Погба поддержал геев необычной прической. Как вам?

Вчера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 2:0, а Поль Погба впервые появился на поле с новой прической. На голове у полузащитника сборной Франции был выстрижен хэштег #equal – «#равный». Таким образом игрок выступил в поддержку футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией и равноправия в спорте.

Вот что Поль думает о проблеме отношения к геям в футболе:

«Пока мне не доводилось сталкиваться с геями на футбольных полях, но, на мой взгляд, это такие же люди и им должно быть комфортно в той сфере деятельности, где они работают. Их нужно уважать. Никого не должно волновать, что творится у них в личной жизни. Пусть будет взаимное уважение».

Красота на голове Погба со всех ракурсов:

К слову, недавно в английском футболе появился арбитр с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Райан Аткин. Он работает на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого судьи, а также самостоятельно обслуживает матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион). Вот что Райан рассказал о своем каминг-ауте:

«Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал. От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться – особенно в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает, что представители ЛГБТ есть в спорте».

Еще один важный момент на гей-тематику – наш недавний текст о первом английском футболисте-гее, который не выдержал травли и покончил с собой. Обязательно почитайте и оставьте комментарий (который мы все равно удалим, если он будет содержать оскорбления или нецензурную лексику).

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Хесус Томильеро – первый испанский арбитр-гей, не избежавший массовой травли