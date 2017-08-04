Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз». Как в мире реагируют на уход Неймара


    2.9
    Голосов: 8
    04.08.2017 16:45
    Вчера свершилось историческое событие: Неймар стал самым дорогим футболистом мира. «Бомбардир» собирает мнения, картинки и шутки, посвященные супетрансферу бразильца в «ПСЖ».

    С Неймаром игроки «Барселоны» попрощались в том числе и в соцсетях. Отличное видео выпустил Лео Месси:

    text

    Публикация от Leo Messi (@leomessi)

    Луис Суарес также оставил воодушевляющий пост: «Желаю тебе всего наилучшего, друг. Спасибо за поддержку, за то что ты мне дал за все это время и за уникальные моменты, прожитые вместе. Оставайся всегда таким и никогда не меняйся. Люблю тебя, братишка»

    text

    Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9)

    Много добрых слов на прощание нашел Иван Ракитич:

    text

    Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic)

    В позитивном ключе попрощался Серхи Роберто:

    text

    Публикация от Sergi Roberto (@sergiroberto)

    «Из «Барселоны» есть только один путь. Вниз», – считает Гари Линекер. Видимо, он совсем не за.

    Есть мнение, что Неймар выходит из тени. Ну, вы понимаете, кого.

    Оказывается, за все деньги, связанные с Неймаром (трансфер + контракт) можно купить аж 10 звездных баскетболистов. И еще останется сотня миллионов.

    Эра МСН подходит к концу. Кто сможет перебить количество голов, которые они забивали за сезон?

    Шутники не могли не вспомнить об «Арсенале». Говорят, «канониры» тоже попытались вмешаться в борьбу за Неймара, но как обычно опоздали.

    Главное хамло современного футбола Джоуи Бартон может собой гордиться: оскорбил футболиста, назвав его кошачьей мочой, а тот через четыре года стал самым дорогим в мире.

    Любопытно, как спокойно и просто 35 лет назад в «ПСЖ» презентовали Освальдо Ардилеса – знаменитого аргентинца. Он, кстати, к этому времени уже выиграл чемпионат мира.

    Некоторые видят в «Барселоне» сразу трех Неймарозаменителей:

    А это известный мем про ожидания и реальность. Посвящается фанатам «Барселоны».

    А в Париже можно поздравлять друг друга.

    Путь Неймара в суперпопулярной игре. Вполне качественный юмор.

    Зарплата Неймара поражает воображение. Ох что будет, если переключить на рубли.

    Говорят, за одного Неймара можно четырех Зиданов. А уж сколько Марадон…

    И все же немного грустно. Супертрио фактически распалось.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Королевство Равенства 7 сентября 2017, 18:50

      Неймар красавчик. Голы есть, пасы есть, жизнь повеселее пошла. Его переход - вышел на тренировку ПСЖ по крайней мере в 5 раз больше мяч прочеканил. Чем новенькие Барсы Паулиньо (3 раза) и Дембеле (2 раза).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 22:16

      НУ и взгляд у Месси : Ты кто вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      leonleon 5 августа 2017, 18:02

      Откуда разговоры про тень Месси, если человек когда проявляет себя на поле разговоры только о нем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 5 августа 2017, 03:22

      либо конец карьеры, или начало новой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Den_161 4 августа 2017, 22:31

      Доигрывать поехал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 августа 2017, 20:40

      Думаю Санчес не согласен с заголовком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 августа 2017, 18:19

      не псж не барса от этого лучше не заиграет.Ему в конце карьеры надо ехать в китай к Боашу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      WilderHerz 4 августа 2017, 16:05

      Он в Барсе выиграл все, что можно. Пора двигаться дальше. Выиграть все с ПСЖ? Почему бы и нет. Так даже будет интереснее, как будет выглядить барса без него и как будет выглядеть ПСЖ с ним

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 4 августа 2017, 15:47

      Да, жалко такой треугольник был мощный в нападении...
      Но мне кажется его Месси "съел" хоть и видео выложил трогательное...
      Считаю, что правильно уходит, пусть пробует...Слишком большая тень от Месси в Барсе...как и от гея в Реале...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 августа 2017, 13:41

      ничего выдающегося не покажет Неймар .. конец карьере..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11