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    На футболках «Эвертона» появилась символика Angry Birds. Зачем?


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    Голосов: 4
    18.09.2017 19:35
    Теперь Уэйн Руни и его партнеры носят на себе частичку популярной игры о злобных птичках.

    Компания Rovio, создавшая в 2009 всемирно известную серию игр Angry Birds, теперь внедрилась и в футбол. В 2011-м Angry Birds стала самой популярной и прибыльной игрой в истории мобильных платформ, поскольку принесла компании выручку на уровне 56 миллионов евро. С тех пор птица из этой игры стала талисманом хоккейного ЧМ-2012, а в прошлом году был выпущен полнометражный мультфильм «Angry Birds в кино».

    Добрались Angry Birds и то АПЛ. Rovio заключила контракт с «Эвертоном» на несколько лет. Условия, правда, остаются тайной. Зато всем известно, как именно клуб будет отрабатывать спонсорский контракт – на футболках игроков размещена надпись «Angry Birds».

    Известно также, что к новости о контракте с Angry Birds негативно отнеслась часть фанатов клуба, поскольку люди совершенно не желали видеть на футболках своей команды красный цвет. Сам клуб поспешил успокоить болельщиков – красного логотипа не будет, лишь белая надпись. Собственно, так и произошло.

    Кстати, она вполне соответствовала настроению самих футболистов, поскольку в первой же игре «под управлением» злых птичек «Эвертон» сгорел 0:4 на «Олд Траффорд». Интересно, будет ли «Эвертон» единственным клубом АПЛ, на который напали Angry Birds?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 2 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 сентября 2017, 22:40

      каждый пробивается как может,тем более когда многие позволяют!!!думаю в скором времени футбольная форма не будет отставать от форм гонщиков F1 и шорт Мэйвезера по количеству ярлыков)))

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 сентября 2017, 10:23

      забавно)

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 сентября 2017, 02:04

      да молодцы клубы, готовы хоть рекламу андонов на себя повесить лишь бы не грабить старух как у нас делают

      4
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > карасевщина 19 сентября 2017, 08:50

      Да, не всем повезло сидеть на зарплате госкорпорации.

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 18 сентября 2017, 21:22

      фанаты "Эвертона" не хотели видеть красный цвет на футболках?.. даже представить боюсь, как они бесятся, когда у них идёт кровь)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > mikitka 19 сентября 2017, 08:49

      Наверное они чуть более адекватные всё-таки =)

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