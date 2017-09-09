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    Как закончатся матчи 9-го тура РФПЛ? У нас знают ответ

    9 сентября 2017
    «Бомбардир» запускает баттл прогнозов – редакция соревнуется с лучшими прогнозистами сайта.

    Корреспондент Александр Плеханов VS победитель сезона Евро-2016 Артем BoltCX Долженко.

    «Амкар» – ЦСКА – 0:1

    Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. Тяжелый для армейцев матч с неуступчивым и вязким «Амкаром». «Уралу» в подобной игре забить не получилось, но здесь удача должна помочь ЦСКА. Ставлю на победный гол Витиньо во второй половине матча.

    Артем Долженко. Прогноз – 0:1. Учитывая, что и от «Зенита», и от «Краснодара» «Амкар» пропустил всего по одному голу, не стоит ожидать, что и от ЦСКА они пропустят больше. Плюс ко всему дома эта команда не «подарок». Логичнее всего предположить минимальную победу ЦСКА, которая достанется фавориту непросто.

    «Тосно» – «Анжи» – 2:2

    А.П. Прогноз – 2:1. «Анжи» набирает форму, но ключевые игроки «Тосно» вдохновлены после попадания в сборную. Команда должна без проблем побеждать дома в битве аутсайдеров.

    А.Д. Прогноз – 2:2. Все мы убедились, что «Тосно» хочет и умеет забивать даже сильным командам. Что уж говорить об «Анжи», который умудрился без боя пропустить шесть мячей от «Рубина». Тем не менее, может, недооценка «Уфы», а, возможно, и боевое настроение «Анжи» привело к победе махачкалинцев в последнем туре. В обороне обе команды – не без греха, поэтому жду от этой игры обилия голов.

    «Ростов» – «Арсенал» – 2:2

    А.П. Прогноз – 2:0. «Арсенал» – команда играющая. «Ростов» же играть соперникам не дает. Ростовчане забьют в начале встречи, а затем порадуют результативной контратакой ближе к окончанию матча.

    А.Д. Прогноз – 2:0. Стабильный при нестабильной финансовой ситуации «Ростов», как и во времена Бердыева, надежен в обороне. «Арсенал» – хорошая команда, но антипод ростовчан. Думаю, классический для «Ростова» счет 1:0 или 2:0 будет закономерным.

    «Спартак» – «Рубин» – 1:0

    А.П. Прогноз – 3:1. Вывеска крутая, но действующему чемпиону пора начинать показывать класс. «Рубин» до конца еще не понимает собственных возможностей, а Бердыев продолжает отлаживать механизмы. «Спартак» победит без проблем.

    А.Д. Прогноз – 1:1. Самый интригующий матч тура. Сможет ли «Спартак» прийти в себя и достойно сыграть против не знающего поражений шесть туров подряд «Рубина»? Хотелось бы верить, но не думаю, что так оно и будет. Не проиграть на своем поле – это тот минимум, который должен показать «Спартак». Должна же череда неудач для москвичей все же прекратиться.

    «Динамо» – «Зенит» – 0:0

    А.П. Прогноз – 1:1. Динамовцы удивляют с первого тура, когда добывают очки с сильными соперниками, а теряют их с равными. «Зенит» в игре с «Ростовом» и матчах Лиги Европы показал, что не всегда способен побеждать даже с аргентинскими звездами. С «Динамо» будет тяжело.

    А.Д. Прогноз – 0:5. У «Зенита» то пусто, то густо. После засухи с «Ростовом» и бледной игры с «Амкаром» должны посыпаться голы. Как со «Спартаком» или «Ахматом», к примеру. Тем более что «Динамо» – подходящий для этого соперник.

    «Уфа» – «Краснодар» – 0:1

    А.П. Прогноз – 0:0. Кондиции и возможности игроков «Краснодара» сейчас таинственны. «Уфа» хорошо организована и не позволит сопернику забить.

    А.Д. Прогноз – 0:1. Тяжело «Краснодару» даются очки. Может, конечно, сказывалось участие в Лиге Европы? Теперь, когда этот балласт сброшен, думаю, команда должна заиграть уверенней. При этом выходить на соперника, который навязывает закрытый футбол – не так просто. Думаю, максимум один гол нам посчастливится увидеть в этой встрече.

    «Ахмат» – «Локомотив» – 1:1

    А.П. Прогноз – 1:0. «Ахмат» дома всегда выглядит на уровне. «Локомотив» продолжает гнаться за «Зенитом» в неравной гонке. Это может сыграть против команды Семина. «Локомотиву» еще рано безгранично верит в себя.

    А.Д. Прогноз – 1:1. Вроде бы и неплохо смотрится в этом сезоне «Ахмат». Но команда очень нестабильна, а где-то ей откровенно не везет. Впрочем, как и «Спартаку». «Локо» же – клуб, от которого удача отвернулась только в игре с новичком из Тосно. Думаю, что во встрече везения и упорства будет ничья.

    «Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1

    А.П. Прогноз – 0:0. Очередная ничья в исполнении «Урала». Проигрывать команда Тарханова не любит, а для побед нужно вкладывать и отдаваться немножко больше.

    А.Д. Прогноз – 1:0. Обе команды не блещут в этом сезоне. «Урал» как опытный боец Премьер-лиги будет учитывать тот факт, что «СКА-Хабаровск» хоть и основной конкурент на борьбу за выживание, но вязкую игру навязать и отбирать очки умеет. Будет много борьбы в центре поля, и только концентрация и опыт помогут «Уралу» взять три очка.

