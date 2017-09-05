Сын Абрамовича купит ЦСКА? Что о нем нужно знать

Кто такой Аркадий Абрамович

14 сентября сыну Романа Абрамовича исполнится 24 года. Его мать – Ирина Маландина, раньше она работала стюардессой в авиакомпании «Аэрофлот». Развод в семье произошел 10 лет назад, но Аркадия в компании с отцом видели гораздо больше. По его же сферу деятельности он собирается продолжить. Абрамович-младший закончил бостонский частный Северо-Восточный университет и завел бизнес еще в студенчестве.

Как у него дела с бизнесом

В 17-летнем возрасте Аркадий стал владельцем инвестиционной компании ARA Capital Ltd. (ARA – его инициалы). Она приобрела 26% акций компании Zoltav Resources, которая занимается природоресурсными активами в странах бывшего СССР. Были как успехи, так и неудачи: например, убытки примерно в 700 тысяч долларов после банкротства компании Evergreen Energy Inc, где компания Аркадия имела серьезный процент акций.

Какой у него главный актив

Это газовое месторождение Бортовое в Саратовской области – участок занимает около 3000 кв.км. Прибыль уже очевидна, поскольку цена этого месторождения взлетела в полтора (по другим данным – более чем в три) раза.

Как у него с личной жизнью

Жениться Абрамович-младший не спешит. Личную жизнь он вообще не комментирует. Известно, что Аркадий встречался с дочерью известного ресторатора Аркадия Новикова Александрой, но пара рассталась, информацию подтвердила сама девушка.

Ходили слухи о том, что Абрамович встречается с известной кинозвездой Кристен Стюарт (фильм «Сумерки») – ее друзья рассказывали, что молодые люди часто созванивались. Но никакой официальной информации на этот счет не было.

Каковы отношения Абрамовича-младшего с футболом

Аркадий любит футбол с детства. Интересно, что летом 2003 года Абрамович собирался покупать «Тоттенхэм», но сын уговорил вложить деньги в «Челси». Известна история, когда он просил отца купить в «Челси» Роберто Карлоса и Стивена Джеррарда, причем с бразильцем договорились в обход Жозе Моуринью, но в «Челси» на левый край защиты все-таки перешел Эшли Коул. Акциями клуба Аркадий владеет, но какова их доля – неизвестно (говорят даже об одной трети).

Как он уже пытался купить футбольный клуб

Еще в 17 лет Аркадий заинтересовался возможностью купить клуб «Копенгаген». В декабре 2010 года Абрамович-младший встретился с владельцем 30% акций «Копенгагена». Сделка в итоге не состоялась, хотя случись она, «Копенгаген» действительно стал бы куда сильнее – Аркадий собирался вложить в клуб солидные деньги. Сейчас же датский чемпион докатился до того, что уступил дорогу в групповой этап Лиги чемпионов азербайджанскому «Карабаху».

Что будет означать покупка Аркадием Абрамовичем ЦСКА

Судя по тому, как все происходит, именно Аркадий в будущем станет владельцем «Челси», хотя наверняка это произойдет еще нескоро. Чтобы управлять таким гигантом – надо потренироваться на клубе рангом ниже, но тоже довольно известном в Европе. ЦСКА подходит идеально – в клубе при Евгении Гинере четко выстроена вся структура, скандалов в прессе минимум, команда выживает даже при минимальных вложениях, словом, нужно лишь поддерживать, постепенно развивая, а не работать антикризисным менеджером.

Есть и другой вариант. Слухи о продаже Гинером ЦСКА ходят уже не первый год, когда-то сделка в итоге случится – слишком незавидное у нынешнего президента клуба финансовое положение. Вполне возможно, что сам Роман Абрамович мог бы управлять ЦСКА, а прописан клуб будет на сына, чтобы не придиралась УЕФА, запрещающая двум командам с одним владельцем играть в одном и том же евротурнире. С другой стороны, надо ли это самому Абрамовичу-старшему, учитывая, что и в «Челси» существует немало проблем, которые надо решать.

Истина, скорее всего, находится посередине – в случае свершения сделки Аркадий Абрамович будет управлять ЦСКА под присмотром отца. Для клуба и его болельщиков – вполне интересный ход. По крайней мере, на новых игроков будет потрачено больше денег, чем один миллион евро – именно столько ЦСКА выложил за последние два года. Причем та сумма ушла на аренду Думбия.