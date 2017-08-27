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Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?

Вчера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 2:0, а Поль Погба впервые появился на поле с новой прической. На голове у полузащитника сборной Франции был выстрижен хэштег #equal – «#равный». Таким образом игрок выступил в поддержку футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией и равноправия в спорте.

Вот что Поль думает о проблеме отношения к геям в футболе:

«Пока мне не доводилось сталкиваться с геями на футбольных полях, но, на мой взгляд, это такие же люди и им должно быть комфортно в той сфере деятельности, где они работают. Их нужно уважать. Никого не должно волновать, что творится у них в личной жизни. Пусть будет взаимное уважение».

Красота на голове Погба со всех ракурсов:

К слову, недавно в английском футболе появился арбитр с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Райан Аткин. Он работает на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого судьи, а также самостоятельно обслуживает матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион). Вот что Райан рассказал о своем каминг-ауте:

«Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал.

От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться – особенно в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает, что представители ЛГБТ есть в спорте».

Еще один важный момент на гей-тематику – наш недавний текст о первом английском футболисте-гее, который не выдержал травли и покончил с собой. Обязательно почитайте и оставьте комментарий (который мы все равно удалим, если он будет содержать оскорбления или нецензурную лексику).

[poll id=1383]

Хесус Томильеро – первый испанский арбитр-гей, не избежавший массовой травли

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (24)
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BAIv
1503820546
надо его привлечь за пропоганду
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Антисемит
1503821090
"К слову, недавно в английском футболе появился арбитр с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Райан Аткин" Так арбитры вроде все такие. Разве нет? =)
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BykAs
1503824114
Пидары захватывают мир,и это уже не смешно.
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giluxa1963
1503829059
ну и трахайтесь там в тихоря чего выпечевать свою задницу на все общее обозрение слава богу у нас цветная пропаганда запрещена и такие статейки по идее тоже
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hum4el91
1503833977
хорошо,ну,геи..почему я должен смотреть как они лобызаются прилюдно,т.е. я должен молчать и терпеть,а они это продолжать делать?почему это пресловутая толерантность только в одну сторону,да и вообще дебильное слово...ладно,если они признаю,что у них псих отклонение(а это так и есть,они больные психически),то может я их пожалею.в ином случае,сидите по домам там делайте свои дела,а не выпячивайте напоказ,чтобы я начинал переживать,а не переклинит ли у родных так же в голове,не надо "переманивать " в свои ряды,у которых не сразу получилось в амурных делах...они ж ведь думаю:" с девушками у меня швах,ля-ля,ля,а может я "этот" и поехало...сидите и не вылезайте вообще..это омерзительно!мало того,что в спорте одно бабло перед глазами,там ещё и это...мир-уже прогнил дальше некуда!
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19asmodey54
1503850167
банан ему в дупло!
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Hala Madrid
1503862832
Как-будто в мире проблем больше нет, кроме того с кем кто, когда и как... Плевать на геев, веганов, феменисток, кремлеботов и прочую фигню.
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Хет
1503902961
Может он и сам нет - нет, да и да)))
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FanatSerj
1503911101
"Пока мне не доводилось сталкиваться с геями" - ну вот и с какого тогда перепуга тебя это начало заботить? .... Хрен с ними с геями, вот больше всего всякие медийные, публичные личности и напрягают своими посылами - "А давайте я вам про геев расскажу" - вот это и есть пропаганда.
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сасас
1503929883
Гомосячество- это болезнь и её нужно не поддерживать-а лечить
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