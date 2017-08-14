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  • «Я играю за вас и за букву «Д» на груди». В чемпионате России появляется новый сильный бомбардир

«Я играю за вас и за букву «Д» на груди». В чемпионате России появляется новый сильный бомбардир

Начинал в Москве, но попал в Ставрополь

В начале 1990-х нападающий «КАМАЗа» Виктор Панченко стал лучшим бомбардиром чемпионата России и считался местной звездой. К тому времени у него уже подрастал сын Кирилл, которому он старательно передавал свои успехи. «Я регулярно брал его на матчи, чтобы своим примером показать, чего можно достичь за счет постоянного труда. Мне очень хотелось, чтобы Кирилл пошел по моим стопам», − вспоминает Панченко-старший. Своего сына он воспитывал довольно строго, но без перегибов: «Я все время старался убеждать его, что в жизни можно достигнуть чего-то только через работу над собой. Я не бил, не заставлял силком – именно убеждал».

Благодаря известности отца, Кирилла вскоре приняли сначала в ДЮСШ ЦСКА, а затем и «Локомотива», но ни в одной команде в нем не увидели будущего игрока основы. И тогда он неожиданно уехал в далекий Ставрополь. «Я тогда еще был ребенком, но поездка на юг России меня не пугала. Скорее, я рассматривал ее как приключение, возможность доказать всем, что я способен выступать на профессиональном уровне», − рассказывал Панченко-младший.

Поначалу дела складывались неплохо, но затем в местном «Динамо» начался финансовый кризис, и клуб обанкротился. В следующем году Кириллу пришлось выступать уже за ФК «Ставрополье-2009». Новорожденный клуб в том же году развалился, но Панченко это уже не касалось. Его заметил тренер «Мордовии» Федор Щербаченко.

Саранск и Томск

«Мне нравится работать под его началом. Федор Михайлович исповедует атакующий футбол без оглядки на соперников. Он превратил «Мордовию» в смелую команду, благодаря чему мы претендуем на выход в РФПЛ», − утверждал Кирилл. Плавный карьерный рост продолжился и в Премьер-лиге. В домашнем матче с «Локомотивом» Панченко забил первый гол «Мордовии» в РФПЛ. Он был настолько красив, а Кирилл – настолько хорош, что после матча к нему подошел Славен Билич. «Ты великолепный игрок, а твой гол – фантастический! Поздравляю тебя!» − сказал хорват, но в свой «Локомотив» так и не пригласил.

Эйфория от дебюта в РФПЛ быстро утихла. «Мордовия» прочно осела на последнем месте, а Федора Щербаченко вскоре уволил. На его место пришел румын Доринэл Мунтяну. «При всем уважении к Щербаченко, наша команда не готова играть в открытый футбол. При Мунтяну в нашей игре появилась дисциплина и порядок. Иногда он бывает вспыльчивым и начинает орать так, что раздевалка ходит ходуном, но результат говорит сам за себя», − сказал Панченко в апреле 2013 года, отвергая собственные слова про атакующий футбол. «Мордовия» чуть было не совершила камбэк, но сил на последний финишный рывок команде не хватило.

Панченко уехал в Томск, но там не получилось. «В «Томи» мой сын вырос в по-настоящему зрелого мастера, готового играть на уровне Премьер-лиги», − утверждал Виктор Панченко. В стыковых матчах за право остаться в РФПЛ «Томь» встретилась с «Уфой» и уже в первом матче сгорела 1:5. В ответной игре томичи выиграли, но забили меньше пропущенных тогда четырех. «Томь» вылетела в ФНЛ и пообещала Панченко отпустить того в ЦСКА, но выполнять взятое обязательство не спешила. «Томь» должна была уволить Кирилла еще 6 июля, но до сих пор этого не сделала. В этом клубе работают футбольные аферисты, которые нарушают финансовые договоренности», − бушевал в прессе Виктор Панченко и добился своего. Его сына со скандалом все-таки отпустили в ЦСКА.

