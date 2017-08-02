Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Статьи
«Мои достижения вскоре станут планкой для всех». Как Роналду хвалит себя
«Мои достижения вскоре станут планкой для всех». Как Роналду хвалит себя
Михаил Морозов
2 августа 2017, 12:45
18
Испания. Примера
Испания
Реал
Португалия
Роналду Криштиану
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1501669270
А собственно почему он должен быть скромным? Если бы он был сыном миллиардера, можно было бы еще рассуждать. Но он был никем и всего добился сам. Он все это заслужил.
Ответить
6
Тамхар
1501673783
Мне, честно говоря, он противен. Месси приятней.
Ответить
4
тигрик
1501675977
думаю,что все сказанно адекватно, и его в полне можно понять...так что ничего криминального в его комментариях я не вижу
Ответить
4
pik54
1501685683
талант не пропьёшь.
Ответить
1
84aivengo
1501692284
футбольный нарцисс... скромней надо быть.. даже бэкхем так не выпендривался
Ответить
2
Painbogeer
1501700134
человек Чмо!!!
Ответить
1
kvm5
1501741047
красиво жить не запретишь
Ответить
0
vodomut
1501745214
нарцис
Ответить
3
Flamengo
1501960456
отстаньте от девушки, пускай работает языком, это же древнейшая профессия!
Ответить
0
Sergil
1502340232
Он же самовлюбленный пидор, чего удивляться?
Ответить
0
Главные новости
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
1
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото
«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
2
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
3
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
4
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+