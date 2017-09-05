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    Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать


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    Голосов: 11
    05.09.2017 14:15
    Появилась информация, что сын Романа Абрамовича заинтересован в приобретении ЦСКА у Евгения Гинера. «Бомбардир» рассказывает о новом возможном 23-летнем президенте клуба.

    Кто такой Аркадий Абрамович

    14 сентября сыну Романа Абрамовича исполнится 24 года. Его мать – Ирина Маландина, раньше она работала стюардессой в авиакомпании «Аэрофлот». Развод в семье произошел 10 лет назад, но Аркадия в компании с отцом видели гораздо больше. По его же сферу деятельности он собирается продолжить. Абрамович-младший закончил бостонский частный Северо-Восточный университет и завел бизнес еще в студенчестве.

    Как у него дела с бизнесом

    В 17-летнем возрасте Аркадий стал владельцем инвестиционной компании ARA Capital Ltd. (ARA – его инициалы). Она приобрела 26% акций компании Zoltav Resources, которая занимается природоресурсными активами в странах бывшего СССР. Были как успехи, так и неудачи: например, убытки примерно в 700 тысяч долларов после банкротства компании Evergreen Energy Inc, где компания Аркадия имела серьезный процент акций.

    Какой у него главный актив

    Это газовое месторождение Бортовое в Саратовской области – участок занимает около 3000 кв.км. Прибыль уже очевидна, поскольку цена этого месторождения взлетела в полтора (по другим данным – более чем в три) раза.

    Как у него с личной жизнью

    Жениться Абрамович-младший не спешит. Личную жизнь он вообще не комментирует. Известно, что Аркадий встречался с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой, но пара рассталась, информацию подтвердила сама девушка.

    Ходили слухи о том, что Абрамович встречается с известной кинозвездой Кристен Стюарт (фильм «Сумерки») – ее друзья рассказывали, что молодые люди часто созванивались. Но никакой официальной информации на этот счет не было.

    Каковы отношения Абрамовича-младшего с футболом

    Аркадий любит футбол с детства. Интересно, что летом 2003 года Абрамович собирался покупать «Тоттенхэм», но сын уговорил вложить деньги в «Челси». Известна история, когда он просил отца купить в «Челси» Роберто Карлоса и Стивена Джеррарда, причем с бразильцем договорились в обход Жозе Моуринью, но в «Челси» на левый край защиты все-таки перешел Эшли Коул. Акциями клуба Аркадий владеет, но какова их доля – неизвестно (говорят даже об одной трети).

    Как он уже пытался купить футбольный клуб

    Еще в 17 лет Аркадий заинтересовался возможностью купить клуб «Копенгаген». В декабре 2010 года Абрамович-младший встретился с владельцем 30% акций «Копенгагена». Сделка в итоге не состоялась, хотя случись она, «Копенгаген» действительно стал бы куда сильнее – Аркадий собирался вложить в клуб солидные деньги. Сейчас же датский чемпион докатился до того, что уступил дорогу в групповой этап Лиги чемпионов азербайджанскому «Карабаху».

    Что будет означать покупка Аркадием Абрамовичем ЦСКА

    Судя по тому, как все происходит, именно Аркадий в будущем станет владельцем «Челси», хотя наверняка это произойдет еще нескоро. Чтобы управлять таким гигантом – надо потренироваться на клубе рангом ниже, но тоже довольно известном в Европе. ЦСКА подходит идеально – в клубе при Евгении Гинере четко выстроена вся структура, скандалов в прессе минимум, команда выживает даже при минимальных вложениях, словом, нужно лишь поддерживать, постепенно развивая, а не работать антикризисным менеджером.

    Есть и другой вариант. Слухи о продаже Гинером ЦСКА ходят уже не первый год, когда-то сделка в итоге случится – слишком незавидное у нынешнего президента клуба финансовое положение. Вполне возможно, что сам Роман Абрамович мог бы управлять ЦСКА, а прописан клуб будет на сына, чтобы не придиралась УЕФА, запрещающая двум командам с одним владельцем играть в одном и том же евротурнире. С другой стороны, надо ли это самому Абрамовичу-старшему, учитывая, что и в «Челси» существует немало проблем, которые надо решать.

    Истина, скорее всего, находится посередине – в случае свершения сделки Аркадий Абрамович будет управлять ЦСКА под присмотром отца. Для клуба и его болельщиков – вполне интересный ход. По крайней мере, на новых игроков будет потрачено больше денег, чем один миллион евро – именно столько ЦСКА выложил за последние два года. Причем та сумма ушла на аренду Думбия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Independent, nhliga.org
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 сентября 2017, 15:04

      Нет ли сыночка у Рыболовлева?
      как-то понадёжней..

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 7 сентября 2017, 13:33

      Все очень не просто, будем ждать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 6 сентября 2017, 21:04

      Для цска хороший ход! Их игра последние годы удручающее зрелище. В команду не идут вложения,прогресса нет...

      2
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 6 сентября 2017, 15:41

      А если серьезно, Абрамович и Гинер друзья. В сыое время у Гинера денег не было и Абрамович купил в челси Юру Жиркова за 25 лямов, хотя тот и даром не нужен был. Просто помог бабками корешу. Мож и тут по дружбе купит клубец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 6 сентября 2017, 15:39

      Ну, а чё? 24 года парнишке, пора уже и свой клуб завести. Все сверстники уже имеют по клубу, а кто и по два. Я сам заводил себе клуб в 24 года, в ФИФЕ 2006.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 6 сентября 2017, 08:19

      евреи любят коней!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 6 сентября 2017, 06:25

      ара брат!

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 6 сентября 2017, 04:59

      Сибирь надо поднимать.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > виктоша 6 сентября 2017, 08:42

      Не евреям же!

      1
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      Рейтинг: +160

      виктоша > prezent2017 7 сентября 2017, 16:52

      Еврейская автономная область как раз где-то там.

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 5 сентября 2017, 21:30

      как его папаша с мордой дебила сумел столько наворовать?

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 сентября 2017, 21:08

      Рома умный и зря денег на ветер не бросает так что если эта сделка состоится то будет только большой плюс для ЦСКА а у Гинера большие финансовые проблемы которые он сможет решить продажей клуба и стадиона

      4
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