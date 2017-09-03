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Самые важные переходы этого лета, которые так и не состоялись
Самые важные переходы этого лета, которые так и не состоялись
Бомбардир.ру
3 сентября 2017, 14:00
9
Кто лучший трансфер этого лета
Главные итоги трансферного лета-2017
Смолов Федор
Санчес Алексис
Коста Диего
Абденнур Аймен
Коутиньо Филиппе
Баркли Росс
Верратти Марко
Марез Рияд
Лемар Тома
Мбаппе Килиан
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Комментарии (9)
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Vistavas
1504438127
Забыли Аршавина в "Арарат"...
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2
Lesha VV
1504439042
Федя должен был уезжать в Европу . В нашем чемпионате нет перспектив и дальнейшего развития.
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2
BRO_football
1504448022
Забыли про Месси в Амкаре
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0
карасевщина
1504460105
ахах за смолова наверное столичные голосовали чтоб и дальше без конкуренции липовые шампиньонства покупать
Ответить
0
Sergei26
1504476907
Жаль что небыло
Ответить
0
ALeX-161-rus
1504524716
Дзюба в Авангард (Курск)
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0
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