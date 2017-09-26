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    Как закончатся матчи Лиги чемпионов? Самые выгодные прогнозы

    26 сентября 2017
    На российские клубы в этом туре лучше не надейтесь.

    «Спартак» – «Ливерпуль»

    Прогноз: победа «Ливерпуля». Кф. 1.73; тотал больше голов (2.5). Кф. 1.75

    Коэффициент на победу гостей стремительно падает, и я с этой тенденцией абсолютно согласен. Давать изначально на «Ливерпуль» больше двух – это, по моему мнению, ошибка букмекера. Как бы непатриотично это не звучало, но я не верю в то, что красно-белые в данном матче смогут зацепиться хотя бы за ничью. Мерсисайдцы невероятно хороши на старте сезона, тогда как «Спартак», наоборот», испытывает игровой кризис.

    Обе команды в матчах стартового тура группового этапа набрали по одному очку, но эти ничьи сильно отличались друг от друга. «Ливерпуль» полностью доминировал в игре с «Севильей», которая недавно трижды кряду выиграла Лигу Европы, тогда как «Спартак» встречался с «Марибором» – 157-й командой рейтинга УЕФА.

    Постоянные перемещения по полю и скоростные атаки футболистов «Ливерпуля» могут стать серьезной проблемой для «Спартака», поскольку в российской Премьер-лиге они с таким никогда не сталкивались. Возможно, близким к уровню игры англичан был «Зенит», который разгромил красно-белых со счетом 5:1.

    Также стоит отметить, что атаку «Ливерпуля» в этом поединке сможет усилить Садьо Мане, пропустивший последний матч в АПЛ из-за дисквалификации. У хозяев же один из лидеров команды Квинси Промес встречу рискует пропустить. В том случае, если голландец примет участие в матче, его состояние точно не будет оптимальным.

    Единственная надежда «Спартака» на успех – слабая игра «Ливерпуля» в обороне. Защитники красных уже успели допустить грубую ошибку в матче против «Севильи» и вполне могут отличиться чем-то похожим в Москве. Но даже это вряд ли позволит российской команде добиться положительного результата. А вот для «тотала больше» подобный вариант будет очень кстати.

    Повторение любого из результатов очных встреч команд нас вполне устроит.

    «Манчестер Сити» – «Шахтер»

    Прогноз: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» во втором тайме больше (1.5). Кф. 2.02

    Хотел брать ставку «тотал больше» еще до того момента, как на матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» была выставлена линия. Конечно, я ожидал, что коэффициенты на этот вариант будут меньше среднего, но абсолютно не предполагал, что настолько… Тотал больше 2,5 голов за 1,25 – вы это серьезно? Пришлось искать что-то другое. И я нашел.

    «Сити» громит всех подряд в последних матчах, но большинство своих голов команда Хосепа Гвардиолы забивает во вторых половинах встреч – соперники просто-напросто не выдерживают напора и перестают верить в свой успех. К тому же, «Шахтер» – опытный боец, постоянный участник Лиги чемпионов, который в теории должен побороться с английским грандом в начале поединка.

    АПОЭЛ – «Тоттенхэм»

    Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал матча меньше (3.5). Кф. 2.14

    Здесь букмекеры предполагают увидеть результативный матч, а именно, крупную победу «Тоттенхэма». Не совсем понимаю, с чего бы это. Скорее всего, из-за поединка «шпор» с «Боруссией», где англичане выиграли со счетом 3:1. Вот только дортмундцы играли в открытый и атакующий футбол, за что и были наказаны, тогда как АПОЭЛ будет действовать от обороны, что должно усложнить задачу подопечным Маурисио Покеттино.

    Десять последних матчей команд в Лиге чемпионов. Крайне нерезультативные цифры.

    В матче первого тура киприоты играли на выезде с «Реалом» и пропустили всего трижды. Ожидаю, что на своем поле они смогут оказать достойное сопротивление «Тоттенхэму» и не уступить с разгромным счетом.

