В «Милане» собрали команду на 200 миллионов. На что она способна?

На кого они столько потратили?

Transfermarkt оценивает общую сумму покупок «Милана» в 194 миллиона евро. Больше всех ушло на трансферы Бонуччи и Андре Силвы (42 и 38 миллионов). Кессиэ, Калинич и Борини пока пришли в клуб на правах аренды, чтобы не делать траты совсем уж глобальными. На продажах «Милан» заработал чуть больше 30 миллионов евро, но там тоже есть арендные сделки с правом выкупа. Траты «Милана» еще не закончены, хотя таких больших закупок ждать больше не стоит. «Милан» усилился всесторонне и по всем позициям. Но ни одного по-настоящему топового игрока так и не подписал. Теперь это абсолютно новая команда, которая может претендовать на попадание в еврокубки. Это все еще не суперклуб.

«Когда столько покупаешь, выиграть скудетто невозможно», – утверждает защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Бывший ключевой защитник «Ювентуса» Бонуччи теперь строит оборону в «Милане». Здесь посадили на скамейку талантливого Романьоли и готовы защищаться только новичками. Талантливый Конти из «Аталанты» закроет правый фланг, лидер сборной Швейцарии Родригес – левый. Мастер передач и стандартов Чалханоглу усилил полузащиту. Пока здесь не определились с основным нападающим и с количеством этих форвардов вообще. У «Милана» есть глубина состава, но Монтелле предстоит еще собрать из этого команду. Возможно, зимой «Милану» придется избавляться от ненужных игроков.

Сборная новичков «Милана».

Почему «Милан» рискует?

Новые владельцы клуба вложились в трансферы крупно. Они же поставили перед клубом задачу о попадании в Лигу чемпионов. Любой другой результат китайские инвесторы считают провальным. Фассоне и Мирабели не скрывают, что если цели не будут выполнены, через год «Милану» придется продавать кого-то из новых лидеров. Лига чемпионов важна не только из-за престижа, но и по доходам. «ПСЖ» умеет обходить правила ФФП, но в «Милане» нет находчивых юристов такого уровня. Чтобы не попасть под санкции, итальянский клуб должен зарабатывать деньги. «Милан» делает ставку на один сезон. Если она не сыграет, все усложнится в несколько раз.

Развивать молодежь больше не будут?

Главное, чего боялись все небезразличные к «Милану», что талантов уровня Доннаруммы в клубе больше не появится. Оказалось, опасались этого зря. «Милан» сохранил Монтеллу на посту тренера во многом из-за того, что тот умеет работать с молодыми футболистами. Калабрия, Локателли и Кутроне – главные проспекты «Милана» в основном составе, не считая Доннаруммы. Первые двое пока еще учатся взрослому футболу и конкурируют за основу тяжело. Кутроне взорвал новости голами «Баварии» на предсезонке, отличился в Лиге Европы и Серии А. Он – любимчик Монтеллы, и в свои 19 лет будет конкурировать с Калиничем и Силвой.

У «Милана» все очень хорошо?

Совсем нет. Менеджмент «Милана» по-прежнему работает проблемно и со странностями. Сумасшествие с контрактом Доннаруммы создал именно «Милан». Сначала клуб официально объявил, что соглашение продлено не будет. Потом, когда долгие уговоры завершились успешно, перестал выполнять обещания. Агент Мино Райола утверждает, что на переговорах Доннарумме пообещали капитанскую повязку в новом «Милане». Монтелла говорит, что вратарь получит ее только после его ухода с тренерского поста. Зато брата Доннаруммы вернули в клуб прямо под подписание нового контракта с Джанлуиджи. И это тоже довольно странное условие.

Еще удивительнее ситуация с Ньянгом. «Милан» не смог договориться с игроком, чтобы продать его в «Спартак». Нападающий приносил справки, освобождающие его от тренировок, а сам подбивал на трансфер «Торино». «Милану» пришлось прогнуться и отдать игрока в аренду с правом выкупа. Пока за Ньянга «Милан» получил всего 2 миллиона, хотя «Спартак» мог заплатить сразу 23.

Сами трансферы «Милана» тоже отдавали некоторым сумбуром, когда желание перевешивало здравый смысл. Клуб едва не подписал Обамеянга, который мог стать первой звездой этого «Милана». Помешало только нежелание «Боруссии» продавать лидера. Во многом это произошло из-за того, что «Милан» вел переговоры с Обамеянгом напрямую. Уже после успешного согласования личного контракта пришло обращение в «Боруссию». В Германии посчитали такое отношение неуважительным.

Нормально, что «Милан» побеждает всех?

Официальных соперников у «Милана» пока было всего четыре. Встречи с «Крайовой» в Лиге Европы закончились общей победой со счетом 3:0. Не разгромно, но «Милан» выиграл с запасом. Затем были встречи со «Шкендией», где победа 6:0 в первой встрече убрала всю интригу. В Серии А «Милан» легко обыграл «Кротоне» (3:0) и натужно выиграл у «Кальяри» (2:1). Ни одной команды серьезного уровня «Милану» еще не противостояло. Зато встреча с «Кальяри» показала, что клуб по-прежнему зависит от формы индивидуальностей. Если бы не мастерство Сусо, «Милан» мог потерять важные очки. Команде еще предстоит налаживать сыгранность и взаимодействие.

«Милан» показал новую команду. Что с ней не так?

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