, проигрывает в национальном чемпионате вот уже три игры подряд.

Также важным преимуществом для «Зенита» станет домашнее поле – в Петербурге сине-бело-голубые выиграли 18 встреч из последних 21, проиграв всего единожды.

Фото: globallookpress.com, bombardir.ru