    ЦСКА – «Манчестер Юнайтед»

    Прогноз: победа «МЮ» и тотал матча меньше (3.5). Кф. 2.26

    Кто-то скажет, что еще одна непатриотичная ставка, но я с этим категорически не согласен. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне предстал сильнейшей командой со времен Алекса Фергюсона. Просто посмотрите на результаты «красных дьяволов»:

    Я верю, что армейцы поборются с командой Моуринью. Но ожидать от них в этой встрече хотя бы ничейного результата – утопично. Впереди подопечных Виктора Гончаренко ожидают два матча с «Базелем», именно от этих игр будет зависеть судьба ЦСКА в нынешнем розыгрыше еврокубков.

    «Спортинг» – «Барселона»

    Прогноз: обе забьют. Кф. 1.65

    «Барселона», несмотря на всю свою мощь, редко заканчивает матчи без пропущенных голов. В пяти гостевых встречах прошлого розыгрыша Лиги чемпионов каталонская команда пропускала как минимум по одному мячу в четырех встречах. «Спортинг» же отметился голами во всех трех домашних играх, поразив ворота в том числе и «Реала».

    Очные встречи команд в 2008 году завершились обоюдной результативностью.

    «Атлетико» – «Челси»

    Прогноз: тотал матча больше (2). Кф. 1.72

    В статье, написанной к первому туру, было проиграно две ставки, одна из которых – тотал больше в матче с участием «Атлетико». Неужели мадридская команда и на этот раз нас огорчит? Не верю! Для «матрасников» эта встреча станет первой в Лиге чемпионов на новом стадионе. Дорогой Диего Симеоне, подарите, пожалуйста, людям веселье. Нам для счастья хватит всего трех голов.

    Если серьезно, то «Атлетико» и «Челси» любят устраивать между собой результативные матчи. Четыре очные встречи команд из пяти завершились сверхрезультативно.

    Также стоит отметить, что в десяти последних матчах «Челси» в ЛЧ ставка ТБ2.5 выигрывала восемь раз. Кроме того, у лондонцев в составе есть нападающий Альваро Мората, для которого игры с «Атлетико» всегда носят принципиальный характер.

    Экспресс (2 матча): ЛЧ + бонус в виде матча ЛЕ. Кф. 1.89

    «Севилья» – «Марибор». Прогноз: Ф2 (+3). Кф. 1.35

    «Зенит» – «Реал Сосьедад». Прогноз: 1Х. Кф. 1.40

    Какие-то сумасшедшие коэффициенты букмекеры предлагают на матч «Севильи» и «Марибора». Да, испанцы навели шороху в еврокубках за последние годы, однако сейчас команда не настолько сильна, чтобы побеждать соперников в Лиге чемпионов более чем в три мяча. Не настолько плохи и футболисты «Марибора» – словенцы лишь единожды за последние десять лет уступили с разницей более в три гола. Команды провели между собой две встречи в 2014 году, которые закончились с общим счетом 4:3 в пользу «Севильи».

    Изюминкой нашего лигочемпионского торта будет бонусный матч из Лиги Европы, где лидер группы L «Зенит» сыграет с «Реалом Сосьедад». Петербуржцы во главе с Александром Кокориным, игровые характеристики которого этим летом словно в одной из частей FIFA увеличились до уровня европейской звезды, не ощущают никакой конкуренции в российском чемпионате. На выходных команда Роберто Манчини легко разобралась с одним из претендентов на титул «Краснодаром» и теперь пребывает в великолепном настроении. Клуб из Сосьедада же, наоборот, проигрывает в национальном чемпионате вот уже три игры подряд.

    Также важным преимуществом для «Зенита» станет домашнее поле – в Петербурге сине-бело-голубые выиграли 18 встреч из последних 21, проиграв всего единожды.

    Фото: globallookpress.com, bombardir.ru

    Рейтинг: 3 Голосов: 10
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 27 сентября 2017, 23:48

      Если Зенит завтра не проиграет, то будем в небольшом, но минусе. К сожалению, второй тур завершился не так удачно, как первый. Подвели прогнозы на матчи с участием российских команд.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Бомбардир 28 сентября 2017, 19:47

      Не беда！И такое бывает...

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Zenit-84 28 сентября 2017, 21:54

      Будем стараться лучше. На этот раз четыре выигрыша и четыре проигрыша

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 27 сентября 2017, 23:26

      Что-то нынче не заходит, к сожалению...

