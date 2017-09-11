Бывшая звезда «Спартака», Луческу сегодня, сын Абрамовича. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Клоуны, Леха и сборная девушек. Как проходит международный турнир фанатов

Фанаты со всей страны собираются, приезжают в Кишинев и проводят там удивительно позитивный турнир без единого полицейского. Сергей Беседин увидел все изнутри и собрал разные яркие истории участников. Например, команда, которая полностью состоит из девушек-фанаток.

Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать

Слух про сына Абрамовича и ЦСКА − вероятно, просто слух. Но Аркадий Абрамович давно любит футбол и уже пробовал стать президентом одной знаменитой команды, так что знать о нем все равно надо. В будущем пригодится.

Как дела у Мирчи Луческу после ухода из «Зенита». Репортаж «Бомбардира»

Мирча Луческу провалился в Санкт-Петербурге, но быстро нашел другую работу − в сборной Турции. Так получилось, что его дебютный матч − выезд в фактически родную Украину. Сергей Беседин побывал на важном матче и увидел, как Луческу использует технологии, как донецкие фанаты скучают по своему любимому тренеру и как Турция тонет в проблемах.

Песьяков − лучший вратарь России в этом сезоне. Как так вышло?

От кривых голов и шуток про игру ногами до внезапно лучшей в стране статистики. Никита Щербаков разбирает удивительное возрождение Сергея Песьякова в Ростове.

За что я ненавижу трансферные окна

Трансферное окно закрылось окончательно. Фелиппе Коутиньо грустит, а вот наш автор Тимофей Яценко радуется. И объясняет, почему период сделок очень бесит, а те, кто хочет его укоротить − молодцы.

«Я каждый день скучаю по России». Приключения самого забивного легионера в истории «Спартака»

После отъезда из «Спартака» знаменитый бразилец Веллитон проводит очень разную, но очень насыщенную жизнь. То сидит в запасе, то много забивает. То признается своей девушке в любви на весь мир, то попадается за вождение в нетрезвом виде. Виталий Ошовский − о Веллитоне после России.

Что происходит с YouTube-каналами русских клубов

Михаил Морозов посмотрел, что предлагают клубные каналы чемпионата России, и выделил команды, у которых большие проблемы с интересным видео-контентом. Среди них − действующий чемпион и самый уважаемый проект.

«Настоящие блины есть только в Петербурге!». Как забытые легионеры «Зенита» скучают по России

Хаген, Крижанац, Дон Джин, Ширл, Текке − помните этих парней? Тимофей Яценко вытащил ностальгию из Питера двухтысячных и заодно узнал, где все эти люди сейчас. Некоторых забросило даже в чемпионат Гонконга.

Как закончатся матчи 9-го тура РФПЛ? У нас знают ответ

Мы запустили новую рубрику. Точнее возродили традиционный формат. Редакция соревнуется с читателями, кто лучше понимает футбол. В первом туре соревновались на чемпионате России. Попасть в рубрику просто − надо успешно выступать в Конкурсе прогнозов. Кстати, обязательно пишите, какие у вас есть идеи по улучшению формата.