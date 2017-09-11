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  • Бывшая звезда «Спартака», Луческу сегодня, сын Абрамовича. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Бывшая звезда «Спартака», Луческу сегодня, сын Абрамовича. Главные материалы недели на «Бомбардире»

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Комментарии (1)
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Karpathian
1505122863
Ростов возрождает карьеры экс-спартаковских вратарей) Сперва Джанаев, сейчас - Песьяков.
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