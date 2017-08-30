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    Как убивают «Аякс». Легендарный клуб сейчас очень плох


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    Голосов: 6
    30.08.2017 17:00
    Виталий Ошовский рассказывает, как гражданская война в руководстве, трагедия юниора и провальные результаты уничтожают главную команду Голландии.

    «Хей, Джастин!» − подозвал Моуринью игрока «Аякса» по окончании матча. Клюйверт был очень расстроен: только что его команда проиграла «МЮ» в финале Лиги Европы. Проталкиваясь сквозь поздравлявших его людей, Моуриньо подошел к Клюйверту, чтобы произнести несколько важных слов. «Джастин, ты особенный! Такой же, как и я. Через год ты будешь моим форвардом, и мы выиграем с тобой Лигу чемпионов. Договорились?» − Жозе попытался совершить трансфер прямо на поле − Клюйверт в ответ лишь скромно улыбнулся и отвел взгляд. Тогда Джастин даже не подозревал, что поджидает его в ближайшие месяцы.

    Пока Клюйверт-младший и его партнеры разъехались в отпуск, руководители клуба и тренерский штаб устроили разборки. «У нас потрясающая команда, которая способна достичь самых высоких результатов в грядущей ЛЧ. Я бы очень хотел сохранить всех наших лидеров, ведь на наших глазах может родиться команда-мечта», − заявлял главный тренер Петер Бош.

    В ответ руководство «Аякса» начало массовую распродажу: тот же атакующий полузащитник Дэви Классен ушел в «Эвертон». Сразу после сделки амстердамский клуб легко расстался с ключевыми фланговыми игроками: Хайро Ридевальд очутился в «Кристал Пэлас», а Тете – в «Лионе». Обманутый тренер пошел на открытый конфликт с руководителями и ушел в «Боруссию». Тогда болельщики амстердамцев не придали этому архиважного значения: обычный бытовой конфликт не самого яркого тренера с управляющими, который закончился логичным увольнением первого.

    Тем более на место Боша был приглашен тренер молодежной команды Марсель Кайзер. «Йонг Аякс» за последние несколько лет стал очень популярен, а в прошлом сезоне и вовсе занял второе место во второй лиге. От победителя турнира «Венло» команда отстала всего на четыре очка, при этом в ряде матчей молодежка показывала футбол космического уровня. До второго места в «голландской ФНЛ» амстердамцев довел именно Кайзер, с которым болельщики теперь связывали большие надежды.

    «Аякс» неспешно готовился к новому сезону и уже громил любительские коллективы в первых контрольных матчах. Первой серьезной проверки от «Вердера» с нетерпением ждали все, но никто не предполагал, какой трагедией она закончится. Опорник «Аякса» Абдельхак Нури во время матча потерял сознание и теперь до конца жизни не сможет нормально говорить, ходить и узнавать людей. «У меня до сих пор нет слов на этот счет. Нури был душой команды и футболистом с огромным будущим. Он до сих пор не выходит из наших мыслей», − признался Марсель Кайзер.

    На фоне трудностей лета в матчах с «Лионом» и «Халлом» футболисты «аяксидов» играли в унылый футбол. Предсезонная подготовка оказалась фактически сорванной. Окончательно молодых ребят из «Аякса» добил жребий квалификационного раунда ЛЧ, по итогам которого им достался самый сложный соперник – «Ницца».

    Буквально за 10 минут до конца ответного матча «Аякс» обыгрывал более опытную французскую команду, но проход и решающий удар Венсана Марселя все перечеркнул − за счет гостевого гола дальше прошла «Ницца». «Амстердам Арена» зависла в депрессивной тишине: все понимали, что вылет из Лиги Чемпионов разрушит последние задатки этой команды-мечты. «Мы показали великолепный футбол в обоих матчах и в отдельных отрезках имели подавляющее преимущество. Все решили индивидуальные ошибки и отсутствие удачи», − заявил Марсель Кайзер. Через месяц трагедия настигнет уже непосредственно его самого.

