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    Песьяков − лучший вратарь России в этом сезоне. Как так вышло?


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    Голосов: 7
    06.09.2017 14:30
    Никита Щербаков разбирается, как резервист «Спартака» выбился в лидеры по сухим матчам.

    Сергей Песьяков формально был голкипером «Спартака» с 2009-го по 2017 год. За это время он увидел кардинальные тренерские перестановки, сыграл на матче открытия нового стадиона, стал чемпионом России и помотался по арендам.

    Самая яркая командировка была пару сезонов назад в «Анжи». Тогда россиянин за 11 матчей пропустил 21 гол, и махачкалинцы обреченно вернули его обратно в Москву. Но шансов футболисту не давали. Хорошо еще, что запустился «Спартак-2», где Песьяков получил хоть какую-то практику.

    По окончании сезона Джанаев, тот самый парень из 2010-х, ушел за Бердыевым из «Ростова» в «Рубин», а Песьяков уехал на его место. Позже Сергей так прокомментирует свой переход: «У меня закончился контракт со «Спартаком», я стал свободным агентом, стали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было принято решение, что я перейду сюда. Для меня «Ростов» был приоритетом, поэтому и перешел в этот клуб».

    Первые два тура отыграл Илья Абаев, но с ним команда набрала всего одно очко в играх с «Уралом» и «Ахматом». На следующую встречу с «Амкаром» вышел Песьяков, и у него получилось. За шесть проведенных матчей голкипер пропустил всего один мяч (0.17 за игру). Подобного результата на данный момент нет ни у кого из лиги: ни у Лунева (0.38), ни у Акинфеева (1.00), ни даже у всеми расхваленного Довбни (0.67).

    Есть несколько важных причин, почему Песьякоч смог. Его «сухую» статистику необходимо рассматривать в комплексе, так что условно разобьем это на два слагаемых: косвенную и прямую.

    Первая причина – косвенная. Новый главный тренер «Ростова» Леонид Кучук с уходом Наваса и компании заново выстраивал линию обороны. Донская команда играет в текущем сезоне с тремя защитниками: Вилюш-Ингассон-Мевля. Правда, последний под конец лета ушел в «Зенит», так что у тренеров желто-синих снова проблемы с выбором футболистов обороны. Скорее всего, место Мевли займет Бобен, которого в этом сезоне уже выпускали, и выглядел он достаточно неплохо.

    Связь с игрой голкипера здесь в том, что защитники «Ростова» не дают нападающим соперника создавать обилие голевых моментов. Например, вы не вспомните, чтобы желто-синие допустили бы выход один в один к своим воротам – просто потому, что их нет. Еще команда крайне редко дает нанести опасный удар издали. Как правило, это либо слабые удары низом, либо выстрелы в никуда. Борьбу на «втором этаже» защитники также выигрывают стабильно. По сути, здесь две причины, по которым реально Песьяков может вступить в игру: либо случайная «пушка» (как залетело Сергею от уфимца Ванека − единственный пока пропущенный мяч кипера в сезоне), либо атака с фланга.

    И вот здесь есть вторая причина – уже прямая. Песьяков хорошо держит ближний угол, и пробить его практически нереально. При варианте удара в противоположный угол Сергей, обладая быстрой реакцией, отбивает мяч. Особенно у него это получается слева – ни «Зенит», ни «Краснодар», имея несколько опасных моментов, не могли пробить его с левого фланга.

    Грамотный выбор позиции позволяет ему вовремя отбивать и верховые мячи. Так, пару раз в играх с «Динамо» и «Уфой» Сергею приходилось высоко поднимать руки вверх, чтобы переводить мяч на угловой. И, наконец, еще одна важная характерная черта Песьякова – он всегда сопровождает мяч, то есть голкипер осуществляет тотальный контроль за траекторией, и контролирует любой удар прыжком. Другое дело, что Сергей впустую не переводит мяч на угловой и не создает лишних опасных моментов для своей команды.

    Конечно, в игре Песьякова есть и недостатки. Например, неуверенная игра на выходе. В играх с «Амкаром» и «Зенитом» донская команда могла вполне потерять все очки, если бы футболисты соперников были расторопнее в своих моментах. Отсюда следует и вторая проблема вратаря – неудачное выбивание мяча. Иными словами, Сергей при расстреле ворот нередко создает панику у партнеров, поскольку переводит снаряд прямо перед нападающими соперника. Так было и в матче с «Динамо», и во встрече с «Краснодаром».

    При всей совокупности факторов понятно, что Песьяков – лучший голкипер РФПЛ прямо сейчас. Как долго это продлится, непонятно. Но в любом случае здорово, что парень, которого мы знали только по списку аренд, нелепым фейлам и странным цитатам Карпина, сегодня показывает, что кое-что может.

    Как дела у Мирчи Луческу после ухода из «Зенита». Репортаж «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов», Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      Бамбалачукра 8 сентября 2017, 11:09

      Мевля играл в линзах и это было заметно,Бобен более быстрый и жесткий защитник,а Сережа по праву держит первенство!Я в него верю!

      0
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:47

      Ростов привык обороной играть. Все логично. С надежными крепкими защитниками вратарю проще. А так аргентинцы и бразильцы . Это все конечно не айс.

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 7 сентября 2017, 17:50

      Оч.интересный факт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 сентября 2017, 16:34

      Троя долго была неприступной, но однажды она пала и её сожгли до тла!

      1
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 7 сентября 2017, 11:45

      Довольно-таки неожиданно.....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 сентября 2017, 09:47

      Пока всё в порядке, а там посмотрим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 7 сентября 2017, 08:14

      просто все зациклены на Акинфееве,других не замечают.

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 7 сентября 2017, 02:35

      По мне , он куда лучше и уверенней Медведева, для РФПЛ он вратарь не плохого уровня, жаль что в Спартаке так и не сложилось, удачи Сергей!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 сентября 2017, 00:13

      Не люблю, когда преждевременно начинают расхваливать, поживем- увидим..
      А пока - только удачи!!

      5
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 сентября 2017, 21:10

      до зимы Зенит уже не купит никого из Ростова, но в январе ничего нельзя исключать))))) даже переход Кучука))))

      3
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