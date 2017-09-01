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Кто лучший трансфер этого лета
Кто лучший трансфер этого лета
Бомбардир.ру
1 сентября 2017, 13:00
8
Ставьте стрелочку «вверх» рядом с теми трансферами, которые вы считаете главными за минувшее лето.
Весь мир
Комментарии (8)
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badzan
1504264489
Одного не пойму,что в этом списке делают футболисты,пришедшие в клубы из России,бред какой то
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0
семёнычев
1504264672
Бомбардир!!! А слабо в командах РФПЛ(хотя бы) составы обновить??? Или до зимы потерпим?
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1
38 попугаев
1504266333
Я считаю что трансфер Дринкоуотера в Челси в список надо внести
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0
Обер-КанцлерЪ
1504282188
Мевля из Ростова в Зенит! Я бы назвал этот трансфер самым лучшим и самым важным в трансферной кампании Зенита "Лето-2017". Таких сильных защитников в Зените ещё не было после Гарая. Да, считаю, что Гарай и Мевля равны, точнее даже Миха перспективнее засчёт возраста.
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1
giluxa1963
1504288895
царица полей кукуруза
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0
BellatrixBlack
1504392819
кажется не хватает графы "за всех, кроме Неймара" хДД
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0
D'achkov
1504526409
а бернарду силва в сити?
Ответить
0
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