«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз». Как в мире реагируют на уход Неймара

Вчера свершилось историческое событие: Неймар стал самым дорогим футболистом мира. «Бомбардир» собирает мнения, картинки и шутки, посвященные супетрансферу бразильца в «ПСЖ».

С Неймаром игроки «Барселоны» попрощались в том числе и в соцсетях. Отличное видео выпустил Лео Месси:

text Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 2 2017 в 6:05 PDT

Луис Суарес также оставил воодушевляющий пост: «Желаю тебе всего наилучшего, друг. Спасибо за поддержку, за то что ты мне дал за все это время и за уникальные моменты, прожитые вместе. Оставайся всегда таким и никогда не меняйся. Люблю тебя, братишка»

text Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9) Авг 3 2017 в 2:36 PDT

Много добрых слов на прощание нашел Иван Ракитич:

text Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) Авг 3 2017 в 6:53 PDT

В позитивном ключе попрощался Серхи Роберто:

text Публикация от Sergi Roberto (@sergiroberto) Авг 3 2017 в 1:38 PDT

«Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз», – считает Гари Линекер. Видимо, он совсем не за.

twit text — Gary Lineker (@GaryLineker) 2 августа 2017 г.

Есть мнение, что Неймар выходит из тени. Ну, вы понимаете, кого.

twit text — B/R Football (@brfootball) 3 августа 2017 г.

Оказывается, за все деньги, связанные с Неймаром (трансфер + контракт) можно купить аж 10 звездных баскетболистов. И еще останется сотня миллионов.

twit text — SportsCenter (@SportsCenter) 3 августа 2017 г.

Эра МСН подходит к концу. Кто сможет перебить количество голов, которые они забивали за сезон?

twit text — BT Sport Football (@btsportfootball) 3 августа 2017 г.

Шутники не могли не вспомнить об «Арсенале». Говорят, «канониры» тоже попытались вмешаться в борьбу за Неймара, но как обычно опоздали.

twit text — OptaJoke (@OptaJoke) 3 августа 2017 г.

Главное хамло современного футбола Джоуи Бартон может собой гордиться: оскорбил футболиста, назвав его кошачьей мочой, а тот через четыре года стал самым дорогим в мире.

twit text — SPORF (@Sporf) 3 августа 2017 г.

Любопытно, как спокойно и просто 35 лет назад в «ПСЖ» презентовали Освальдо Ардилеса – знаменитого аргентинца. Он, кстати, к этому времени уже выиграл чемпионат мира.

twit text — OldFootballPictures (@OldFootball11) 3 августа 2017 г.

Некоторые видят в «Барселоне» сразу трех Неймарозаменителей:

А это известный мем про ожидания и реальность. Посвящается фанатам «Барселоны».

twit text — GeniusFootball (@GeniusFootball) 3 августа 2017 г.

А в Париже можно поздравлять друг друга.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 3 августа 2017 г.

Путь Неймара в суперпопулярной игре. Вполне качественный юмор.

twit text — Troll Football (@TrollFootball) 3 августа 2017 г.

Зарплата Неймара поражает воображение. Ох что будет, если переключить на рубли.

twit text — Football Funnys (@FootballFunnys) 2 августа 2017 г.

Говорят, за одного Неймара можно четырех Зиданов. А уж сколько Марадон…

И все же немного грустно. Супертрио фактически распалось.