Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела? Часть 2

Милош Красич

Клуб: ЦСКА (2004-2010)

Статистика: 150 матчей, 26 голов

Где сейчас:

Еще недавно серба называли новым Недведом. Во-первых, это был действительно один из самых ярких футболистов Западной Европы на тот момент. Во-вторых, Милош, как и легендарный чех, перешел в «Ювентус», но спустя два сезона ушел оттуда – Красич явно попал не в тот чемпионат, где техника и тактика важнее скорости и удара. Серб потом как раз назовет Конте «маньяком тактики».

Реанимировать карьеру в «Фенербахче» не удалось – скорее, наоборот, она скатилась еще больше. Затем он уйдет в польскую «Лехию», где проведет два сезона. А пару месяцев назад всплыли интересные подробности. Оказывается, армейцы хотели вернуть Красича, но новый тренерский штаб отказался от этого трансфера, потому что Милош не вписывается в игровую модель команды. И полузащитник продлил контракт с «Лехией» еще на два года.

Ивица Олич

Клуб: ЦСКА (2003-2007)

Статистика: 78 матчей, 35 голов

Где сейчас:

Карьера хорвата получалась лихорадочной – он получал слишком много травм, но когда выходил на поле – рвал всех. В свое время он впечатлил экс-владельца «Спартака» Андрея Червиченко, который предложил Ивице контракт с суммой в два раза больше, чем в ЦСКА. Но Олич остался, а потом уехал в «Гамбург».

Вытащив команду из зоны вылета и придав ей стабильность, нападающий ушел в «Баварию», которая тогда тоже не блистала. Но здесь случилось неприятное: сначала Ивица почти на год выбыл из-за травмы колена, а после выздоровления повредил бедро. Тем не менее, за три года Олич поучаствовал в двух финалах Лиги чемпионов, но ни один из них не выиграл.

Затем был переход в «Вольфсбург», возвращение в «Гамбург» и уход во вторую лигу в «Мюнхен-1860». В итоге мюнхенская команда начала испытывать серьезные финансовые проблемы, и этим летом хорват стал свободным агентом, завершив карьеру.

Даниэл Карвальо

Клуб: ЦСКА (2004-2009)

Статистика: 85 матчей, 9 голов

Где сейчас:

Под закат своей карьеры в ЦСКА один из самых талантливых игроков в истории РФПЛ растолстел и перестал попадать в стартовый состав. Сначала его отдали в аренду в катарский «Аль-Араби», а затем вообще продали в «Атлетико Минейро». Через пару лет полузащитник уйдет в «Палмейрас». Там у игрока был реальный шанс восстановить форму, но не получилось – на этот раз по вине всей команды, которая вылетела в Серию B.

Три года назад Карвальо увлекся мини-футболом. Через этот спорт он привел себя в форму и недавно подписал соглашение с клубом второй бразильской лиги «Оэстэ».

Сейду Думбия

Клуб: ЦСКА (2010-2015)

Статистика: 108 матчей, 66 голов

Где сейчас:

Думбия – один из самых крутых трансферов ЦСКА в XXI веке. Сначала армейцы выжали максимум из футболиста, а потом выбили у «Ромы» 14 миллионов евро и продали его зимой 2015-го. Римляне быстро разочаровались в игроке, у которого, как оказалось, была еще и травма. Спустя полгода нападающего отдали обратно в ЦСКА на правах аренды. Став самым результативным игроком красно-синих в истории Лиги чемпионов (13 мячей), ивуариец спокойно вернулся в Италию.

Тогда «Рому» возглавил Лучано Спаллетти, который заявил, что форвард ему не нужен. И понеслись аренды – «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг». Последние, кстати, скоро выкупят контракт игрока за четыре миллиона евро и подпишут с ним соглашение на четыре года с отступными в 60 миллионов (!) евро.

Вагнер Лав

Клуб: ЦСКА (2004-2012); ЦСКА (2013)

Статистика: 169 матчей, 85 голов

Где сейчас:

Вагнер – настоящий путешественник. Периодически разбавляя приездами в ЦСКА, он побывал в китайском «Шаньдун Лунэн», бразильском «Коринтиансе» и французском «Монако». С последними не задалось – слишком высокая конкуренция в нападении. Да и возраст не тот – нужно было менять чемпионат. В том году он выбрал на турецкий «Аланьяспор», который впервые за долгое время вышел в Суперлигу.

Сейчас Вагнер снова в огне – 23 гола в 28 играх и первое место в гонке бомбардиров по итогам прошлого сезона. Нападающий в свои 33 обогнал таких парней, как Тосун и Это`О. Реакция со стороны клуба мгновенная: бразилец подписал новое соглашение до 2020 года.