    Жребий Лиги Европы оказался к «Аяксу» не менее суров: среди «Шкендии», «Хафнарфьордура» и прочих им достался крепкий «Русенборг» с Никласом Бендтнером во главе. Датский нападающий открыл счет в ответном матче, но Лассе Шене и Амин Юнес, казалось, спасли для Амстердама евроосень. В панике тренер «Русенборга» выпустил на поле нигерийца Самуэля Адегбенро, и на последних минутах никому не известный нападающий взял и оформил дубль. 3:2, «Аякс» остался без еврокубков − впервые за 50 лет.

    Фанаты жестко встретили своих игроков по прибытии из Норвегии, а не реализовавшему два убойных момента Вацлаву Черны даже грозились сломать ноги. «Это уже не первый раз, когда чех запорол все что можно. В матче с «Де Граафсхапом» ему угрожали подобным образом. Вацлав даже нанял охрану», − рассказал один из фанатов «Аякса».

    Историческое поражение посеяло окончательный хаос в руководстве, где борьба за власть расколола правление надвое. Председатель совета директоров Тео Ван Дейвенбойде не выдержал и подал в отставку: «Начиная с мая, в нашем клубе творится настоящий бардак. Я вынужден покинуть свой пост в знак протеста против абсурдных решений руководства». Технический директор Марк Овермарс также крайне возмущен ситуацией. Экс-игрок «Барселоны» готов перейти в открытое столкновение с Бергкампом и Ван дер Саром, которые и стали инициаторами увольнения Боша и продажи ряда ключевых игроков.

    Футболисты немедленно отреагировали на ситуацию и в срочном порядке готовятся рассмотреть предложения от топ-клубов. Лучший игрок матчей с «Ниццей» Донни Ван де Бек заинтересовал саму «Барселону», «Рома» готова предложить 20 млн евро за Каспера Дольберга, а Джастина Клюйверта уже сейчас хотят забрать «Эвертон» и «Тоттенхэм». Те же лондонцы уже преуспели в переговорах с «Аяксом», уведя Дэйвинсона Санчеса – ведущего центрального защитника с великолепным первым пасом, отдав за него 40 млн евро.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Metro
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:56

      Много раз поднимались после распродаж - и в этот вряд ли особо низко пали. Это же Аякс там всегда полно талантов европейского и мирового уровня

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      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ > Королевство Равенства 23 декабря 2017, 10:10

      Так этой молодёжи надо дать поиграть года 3-4, а их сразу продают, Сделали из великого клуба перевалочный пункт!

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      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 сентября 2017, 23:51

      мдаа,а когда то была грозой европы..

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 31 августа 2017, 05:11

      Всегда симпатизировал Аяксу, наверное, еще с тех пор, когда они проиграли Спартаку в 1/4 кубка УЕФА)) Ну и вообще - таким молодым составом дойти до финала ЛЕ - дорогово стоит. Но руководству главное было получить больше денег за трансферы, хотя подождали бы еще годик - возможно, выступили бы в ЛЧ, заработали денег, цены на игроков выросли бы... А еще очень приятно, что легенды голландского футбола работают в системе клуба, плохо, что у них разные взгляды на развитие клуба, а страдает от этого клуб.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 30 августа 2017, 19:46

      Wij zijn Ajax! Wij zijn de beste!
      17 лет с Аяксом. И не предам этот клуб. Что бы ни было!

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 30 августа 2017, 19:10

      аякс не спам чтоб его убивать, для начала пускай хотя бы до финал ле дойдут молодняком

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 30 августа 2017, 18:24

      Легендарный клуб , всегда переживал за него . Очень жаль что сейчас он в трудном положении ,

      4
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      Рейтинг: -256

      balaton78 30 августа 2017, 17:52

      Ростов еще круче разобрали ((((( но команда как гордый варяг идет на третьем месте!

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 30 августа 2017, 17:12

      Мда! Любимый клуб разваливается на глазах!!!! Да в европе не блистали последние 20 лет ( не учитывая последний год в ЛЕ), но хоть всегда в европе играли. А в этом году политика клуба настолько гнилая ( хрен поймёшь кто виноват, но реально всё ломается), что я хотел сам чтоб после ниццы и в ЛЕ не попали.. Это будет стимулом работать и думать как сделать клуб чемпионом голландии и крепкой командой на евро арене!!!!
      П.С. за эмблему клуба и его историю буду болеть всегда, как бы вы не лажали ребята!!! Поменьше поводов для грусти жду от вас!!!)

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