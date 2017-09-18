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  • На футболках «Эвертона» появилась символика Angry Birds. Зачем?

На футболках «Эвертона» появилась символика Angry Birds. Зачем?

Компания Rovio, создавшая в 2009 всемирно известную серию игр Angry Birds, теперь внедрилась и в футбол. В 2011-м Angry Birds стала самой популярной и прибыльной игрой в истории мобильных платформ, поскольку принесла компании выручку на уровне 56 миллионов евро. С тех пор птица из этой игры стала талисманом хоккейного ЧМ-2012, а в прошлом году был выпущен полнометражный мультфильм «Angry Birds в кино».

Добрались Angry Birds и то АПЛ. Rovio заключила контракт с «Эвертоном» на несколько лет. Условия, правда, остаются тайной. Зато всем известно, как именно клуб будет отрабатывать спонсорский контракт – на футболках игроков размещена надпись «Angry Birds».

Известно также, что к новости о контракте с Angry Birds негативно отнеслась часть фанатов клуба, поскольку люди совершенно не желали видеть на футболках своей команды красный цвет. Сам клуб поспешил успокоить болельщиков – красного логотипа не будет, лишь белая надпись. Собственно, так и произошло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, она вполне соответствовала настроению самих футболистов, поскольку в первой же игре «под управлением» злых птичек «Эвертон» сгорел 0:4 на «Олд Траффорд». Интересно, будет ли «Эвертон» единственным клубом АПЛ, на который напали Angry Birds?

Англия. Премьер-лига Англия Эвертон
Комментарии (6)
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mikitka
1505758931
фанаты "Эвертона" не хотели видеть красный цвет на футболках?.. даже представить боюсь, как они бесятся, когда у них идёт кровь)))
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карасевщина
1505775865
да молодцы клубы, готовы хоть рекламу андонов на себя повесить лишь бы не грабить старух как у нас делают
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Karpathian
1505805790
забавно)
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MU-fanatic
1505850008
каждый пробивается как может,тем более когда многие позволяют!!!думаю в скором времени футбольная форма не будет отставать от форм гонщиков F1 и шорт Мэйвезера по количеству ярлыков)))
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