Жо

Клуб: ЦСКА (2006-2008)

Статистика: 53 матча, 30 голов

Где сейчас:

ЦСКА не хотел отпускать Жо, но «Манчестер Сити» предложил за форварда 18 миллионов фунтов стерлингов. В итоге бразилец забьет за «горожан» всего один гол, а издание The Telegraph назовет этот трансфер одним из худших за всю историю АПЛ.

Аренда в «Эвертон» преобразила футболиста, но началась другая проблема – дисциплина. Сначала он самовольно уехал из Ливерпуля в Бразилию, чего «ириски» не потерпели. Затем футболист отправится в «Галатасарай», откуда он потом уйдет из-за разногласий с тренерским штабом.

Было очевидно, что Европа не для парня, и он уехал обратно в Бразилию. Выступая за «Атлетико Минейро», нападающий попал на домашний Кубок конфедераций, набрал высоту, но затем снова опустился и поехал в тур ОАЭ – Китай. Прошлой зимой его на три года подписал «Кориантианс». Помогло. В этом сезоне он уже наколотил 12 голов за 21 матч. Может, когда хочет.

Питер Одемвингие

Клуб: «Локомотив» (2007-2010)

Статистика: 74 матча, 21 гол

Где сейчас:

Одемвингие приезжал в Россию в статусе раскрывающейся звезды. До сих пор непонятно, почему тогда нигериец с русскими корнями выбрал РФПЛ. Может быть, дело в близости с нашей страной. Сначала футболиста «Лилля» хотел приобрести «Спартак», но владелец клуба Леонид Федун отказался платить за него 13 миллионов евро, и тот перешел в «Локомотив». Так или иначе, игрок застопорил карьеру и поехал Англию.

Шесть лет он скитался по АПЛ, два из которых провел максимально ударно в «Вест Бромвиче». Затем был «Кардифф» и «Сток Сити». От сезона к сезону Питер все меньше проводил времени на поле – во многом из-за возраста и постоянных травм. Так, он отправился покорять в Чемпиншип – сначала в «Бристоль», потом в «Ротерхэм».

Зимой игрок и его агент начали рекламную кампанию по возвращению в Россию. Его представитель заявил, что нападающий (36 лет) в форме времен игры за «Лилль», а сам Одемвингие постоянно говорил о том, что не против вернуться на вторую родину. Но летом он подписал контракт с индонезийским клубом «Мадура Юнайтед».

Ян Дюрица

Клуб: «Сатурн» (2006-2008); «Локомотив» (2009-2011)

Статистика: 203 матча, 8 голов

Где сейчас:

«Локомотив» навсегда останется в моем сердце. Это и болельщики, и люди, которые работали в клубе, но жаль, что руководство со мной так поступило. Не сказали в лицо», – сказал после ухода из «Локомотива» один из самых трудолюбивых защитников в истории РФПЛ. Несколько лет Дюрица с Чорлукой бетонировали центр обороны железнодорожников, но, оставшись в тени Ведрана, Ян затерялся и в глазах руководства собственного клуба.

В свои 35 лет Дюрица продолжает гонять за сборную Словакии, а главное – нашел в себе силы бросить новый вызов и на правах свободного агента перешел в турецкий «Трабзонспор». Соглашение подписано на два года. В прошлом сезоне Ян и Ко не дотянули до зоны еврокубков, но попробуют это сделать в текущем сезоне.

Юра Мовсисян

Клуб: «Краснодар» (2011-2012); «Спартак» (2013-2016)

Статистика: 112 матчей, 45 голов

Где сейчас:

Армянский форвард отлично влился в игру «Спартака» после перехода из «Краснодара», однако с 2014-го года его мучили травмы, из-за которых он не играл месяцами. Красно-белые отдали в аренду Мовсисяна туда, откуда он и пришел – в американский «Реал Солт-Лейк».

Спустя почти год клуб выкупит Юру, а сам футболист заявит, что наконец-то стал получать игровую практику. В свою очередь, издание Rsl Soapbox напишет: «Назвать его элитным нападающим трудно, но переход Мовсисяна в «Реал Солт-Лейк», вероятно, и сегодня остается самым крупным трансфером в истории клуба».

Мубарак Буссуфа

Клуб: «Анжи» (2011-2013); «Локомотив» (2013-2016)

Статистика: 107 матчей, 14 голов

Где сейчас:

Мубарак провел непростую, но интересную карьеру в России: выиграл медали и с «Анжи», и с «Локомотивом». Затем поссорился сначала с тренерским штабом «железнодорожников», а потом и с их болельщиками. В итоге в последнее время его просто держали в дубле и никак не могли продать. Например, «Андерлехт» планировал купить полузащитника, но бельгийцев не устраивала запрашиваемая сумма перехода – четыре миллиона евро. А вот их конкуренты из «Гента» договорились об аренде футболиста.

