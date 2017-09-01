Кто лучший трансфер этого лета

а бернарду силва в сити?
а бернарду силва в сити?
кажется не хватает графы "за всех, кроме Неймара" хДД
царица полей кукуруза
Мевля из Ростова в Зенит!
Я бы назвал этот трансфер самым лучшим и самым важным в трансферной кампании Зенита "Лето-2017". Таких сильных защитников в Зените ещё не было после Гарая.
Да, считаю, что Гарай и Мевля равны, точнее даже Миха перспективнее засчёт возраста.
Я считаю что трансфер Дринкоуотера в Челси в список надо внести
Бомбардир!!!
А слабо в командах РФПЛ(хотя бы) составы обновить???
Или до зимы потерпим?
Одного не пойму,что в этом списке делают футболисты,пришедшие в клубы из России,бред какой то