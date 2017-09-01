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    Кто лучший трансфер этого лета


    4.6
    Голосов: 7
    01.09.2017 13:00
    «Бомбардир» ищет ответ на самый важный вопрос последних трех месяцев.

    Ставьте стрелочку «вверх» рядом с теми трансферами, которые вы считаете главными за минувшее лето.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 7
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 сентября 2017, 15:00

      а бернарду силва в сити?

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 3 сентября 2017, 01:53

      кажется не хватает графы "за всех, кроме Неймара" хДД

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 1 сентября 2017, 21:01

      царица полей кукуруза

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 сентября 2017, 19:09

      Мевля из Ростова в Зенит!
      Я бы назвал этот трансфер самым лучшим и самым важным в трансферной кампании Зенита "Лето-2017". Таких сильных защитников в Зените ещё не было после Гарая.
      Да, считаю, что Гарай и Мевля равны, точнее даже Миха перспективнее засчёт возраста.

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 1 сентября 2017, 14:45

      Я считаю что трансфер Дринкоуотера в Челси в список надо внести

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 сентября 2017, 14:17

      Бомбардир!!!
      А слабо в командах РФПЛ(хотя бы) составы обновить???
      Или до зимы потерпим?

      1
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      Рейтинг: +103

      badzan 1 сентября 2017, 14:14

      Одного не пойму,что в этом списке делают футболисты,пришедшие в клубы из России,бред какой то

      -2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > badzan 1 сентября 2017, 14:24

      и действительно ,бред....
      ни одного бывшего игрока из России в списке нет!!!
      предлагаю включить в список для голосования на "Лучший транфер лета" переход Молло из Зенита в Фулхэм!!!

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