По окончании контракта с «Локомотивом» Буссуфа на правах свободного агента перешел в «Аль-Джазиру». По ходу всего прошлого сезона футболист утверждал, что им интересуются ведущие команды из Нидерландов и Бельгии, но в итоге до сих пор выступает за клуб из ОАЭ.

Мигель Данни

Клуб: «Динамо» (2005-2010); «Зенит» (2008-2017)

Статистика: 270 матчей, 69 голов

Где сейчас:

Данни – образец мужества хотя бы по двум причинам. Первая – он ушел из Динамо» клуб-конкурент и все равно уважаем с обеих сторон. Вторая – три травмы «крестов». Многие не возвращаются в футбол даже после одной-двух, но португалец сделал уникальное.

Летом стало понятно, что Мигель из-за возраста больше не потянет уровень нового «Зенита». Футболиста утащила пражская «Славия», которую спонсируют китайцы. Вместе с игроком переехала в Прагу вся семья, а сыновья теперь занимаются в академии чешской команды. Кстати, пару недель назад Данни уже забил первый гол за новый клуб.

Виллиан

Клуб: «Анжи» (2013)

Статистика: 11 матчей, 1 гол

Где сейчас:

«Анжи» в эпоху крупных вложений приобрел Виллиана у «Шахтера» за бешенные для российского футбола 35 миллионов евро. Но бразилец себя не реализовал, во многом потому, что в России ему не понравилось.

Когда махачкалинцы сменили курс, скауты «Челси» маякнули руководству, что за более-менее адекватные деньги можно выхватить талантливого футболиста. И они не ошиблись. А в прошлом году он и вовсе был признан лучшим игроком сезона в «Челси».

Этим летом на агента бразильца выходил «Манчестер Юнайтед», но сам игрок против перехода. Теперь после провальных переговоров с «Ливерпулем» по Коутинью Виллианом всерьез интересовалась «Барселона».

Веллитон

Клуб: «Спартак» (2007-2014)

Статистика: 133 матча, 61 гол

Где сейчас:

После прекрасных первых трех лет в России Веллитон резко сдал. Как это бывает у бразильцев, форварда одолела сначала лень, а потом травмы. Красно-белые посылали игрока по арендам в «Гремио», «Коритибу» и «Сельту», но ни в одном из клубов нападающий себя не проявил.

В 2014-м футболиста приобрел турецкий «Мерсин Идманюрду», за который он провел два крепких сезона. Последний год Веллитон выступал за «Кайсериспор», но недавно покинул команду из-за долгов по зарплате. Форвард так комментировал ситуацию: «Это уже второй мой запрос в ФИФА из-за долгов. В первый раз клуб погасил задолженность в последний день. Теперь они ничего не заплатили. Поэтому мой контракт был расторгнут».

Теперь Веллитон – свободный агент, мечтающий вернуться в Россию. Также футболист рассматривает варианты из Японии и Саудовской Аравии.

Нельсон Вальдес

Клуб: «Рубин» (2011-2013)

Статистика: 20 матчей, 3 гола

Где сейчас:

Главная проблема перехода Вальдеса в «Рубин» состояла в том, что казанцы взяли игрока не на пике формы. Это был не тот форвард, который составлял с Барриосом ударную парагвайскую связку в Дортмунде. Тухнуть нападающий стал еще в «Эркулесе», но в Казани все-таки решились на трансфер.

Проведя за два года около 20 матчей, парагваец перебрался на правах аренды в «Валенсию». На «Месталье» нападающий понравился местной публике, и «летучие мыши» приняли решение выкупить его контракт, но переход не оправдал себя. Потом Нельсон отправился в путешествие: «Аль-Джазира», «Олимпиакос». Вальдес пытался вернуться в Бундеслигу, но переход в «Айнтрахт» оказался неудачным ровно настолько же, как и вояж в MLS. Сейчас футболист доигрывает в парагвайской высшей лиге за «Серро Портеньо».

Кристиан Ансальди

Клуб: «Рубин» (2008-2013); «Зенит» (2013-2016)

Статистика: 137 матчей, 3 гола

Где сейчас:

Аргентинцу не удалось пробиться в основной состав «Зенита» после перехода из «Рубина». Как ни странно – это пошло ему на пользу. Петербуржцы отправляли защитника по арендам в хорошие клубы – сначала «Атлетико», потом «Дженоа». В итоге итальянцы выкупили контракт игрока и продали его в «Интер».

Недавно выяснилось, что «Дженоа» до сих пор не выплатил часть денег за переход Ансальди «Зениту» – около трех миллионов евро. Впрочем, это никак не сказывается на том, что Кристиан освоился в Серии А и вполне конкурентоспособен в новом китайском «Интере».

Бывшие звездные легионеры чемпионата России. Как у них сейчас дела?