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 27 сентября 2017, 23:13

      А на лигу европы прогнозы будут? Интересно было бы взглянуть на экспертную точку зрения. Евгений, с нетерпением ждём.

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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > BoltCX 27 сентября 2017, 23:49

      Прогнозы пока будут выходить только на ЛЧ.

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 27 сентября 2017, 13:03

      Ну что, автор, не выиграл Ливер и ТБ2,5 не пробили, да? Зато сколько "аналитики"...

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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Gold of Spartak 27 сентября 2017, 13:26

      Глупый и провокационный комментарий, но я все же отвечу.
      Реализуй Ливерпуль хотя бы один момент из всей той кучи, что имел, ты бы оставил здесь комментарий о том, что прогнозы хороши? Нет, конечно же.
      Советую вам радоваться отскоку, а не язвить.

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > Бомбардир 18 ноября 2017, 03:39

      Если бы да кабы, да во рту росли грибы. Не реализовали. Футбол это не математика, верняков не бывает.

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 26 сентября 2017, 23:45

      Поздравляю Спартак с заработанным очком!

      После первого дня у нас небольшой плюс.

      3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 сентября 2017, 20:26

      Спартак - Ливерпуль очень интересная ставка. Я бы даже сказал логичная. Но сколько раз было такое (взять хотя бы Лестер в прошлом году), команда после успешного фееричного выступление в сезоне, в следующем году плохо играют в чемпионате, так как перегорели, но кураж ловят на евроарене и испытывают то же состояние что и в прошлом году. Верю в Спартак и в то, что они смогут дать бой англичанам. Моя ставка - чистая ничья.

      5
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > BoltCX 27 сентября 2017, 14:52

      крут, слов нет :)

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 сентября 2017, 20:22

      А вот на Марибор я бы взял фору смелее. Например +1,5. И к стати Шахтер команда гибкая, не такая как Аякс, Фейнорд и прочие голландцы, которые играют в открытый футбол. Шахта может играть от обороны и пустить по одному в обоих таймах при этом поймав раз соперника на контратаке, при удачно стечении обстоятельств. Думаю, что ТС в этой игре будет 2:0. (может и 2:1 если Шахте повезёт)

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 сентября 2017, 20:16

      Атлетико - Челси, Спортинг - Барселона, ЦСКА-МЮ - я бы брать эти прогнозы не стал. Остальное сносно, но кф маленькие))

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 26 сентября 2017, 15:21

      Спартак обыграет Ливер, правда с минимальным перевесом.

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > somn 26 сентября 2017, 15:30

      Серьезное заявление.

      1
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 > somn 26 сентября 2017, 18:19

      Как обычно 0-5))))))

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 сентября 2017, 14:58

      Евгений, спасибо за интересные мысли! Ставка на ИТБ1.5 во втором тайме Сити - просто находка, сам голову сломал, на что поставить в этом матче. Кэф отличный и хорошие шансы на успех.

      Ливерпуль - думаю можно пробовать победу с форой -1.5, а может даже и -2.5 (кэф просто шикарный!)

      Зенит - почему бы не попробовать чистую победу? Именно в домашнем матче с Сосьедадом нужно решать судьбу первого места в группе. К тому же Зенит в куда более лучшем состоянии в данный момент, чем испанцы, как Вы верно подметили.

      А вот по Атлетико-Челси почему-то кажется будет унылая нулевая ничья. Может лучше попробовать Х2? Кэф тоже приятный, да и риска меньше как будто))

      С уважением!

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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Обер-КанцлерЪ 26 сентября 2017, 15:29

      Большое спасибо за отзыв!

      Минусовая фора на Ливерпуль - ставка манящая, однако есть риск проиграть из-за какого-нибудь косячка защитников англичан. Но -1 я бы взял, правда, коэффициент на это событие уже 1.90, хотя недавно был 2.70.

      Зенит взял бонусом, так как искал что-то в дополнение к Марибору в экспресс. Хватило и Х1.

      У Челси дела с Атлетико в последние годы идут плохо - два поражения и ничья в трех матчах. Плюс фактор нового стадиона у мадридской команды. Как по мне, так тотал 2 смотрится куда лучше. Но посмотрим, как будет в итоге.

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