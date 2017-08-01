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    Кто из футболистов носил усы (кроме Смолова)


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    Голосов: 7
    01.08.2017 20:30
    Вспоминаем главных усачей.

    Вчера на матче «Спартак» – «Краснодар» можно было заметить Федора Смолова. Игрок сборной России восстанавливается от травмы и пока не выходит на поле, но времени зря не теряет: Федор немного подкорректировал свой имидж и отрастил усы. Вот как это выглядит:

    Современные футболисты редко отпускают усы – в моде татуировки, бороды и эксперименты с прической. Но во второй половине двадцатого века, напротив, множество игроков ходили с усами; это было в порядке вещей.

    Сразу же вспоминаем Рууда Гуллита. Кстати, справа от Гуллита – Берри ван Арле, он тоже носил усы.

    Знаменитая стычка Франк Райкард – Руди Феллер примечательна еще и тем, что оба ее участника носили усы.

    Иан Раш и мусташ – неотделимы друг от друга.

    Легендарный Джордж Бест тоже однажды отрастил усы, но сбрил их настолько быстро, что фотографий в хорошем качестве не осталось. Есть только такая.

    Представить молодого Грэма Суннеса без усов – просто невозможно!

    Вообще раньше усачей было так много, что можно составлять целые галереи и водить по ним людей (и это уже давно сделали за нас). Игроки из нынешнего поколения если и отпускают усы, то чаще совмещают их с бородой – например, как Питер Крауч.

    Ну, или надо завершить карьеру, как Майкл Оуэн – тогда усы отрастут сами.

    Зачем же отпустил усы Смолов? Нападающий «Краснодара» дал прозрачный ответ: «Зачем отпустил усы? Просто. На фарт. «Спартак» же не обыгрывали в Москве. Попробовал».

    P. S.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: the42.ie, BBC, This Is Anfield, Who Ate all the Pies, 101 Great Goals
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 2 августа 2017, 16:56

      Где -то пелось: усы не гордость, усы не честь, они и на ж... растут...

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      Рейтинг: +439

      сасас 2 августа 2017, 13:10

      Не усики- а пропуск в трусики)

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 2 августа 2017, 10:11

      носи усы, носи не ссы

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 2 августа 2017, 09:22

      Бред какой-то, а не статья. Soccer превращается в дамский журнал.

      1
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      Рейтинг: +86

      Luccot > somn 2 августа 2017, 14:28

      ты в коме был? это уже не соккер, а бомбардир. Soccer.ru и bombardir.ru два разных сайта

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 2 августа 2017, 07:37

      До Валико из фильма "Мимино" ему далеко ))

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 2 августа 2017, 07:02

      на юного гусара-мальчишку похож!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 августа 2017, 01:56

      Федя на Федю не похож, смотрятся как инородное тело, короче...сбривать, и точка

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 августа 2017, 01:36

      Старски и Хатч.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 августа 2017, 22:44

      Теперь я не Федор,а Хосе!!!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 1 августа 2017, 22:34

      Да возьмите любую фотку, любой команды конца 60-х, 70-х, там сплошные усачи.
      Что писать больше не о чём?
      Предлагаю тему:"Самые кривые ноги в футболе". Дерзайте писатели.

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