Провал в ЦСКА и перезапуск в «Динамо»

«На месте Кирилла я бы не спешил радоваться переходу. Его шансы закрепиться в ЦСКА минимальны», − прогнозировал Евгений Алдонин и оказался прав. Вытеснить из состава трио Муса-Думбия-Вагнер россиянин не смог. За время, проведенное в армейском клубе, Панченко стал героем локальным интернет-мемов. А момент, где Леонид Слуцкий призывает Кирилла выйти на семь секунд и «порвать всех», стал легендарным на долгие годы.

После нескольких лет общения с запасными во время матчей, Панченко решился и ушел в аренду к «Динамо». Это было сверхправильно. К 27 годам он все-таки нашел по-настоящему свою команду. «Я полностью уверен в своем мастерстве. Для меня главное – самоотдача, и если с ней возникают проблемы, я начинаю по-настоящему переживать», − заявил Кирилл на своей презентации. Поначалу Кирилл виделся очередным кадром из РФПЛ, которого в ФНЛ спустила невостребованность. Но в первом же туре он заколотил дубль «Тюмени» и выбился из клишированного образа.

«Я никогда не сомневался в Кирилле. Как-то раз мы в ЦСКА обсуждали, сколько забьет Панченко в ФНЛ. Ставки начинались от 20 голов», − заявил Леонид Слуцкий. Главный тренер ЦСКА призывал совет директоров вернуть Панченко, и если бы не досрочная отставка Леонида Викторовича, нападающий сейчас играл бы в ЦСКА.

Но Слуцкого в армейском клубе больше нет, а Кирилл теперь любит другой московский клуб, где нашел свое карьерное счастье. «Я играю за вас и за букву «Д» на груди», − сказал Панченко болельщикам перед дерби со «Спартаком». Во время матча Кирилл забил гол, после чего подбежал к фанатам «Динамо» и яростно указал на ту самую «Д». В один из самых мутных периодов в истории клуба такой яркий лидер − это гораздо больше, чем просто забивной форвард.

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Мордовия ЦСКА Томь Панченко Кирилл Панченко Виктор
Комментарии (14)
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denisrebrikov
1502715383
Настоящий лидер Динамо, молодец наш Кирюха. Будем рады увидеть его в тройке лучших бомбардиров РФПЛ, а Динамо Москва в тройке лидеров! Вперед Динамо, Вперед Команда, Вперед Панча!
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sochi-2013
1502716051
Уже 27! (( Лет 5 еще есть. Удачи!
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orstho-68
1502716294
Динамо без него никак нельзя. Он действительно лидер команды. Успеха ему и команде.
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каа
1502736831
Удачи Кирилл...Что бы ни говорил Слуцкий , но его слова расходились делами ...особенно по отношению к молодым ..у него были свои любимчики...так мы потеряли ряд очень неплохих игроков ...помимо Кирилла это Ефремов, Караваев....Витиньо вот вернулся..и еще ряд игроков которые "сломались" хотя потенциал имели еще тот..
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dddolphin
1502741492
Молодец, Панченко! Рад за него! И очень зол на руководство ЦСКА, которое профукало такого игрока....с нашей то скамейкой... Динамики, красавцы! поверили, и не ошиблись в парне.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1502745565
Россия - кладбище талантов.
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android-uz
1502760624
Молодец! Удачи и здоровья Кириллу!!!
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Pourport
1502779323
Кто там и тащит это товарищ Ионов!) Мне порой кажется что Кирилл кроме как с дальнего колотить больше ничего и не может!(были просмотрены матчи где он прикрыт защитой и полный ноль за все 90 мин)но с одним согласен,Динамо действительно его команда!)
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TUMS
1502786499
Только бы не перегорел.
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Серёга-Динамовец
1502811336
Очень обрадовался,когда Кирилл перешёл в Динамо!Желаю тебе стать лучшим бомбардиром этого чемпионата!
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