Как закончатся матчи 9-го тура РФПЛ? У нас знают ответ

«Бомбардир» запускает баттл прогнозов – редакция соревнуется с лучшими прогнозистами сайта.

Корреспондент Александр Плеханов VS победитель сезона Евро-2016 Артем BoltCX Долженко.

«Амкар» – ЦСКА – 0:1

Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. Тяжелый для армейцев матч с неуступчивым и вязким «Амкаром». «Уралу» в подобной игре забить не получилось, но здесь удача должна помочь ЦСКА. Ставлю на победный гол Витиньо во второй половине матча.

Артем Долженко. Прогноз – 0:1. Учитывая, что и от «Зенита», и от «Краснодара» «Амкар» пропустил всего по одному голу, не стоит ожидать, что и от ЦСКА они пропустят больше. Плюс ко всему дома эта команда не «подарок». Логичнее всего предположить минимальную победу ЦСКА, которая достанется фавориту непросто.

«Тосно» – «Анжи» – 2:2

А.П. Прогноз – 2:1. «Анжи» набирает форму, но ключевые игроки «Тосно» вдохновлены после попадания в сборную. Команда должна без проблем побеждать дома в битве аутсайдеров.

А.Д. Прогноз – 2:2. Все мы убедились, что «Тосно» хочет и умеет забивать даже сильным командам. Что уж говорить об «Анжи», который умудрился без боя пропустить шесть мячей от «Рубина». Тем не менее, может, недооценка «Уфы», а, возможно, и боевое настроение «Анжи» привело к победе махачкалинцев в последнем туре. В обороне обе команды – не без греха, поэтому жду от этой игры обилия голов.

«Ростов» – «Арсенал» – 2:2

А.П. Прогноз – 2:0. «Арсенал» – команда играющая. «Ростов» же играть соперникам не дает. Ростовчане забьют в начале встречи, а затем порадуют результативной контратакой ближе к окончанию матча.

А.Д. Прогноз – 2:0. Стабильный при нестабильной финансовой ситуации «Ростов», как и во времена Бердыева, надежен в обороне. «Арсенал» – хорошая команда, но антипод ростовчан. Думаю, классический для «Ростова» счет 1:0 или 2:0 будет закономерным.

«Спартак» – «Рубин» – 1:0

А.П. Прогноз – 3:1. Вывеска крутая, но действующему чемпиону пора начинать показывать класс. «Рубин» до конца еще не понимает собственных возможностей, а Бердыев продолжает отлаживать механизмы. «Спартак» победит без проблем.

А.Д. Прогноз – 1:1. Самый интригующий матч тура. Сможет ли «Спартак» прийти в себя и достойно сыграть против не знающего поражений шесть туров подряд «Рубина»? Хотелось бы верить, но не думаю, что так оно и будет. Не проиграть на своем поле – это тот минимум, который должен показать «Спартак». Должна же череда неудач для москвичей все же прекратиться.

«Динамо» – «Зенит» – 0:0

А.П. Прогноз – 1:1. Динамовцы удивляют с первого тура, когда добывают очки с сильными соперниками, а теряют их с равными. «Зенит» в игре с «Ростовом» и матчах Лиги Европы показал, что не всегда способен побеждать даже с аргентинскими звездами. С «Динамо» будет тяжело.

А.Д. Прогноз – 0:5. У «Зенита» то пусто, то густо. После засухи с «Ростовом» и бледной игры с «Амкаром» должны посыпаться голы. Как со «Спартаком» или «Ахматом», к примеру. Тем более что «Динамо» – подходящий для этого соперник.

«Уфа» – «Краснодар» – 0:1

А.П. Прогноз – 0:0. Кондиции и возможности игроков «Краснодара» сейчас таинственны. «Уфа» хорошо организована и не позволит сопернику забить.

А.Д. Прогноз – 0:1. Тяжело «Краснодару» даются очки. Может, конечно, сказывалось участие в Лиге Европы? Теперь, когда этот балласт сброшен, думаю, команда должна заиграть уверенней. При этом выходить на соперника, который навязывает закрытый футбол – не так просто. Думаю, максимум один гол нам посчастливится увидеть в этой встрече.

«Ахмат» – «Локомотив» – 1:1

А.П. Прогноз – 1:0. «Ахмат» дома всегда выглядит на уровне. «Локомотив» продолжает гнаться за «Зенитом» в неравной гонке. Это может сыграть против команды Семина. «Локомотиву» еще рано безгранично верит в себя.

А.Д. Прогноз – 1:1. Вроде бы и неплохо смотрится в этом сезоне «Ахмат». Но команда очень нестабильна, а где-то ей откровенно не везет. Впрочем, как и «Спартаку». «Локо» же – клуб, от которого удача отвернулась только в игре с новичком из Тосно. Думаю, что во встрече везения и упорства будет ничья.

«Урал» – «СКА-Хабаровск» – 1:1

А.П. Прогноз – 0:0. Очередная ничья в исполнении «Урала». Проигрывать команда Тарханова не любит, а для побед нужно вкладывать и отдаваться немножко больше.

А.Д. Прогноз – 1:0. Обе команды не блещут в этом сезоне. «Урал» как опытный боец Премьер-лиги будет учитывать тот факт, что «СКА-Хабаровск» хоть и основной конкурент на борьбу за выживание, но вязкую игру навязать и отбирать очки умеет. Будет много борьбы в центре поля, и только концентрация и опыт помогут «Уралу» взять три очка.

9-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 12:16

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 12:16

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org