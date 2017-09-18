На футболках «Эвертона» появилась символика Angry Birds. Зачем?

Компания Rovio, создавшая в 2009 всемирно известную серию игр Angry Birds, теперь внедрилась и в футбол. В 2011-м Angry Birds стала самой популярной и прибыльной игрой в истории мобильных платформ, поскольку принесла компании выручку на уровне 56 миллионов евро. С тех пор птица из этой игры стала талисманом хоккейного ЧМ-2012, а в прошлом году был выпущен полнометражный мультфильм «Angry Birds в кино».

Добрались Angry Birds и то АПЛ. Rovio заключила контракт с «Эвертоном» на несколько лет. Условия, правда, остаются тайной. Зато всем известно, как именно клуб будет отрабатывать спонсорский контракт – на футболках игроков размещена надпись «Angry Birds».

Известно также, что к новости о контракте с Angry Birds негативно отнеслась часть фанатов клуба, поскольку люди совершенно не желали видеть на футболках своей команды красный цвет. Сам клуб поспешил успокоить болельщиков – красного логотипа не будет, лишь белая надпись. Собственно, так и произошло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, она вполне соответствовала настроению самих футболистов, поскольку в первой же игре «под управлением» злых птичек «Эвертон» сгорел 0:4 на «Олд Траффорд». Интересно, будет ли «Эвертон» единственным клубом АПЛ, на который напали Angry Birds?