    9-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 12:16

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 12:16

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 11
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 сентября 2017, 19:55

      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко СЧЕТ 12:16

      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 @ 0-1 ( 4 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 @ 2-1 ( 0 ) ----- 2-2 ( 4 )
      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 @ 2-0 ( 0 ) ----- 2-0 ( 0 )
      «Спартак» – «Рубин» 1:0 @ 3-1 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Зенит» 0:0 @ 1-1 ( 3 ) ----- 0-5 ( 0 )
      «Уфа» – «Краснодар» 0:1 @ 0-0 ( 0 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Ахмат» – «Локомотив» 1:1 @ 1-0 ( 0 ) ----- 1-1 ( 4 )
      «Урал» – «СКА-Хабаровск» 1:1 @ 0-0 ( 3 ) ----- 1-0 ( 0 )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 10 сентября 2017, 22:41

      1:0 в пользу читателей!

      3
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 сентября 2017, 21:09

      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко СЧЕТ 9:16

      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 @ 0-1 ( 4 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 @ 2-1 ( 0 ) ----- 2-2 ( 4 )
      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 @ 2-0 ( 0 ) ----- 2-0 ( 0 )
      «Спартак» – «Рубин» 1:0 @ 3-1 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Зенит» 0:0 @ 1-1 ( 3 ) ----- 0-5 ( 0 )
      «Уфа» – «Краснодар» 0:1 @ 0-0 ( 0 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Ахмат» – «Локомотив» 1:1 @ 1-0 ( 0 ) ----- 1-1 ( 4 )

      С ПОБЕДОЙ BoltCX!!! ЗА ОДИН МАТЧ ЕГО УЖЕ НЕ ДОГНАТЬ!

      4
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      ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 10 сентября 2017, 21:31

      Спасибо!) тур, конечно не лёгкий. кому я передаю эстафетную палочку? Удачи всем!

      4
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      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > BoltCX 10 сентября 2017, 23:18

      браво, но Плеханов тоже неплох :), подождем финальный матч... 13-16 был бы неплохой счет

      ждем 10ый тур РФПЛ :)

      2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 сентября 2017, 19:23

      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко счет 9:12

      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 @ 0-1 ( 4 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 @ 2-1 ( 0 ) ----- 2-2 ( 4 )
      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 @ 2-0 ( 0 ) ---- 2-0 ( 0 )
      «Спартак» – «Рубин» 1:0 @ 3-1 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      «Динамо» – «Зенит» 0:0 @ 1-1 ( 3 ) ----- 0-5 ( 0 )
      «Уфа» – «Краснодар» 0:1 @ 0-0 ( 0 ) ----- 0-1 ( 4 )

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 сентября 2017, 16:02


      Счет развенулся в пользу хозяев:
      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко счет 9:8

      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 @ 0-1 ( 4 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 @ 2-1 ( 0 ) ----- 2-2 ( 4 )
      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 @ 2-0 ( 0 ) ----- 2-0 ( 0 )
      «Спартак» – «Рубин» 1:0 @ 3-1 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )
      《Динамо》 - 《Зенит》 0:0 @ 1-1 （3） ----- 0-5 （0）

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 сентября 2017, 21:06

      Счет сократился:
      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко счет 6:8

      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 @ 0-1 ( 4 ) ----- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 @ 2-1 ( 0 ) ----- 2-2 ( 4 )
      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 @ 2-0 ( 0 ) ----- 2-0 ( 0 )
      «Спартак» – «Рубин» 1:0 @ 3-1 ( 2 ) ----- 1-1 ( 0 )

      6
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      ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 9 сентября 2017, 21:59

      Диман, как ты всё успеваешь и там и тут обзоры проводить?

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > BoltCX 9 сентября 2017, 22:47

      Я еще и на работе 12 часов оттарабанил）

      4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 сентября 2017, 20:23

      Александр Плеханов - Артем BoltCX Долженко 4:8


      «Амкар» – ЦСКА – 0:1 --- 0-1 ( 4 ) --- 0-1 ( 4 )


      «Тосно» – «Анжи» - 2:2 --- 2-1 ( 0 ) ---- 2-2 ( 4 )


      «Ростов» – «Арсенал» 2:2 2-0 ( 0 ) --- 2-0 ( 0 )





      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX > Zenit-84 9 сентября 2017, 20:45

      Ростов нежданом два пустил)

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > BoltCX 9 сентября 2017, 21:01

      Да и Рубин не забил((

      1
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 9 сентября 2017, 16:25

      Спартак не выйграет,Зеня победит

      0
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 9 сентября 2017, 15:11

      «Спартак» – «Рубин» 2-1
      «Динамо» – «Зенит» 0-2
      «Уфа» – «Краснодар»1-2
      «Ахмат» – «Локомотив» 1-2
      «Урал» – «СКА-Хабаровск» 2-0
      «Амкар» – ЦСКА 0-2
      «Тосно» – «Анжи» 2-2
      «Ростов» – «Арсенал»3-1

      0
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      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 9 сентября 2017, 15:06

      «Спартак» – «Рубин» 2-2
      «Динамо» – «Зенит» 0-2
      «Уфа» – «Краснодар»0-2
      «Ахмат» – «Локомотив» 1-1
      «Урал» – «СКА-Хабаровск» 1-0
      «Амкар» – ЦСКА 0-1
      «Тосно» – «Анжи» 2-3
      «Ростов» – «Арсенал»1-0

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